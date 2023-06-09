Ubisoft onthult Prince of Persia: The Lost Crown, sidescrolling platformer

Ubisoft heeft tijdens Summer Game Fest 2023 de platformgame Prince of Persia: The Lost Crown aangekondigd. Het spel komt op 18 januari 2024 uit voor de pc, Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X en S en via Amazon Luna.

Prince of Persia: The Lost Crown speelt zich zoals alle voorgaande games uit de franchise af in een mythologische versie van Perzië. Het hoofdpersonage heeft verschillende Time Powers, vaardigheden die invloed hebben op de gevechten en het platformen. Ubisoft belooft daarnaast rpg-, puzzel- en verhaalelementen.

De nieuwe Prince of Persia hanteert net als eerdere delen uit de franchise uit de jaren tachtig en negentig een sidescrollingperspectief, maar wel met 3d-graphics. Sinds Prince of Persia 3D speelde de actieplatformer zich op een enkele uitzonderingen na altijd in een volledig-3d-wereld af.

Prince of Persia: The Lost CrownPrince of Persia: The Lost CrownPrince of Persia: The Lost CrownPrince of Persia: The Lost Crown

Update, dinsdag: In het oorspronkelijke artikel stond dat Prince of Persia: The Sands of Time uit 2003 de eerste 3d-game uit de franchise was. Dat klopt niet, aangezien het toepasselijk genaamde Prince of Persia 3D uit 1999 al eerder aan die vereiste voldeed. Het artikel is aangepast. Met dank aan Puff_Danny.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-06-2023 13:09 83

09-06-2023 • 13:09

83

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Reacties (83)

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Madcat 9 juni 2023 13:12
Het verbaast mij dat deze niet op de mobiel wordt uitgebracht, qua graphics zouden de huidige mobile telefoons het wel moeten kunnen trekken denk ik zo
geert1 @Madcat9 juni 2023 13:25
Qua graphics misschien, maar een Prince of Persia platformspel heeft fysieke besturing nodig (controller of eventueel toetsenbord). Dit spel krijgt geheid meer acties dan je wilt voor een touchscreen, en platformers vereisen precisie. Games zoals Mario, Dead Cells of Ori zouden ook voor geen meter werken op een touchscreen.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 22:45]

i-chat @geert19 juni 2023 13:37
de meeste (mobiele) telefoon hebben bluetooth dus ik kan me heel goed voorstellen dat je de game verkoopt met en zonder controller. waarbij de versie met gewoon een fysieke controler aankoop met een dowload key is.

uitvoering: iPega PG-9157 Bluetooth Game Controller
uitvoering: Nacon MG-X Pro Zwart

(om maar even de 2 eerste hits van google shopping te noemen)

maar ik ben het wel eens met @MrXen0 - dan wel als Full Game en dat pay to win / in app BS gezeik.

[Reactie gewijzigd door i-chat op 22 juli 2024 22:45]

geert1 @i-chat9 juni 2023 13:52
Er zullen vast miljoenen smartphone-gamers zijn die een controller aan hun smartphone koppelen, maar miljarden die dat niet doen. Uitgevers zullen bijna altijd een mobile first game maken voor de smartphone; dat levert meer op want die kan elke gebruiker zo installeren en spelen zonder extra's. Dus met versimpelde controls en mechanieken zodat het wel met het touchscreen kan. Daarbij gaat veel verloren maar het kan alsnog leuk zijn voor die doelgroep. Zie bijvoorbeeld Super Mario Run of Lara Croft Go.

Ubisoft zou deze Prince of Persia game alsnog kunnen uitbrengen op de smartphones, maar als het dan toch niet fijn speelt zonder controller dan wordt dat niet snel een hit. En een controller meeleveren zou heel uitzonderlijk zijn.
Zoop @i-chat9 juni 2023 13:56
Controllers voor telefoons en tablets bestaan echt al heel erg lang, en toch slaat dat (in ieder geval hier) niet echt aan, ik geloof dat het in asie wellicht anders kan zijn, maar hoe vaak zie je iemand in het openbaar een spelletje op zn telefoon spelen, en hoevaak halen ze daar zo'n controller voor tevoorschijn?

