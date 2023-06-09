Ubisoft onthult Prince of Persia: The Lost Crown, sidescrolling platformer

Ubisoft heeft tijdens Summer Game Fest 2023 de platformgame Prince of Persia: The Lost Crown aangekondigd. Het spel komt op 18 januari 2024 uit voor de pc, Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X en S en via