Als je een controller nodig hebt omdat het spel anders niet te besturen is, dan zal dat geen succes worden op mobiel. Dus goed te begrijpen dat ze een game als deze juist niet op mobiel uitbrengen. Voor een SteamDeck ofzo is het dan weer wel perfect.
tweakuwe @Zoop10 juni 2023 12:00
Hier in Azië zie ik heel vaak iemand een spelletje op zijn telefoon spelen, echter nog niet gezien met een controller in het openbaar.
ThanosReXXX @i-chat9 juni 2023 14:16
Het verbaast me dat de Moga XP controller er niet bij staat. Die heb ik zelf ook, en is echt een hele goede. Officially licensed ook nog:
https://www.xbox.com/nl-N.../mobile-gaming/moga-xp5-x
redslow @i-chat9 juni 2023 14:48
Ik gebruik een Xbox controller via BT op de iPad werkt verrassend goed.
Rimol @geert19 juni 2023 15:10
Ik speel Dead cells op m'n telefoon. Heb er geen problemen mee. Met controller speelt beter, maar heb ook heel veel met enkel touch gespeeld. Hangt ook nogal af van de uitvoering of een game met touch besturing goed speelt of niet, maar het kan zeker.
Zoop @Rimol9 juni 2023 16:36
En ik heb ook wel eens iemand Dark Souls zien spelen met Donky Kong Bongos, feit dat het kan wil niet betekenen dat dit fijn is (voor de gemiddelde gamer).
MrXen0 @Madcat9 juni 2023 13:16
Met de huidige trends qua IAP's ben ik blij dat dit daar juist niet op uit komt.
Wraldpyk @MrXen09 juni 2023 13:45
Genoeg games die voor een bedrag uitkomen op mobiel en geen IAP hebben. Deze game zou perfect zijn voor de €7-9 klasse en dan "gewoon" zijn na aankoop.
lenwar @MrXen010 juni 2023 07:07
Afhankelijk van hoe de IAP is, maakt me dat niet zo veel uit.
De eerste levels gratis zodat je het kan uittesten en dan voor 7-9 euro het volledige spel als IAP is wat mij betreft prima.

Voor iedere scheet 1euro voor wat muntjes/minuten en op iedere beeld knipperende fonkelende knoppen is inderdaad gewoon vervelend.

Maar ook dan mag het prima van mij uitkomen, maar dan laat ik het links liggen
Ruw ER @Madcat9 juni 2023 13:28
Ding is dat vanaf de (upper) midrange telefoons er extreme stappen zijn gezet, en dat er ontzettend capabele hardware is. Maar de low end telefoons zijn nog steeds zwak, en ontzettend veel mensen hebben zo'n low end telefoon. Dus veel games maken niet volledig gebruik van de topspecs die er zijn, omdat je dan heel veel mensen buitensluit, en sales misloopt.

Plus, qua combo's enzo, zal vast veel fijner spelen op een controller.
lonewolf2nd @Ruw ER9 juni 2023 16:59
Je kan gewoon in de play store aangeven welke telefoons of tablets compatible zijn. Ook al is het niet altijd correct. Zo miste mijn xiaomi mi pad 4 de mogelijkheid om netflix te downloaden, omdat ze niet compatibel waren volgens de playstore, maar side loaden werkte prima. Maar dat kan dan waarschijnlijk ook met games, dus alleen mogelijk om te downloaden vanaf bepaalde cpu/gpu of iets. Dus alles wat beter is dan de switch moet het kunnen spelen.
Alleen controller optie is dan nog een dingetje
Ruw ER @lonewolf2nd9 juni 2023 17:13
Uiteraard kan je dat gewoon aangeven, maar je mist meer dan de helft van de wereld als potentiële klant. Want de meeste mensen hebben een budget phone.
Remenic @Ruw ER9 juni 2023 18:49
Je mist 100% als je 0% target.
Ruw ER @Remenic9 juni 2023 19:09
Nu target je console gamers..?
Remenic @Ruw ER9 juni 2023 19:24
Ja, maar waarom niet ook de mobiele gamers, of mag dat niet van de console boeren?
Wolfos
@Madcat9 juni 2023 14:29
Ik denk dat je je erover verbaast hoeveel power je nodig kunt hebben voor stylized graphics. Sommige dingen zijn heel zwaar bijna ongeacht welke stijl je gebruikt, en als je dan nog eens moderne visuele effecten gaat toevoegen kan zoiets al bijna net zo zwaar zijn als een realistisch-ogende game.
lenwar @Wolfos10 juni 2023 07:12
Is dat ook niet een kwestie van goed optreden optimaliseren? Ik heb er geen verstand van hoor, maar ik zie gigantisch veel verschil met spellen en hoeveel accu ze gebruiken die ogenschijnlijk grafisch dezelfde kwaliteit hebben, krijg ik echt het gevoel dat het ene spel echt voor een telefoon zijn gemaakt een andere een soort technische port zijn.


Edit: autocorrupt

[Reactie gewijzigd door lenwar op 22 juli 2024 22:45]

Xfade @Madcat9 juni 2023 14:11
niemand wil dat spelen tenzij het gratis is.
peerke1987 9 juni 2023 13:26
Het is helemaal back to the roots op de 486, goede herinneringen aan en het valt mij eigenlijk tegen dat ze het niet eerder hebben gedaan.

Wat eerder is gezegd, zou uitstekend zijn voor op de mobiel.
.oisyn Moderator Devschuur® @peerke19879 juni 2023 13:50
Ik kan me nog herinneren dat we van een 8088 naar een 386 SX gingen, met VGA. En daarbij ook een bak gamediskettes gekopieerd van een collega van m'n moeder. Inclusief Prince of Persia. Je wist niet wat je zag, die kleuren, zo vloeiend :D.

Een van de eerste games die ik ook helemaal in m'n uppie heb uitgespeeld. Ik weet nog goed dat ik dan tijdens de grote pauze in groep 8 thuis level 12 had gehaald, en dat ik niets anders wilde dan weer naar huis om verder te kunnen spelen.

Dat laatste gevecht met de sultan was toen echt teringmoeilijk. Nu vind ik 'm echt supersimpel :P

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 22:45]

sonny_s @.oisyn9 juni 2023 14:59
Dit is ook mijn eerste game geweest op een 286 met VGA. Ik werd altijd zenuwachtig als ik door die metalen happers heen moest. Ik had vooral altijd ruzie met die bolle op level 6.
.oisyn Moderator Devschuur® @sonny_s9 juni 2023 15:15
Ik vond die nog wel meevallen. Die guard op level 8 (1 scherm naar links) vond ik dan wel weer pittig, die valt namelijk niet uit zichzelf aan en wacht altijd af.

Ik zal je vertellen, ik heb dus ook serieus pas vorig jaar pas uitgevonden hoe je attack-defend-attack combo's kan blijven combineren :P. Want defend is UP, en attack is SHIFT. En dan kun je een defend gevolgd door een attack doen door UP ingedrukt te houden en dan op SHIFT te drukken. Maar het lukte me nooit echt om daarna meteen weer een defend te doen. Ja, als je op de knoppen ramt dan lukt het soms, maar niet consistent.

Door die javascript port ben ik in de source code gedoken. De truc is dus om niet alternatief SHIFT en UP in te drukken, maar juist alternatief SHIFT en UP los te laten. Want, voor een defend gevolg door een attack, dan moet je dus SHIFT indrukken terwijl UP al ingedrukt is, en vice versa. Dus als je op dat moment SHIFT en UP al ingedrukt houdt en dan weer naar een defend wil, moet je dus eerst UP loslaten om hem vervolgens weer in te drukken. En dan weer SHIFT loslaten en indrukken, etc.

Dus, weet je dat ook weer, 33 jaar na dato :Y)
Kaastosti @.oisyn9 juni 2023 13:53
Zucht, mooie tijden. Vergeet ook het cheaten niet, opstarten met 'prince megahit', waarna je allerlei SHIFT+x combinaties had om het toch net wat makkelijker te maken.
Tripledad65 @peerke19879 juni 2023 14:51
486! Toe maar! Ik speelde het op een 8088 en een groen/zwart "Hercules" scherm.
peerke1987 @Tripledad659 juni 2023 19:37
Haha ik denk dat het een 386 of 486 was, een van de weinige spellen die ik nooit uitgespeeld heb ... Mja oud was ik.. ondertussen 35
MZONDERL @Tripledad659 juni 2023 20:47
Volgens mij had ik een 8086, ook "Hercules" groen/zwart, maar ik had een soort van emulator die CGA kon emuleren, ik kon hierdoor wel die spellen spelen die CGA nodig hadden, uiteraard bleef het wel zwart/groen voor mij. En inderdaad ook Prince of Persia werkte op deze PC!
geoffrey.vl @peerke19879 juni 2023 15:30
Verleden jaar heb ik ontdekt dat er dus wel degelijk een moderne remake gemaakt is geweest van de originele PoP, en dit voor spelconsoles/mobile: Zie Prince of Persia classic: https://www.youtube.com/watch?v=HVrZ3maA5TU
Oon
9 juni 2023 13:13
Jammer dat het 2D is, maar het doet me qua gameplay een beetje aan spellen als Strider denken, ben benieuwd!
PdeBie @Oon9 juni 2023 13:25
Het origineel was ook 2D, dus juist wel leuk dat ze terugkeren naar de roots.
Ruw ER @PdeBie9 juni 2023 13:29
Mijn 1e game. Toen ik een jaar of 5 was, op de oude pc van werk van mijn pa. De game stond op een floppy :D
i-chat @Ruw ER9 juni 2023 13:41
en nu staat ie op het WWW in de browser via Dosbox JS... geen linkje omdat ik niet 100% zeker weet of die site legaal is (ze claimen abandonware), maar google weet hem heel makkelijk te vinden.
Wraldpyk @i-chat9 juni 2023 13:46
Je kunt 'm ook in de browser spelen bij Archive.org https://archive.org/details/PERSIA_VGA
.oisyn Moderator Devschuur® @i-chat9 juni 2023 14:01
Er is een native javascript port: https://princejs.com/
ruftman @Oon9 juni 2023 13:34
Ik vind het juist leuk dat het 2D is, past heel goed bij Prince of Persia.

Ik zou wel moderne versies van andere 2D spellen willen spelen zoals Gradius/Nemesis, Yie Ar Kung Fu, Impossible Mission, Thexder enz. Dus eigenlijk de shoot 'em ups en de beat 'em ups.
langestefan 9 juni 2023 13:35
Prince of Persia zonder de prince? En dan rap muziek op de achtergrond? Het had elke willekeurige generieke platformer kunnen zijn met een Prince of Persia sausje eroverheen, wat een telleurstelling.
RoamingZombie @langestefan9 juni 2023 13:43
The Fresh Prince? :+
Meliscool @RoamingZombie9 juni 2023 16:54
Niet ik dat wacht om hem te kunnen spelen in Smash Bros :+
RaJitsu @langestefan9 juni 2023 21:44
Rapmuziek wordt breder toegepast natuurlijk. Het is puur ter promotie. Ik denk dat het niet eens in de game zit. Verder is dit niet nieuw. Ik bedoel, Warrior Within had Iron Maiden-muziek.
langestefan @RaJitsu10 juni 2023 13:58
Heb niks tegen rapmuziek. Maar het past gewoon niet bij de game. Als je bijvoorbeeld luistert naar de soundtrack van The Sands Of Time: https://www.youtube.com/watch?v=naPhZbhDxMQ, dat is gewoon episch.
lenwar @langestefan10 juni 2023 07:48
Tsja. Met ‘Zelda’ speel je ook als Link op zoek naar Zelda. Misschien dat je in deze game de Prince zoekt? ;)
langestefan @lenwar10 juni 2023 14:04
Tsja dat is het thema. Waarom moet de prince of persia gered worden? Het zou juist andersom moeten zijn.
lenwar @langestefan10 juni 2023 14:49
Het zou juist andersom moeten zijn
Waarom zou dat moeten? Omdat ze dat tot nu toe gedaan hebben? Dat is natuurlijk een beetje flauw, dat het dan niet andersom zou moeten kunnen toch?

Maar ik ben het wel met menigeen hier eens dat het spel qua gameplay in elk geval weinig te maken heeft met de rest van de titels.

Het wordt helaas heel veel gedaan met games. Pak een populaire titel, maak een compleet ander spel maar geef het wel dezelfde titel.
langestefan @lenwar10 juni 2023 15:10
Omdat de prince of persia niet gered hoeft te worden. Dan is de magie van het karakter weg. Dat is net alsof je Master Chief gered laat worden door een stel marines.
dangerpaki @langestefan10 juni 2023 11:26
Precies dit. Dit heeft toch helemaal niks weg qua sfeer van de originele PoP en de hele SoT series. Beetje hip hop gedoe en een prince met overal oorbellen en een kapsel met taal en intonatie die niets weg hebben van PoP. Zonde.
Nephalem82 9 juni 2023 14:12
Ah.. Ubisoft...

* Compleet niks met Prince of Persia te maken
* raar anime stijltje
* rare muziek die niet bij het spel hoort
* flashy graphics die niet bij het spel horen

Tis mij al duidelijk.. Next :)
Bulls @Nephalem829 juni 2023 15:38
Heeft meer weg van God of War meets final fantasy en fortnite
Armselig @Nephalem8210 juni 2023 02:09
Anime stijltje? Ik zie geen anime hoor...
@Bulls Final Fantasy? Ik zie geen Final Fantasy hoor...
Bulls @Armselig10 juni 2023 07:55
Ik zie fortnite characters en de combat lijkt of FF en God of war met z’n chain hooks, oh en de levels lijken op Celeste

[Reactie gewijzigd door Bulls op 22 juli 2024 22:45]

Armselig @Bulls10 juni 2023 20:24
Alles lijkt ergens op, maar ik ben er niet zo van om er een game aan te plakken. Het lijkt wel alsof mensen tegenwoordig niet meer snappen wat je bedoelt als je niet "Fortnite characters" zegt. Ik zou gewoon cartoony graphics zeggen. Het ging me er dus niet om of het er wel of niet op lijkt :) Van alle guest characters die ik in Fornite heb zien langskomen kan ik me zo voorstellen dat ze die nieuwe Prince ook wel een keer in de game laten opdraven. Momenteel hebben ze volgens mij iets met die nieuwe Transformers film.
lenwar @Nephalem8210 juni 2023 07:46
Tsja

*eens. Het enige wat het ermee te maken heeft is het era en de geolocatie.
*kwestie van smaak
*promotiefilmmuziek
*oneens. Deze flashy beelden horen perfect bij de gekozen tekenstijl

Ik vind het in elk geval fijn dat er weer is een sidescroller komt in plaats van weer is de zoveelste 3D-game
.oisyn Moderator Devschuur® 9 juni 2023 13:19
Leuk! Niet zo heel lang geleden nog het origineel en prince 2 doorgespeeld (getriggered door die javascript port van toen). Ik zal dit zeker even in de gaten houden :)

.edit: dit dus, was vorig jaar: .geek: Hacker bouwt JavaScript-versie van Prince of Persia voor gebruik in br...

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 22 juli 2024 22:45]

Linksquest Moderator Spielerij
9 juni 2023 13:19
Die Prins of Persia lijkt me wel leuk, ga hem zeker ooit eens proberen.
Armselig @Linksquest10 juni 2023 02:41
Ik vind de game best leuk uitzien, deze ga ik zeker een keer proberen.
Stond er bij het Sonic Superstars artikel. Ik merkte al eerder op dat je vaak nietszeggende reacties post puur zodat er maar wat staat. Is niet erg hoor, let vooral niet op mij, maar de copy-paste inhoud viel me wel op :P

[Reactie gewijzigd door Armselig op 22 juli 2024 22:45]

Linksquest Moderator Spielerij
@Armselig10 juni 2023 05:52
In ieder geval geen copy-past, en zeker niet om slechts een reactie te plaatsen, maar zal voortaan mijn antwoorden meteen wat uitgebreider toe te lichten, en toevallig leken die 2 wel veel op elkaar, omdat ik precies het zelfde dacht. 8)7 Maar gelukkig schrijf ik ook regelmatig hele uitgebreide tekst. _/-\o_

[Reactie gewijzigd door Linksquest op 22 juli 2024 22:45]

Armselig @Linksquest10 juni 2023 20:19
Klopt inderdaad, het was ook niet slecht bedoelt. Beetje dollen ;)
Linksquest Moderator Spielerij
@Armselig10 juni 2023 21:40
Geen probleem man, kan ik wel tegen 👍
Okasha 9 juni 2023 13:30
ga hem zeker kopen voor de Switch!
grote_oever 9 juni 2023 13:57
Verbaast me beetje dat iedereen hier redelijk positief is en het ziet als "back to the root". Zelf heb ik orgineel (2d) gespeeld en ik zie hier weinig elementen van terug in de trailer, behalve het 2D. De game destijds was veel minder snel en je moest binnen een uur de hele game uitspelen.

Ik zie weinig overeenkomsten met Prince of Persia en de game had prima onder een andere titel uit kunnen komen.

Misschien komt het dat het een beste mobile achtige gamelook heeft en ik daar niet van hou. Maar het nodig mij nog niet echt uit om te spelen. Dit terwijl ik alle overige games wel gespeeld heb.
mjansen2016 @grote_oever9 juni 2023 17:46
Dat de pacing van de eerste PoP, en PoP2:The shadown and the flame was het allemaal grotendeels prima te doen voor een normaal mens IRL wat die kerel allemaal uitspookte op het scherm. Niet als een of andere super-ninja die -aan draadjes gefilmd- allemaal acrobatische stunts uitvoerde. Daarnaast die tijdslimiet, voorzichtig spelen, maar niet te...

Zal vast een keuze geweest zijn om beter bij "het huidige publiek" aan te sluiten, maar nu is het meer een beat/slash 'm up. Mijn muziek is het verder ook niet, maar dat is persoonlijk en kun je uitzetten.. Wel vind ik de achtergronden "simpel", en vrij kaal als je bedenkt wat voor details je er nu allemaal in zou duwen.

En idd een mobile -achtige look en uitstraling, controls lijken me alleen niet lekker werken op een mobiel, tenzij je er een fysieke om je telefoon heengebouwd hebt.
khodamn 9 juni 2023 14:18
Lijkt meer op Prince of Bel-Air.

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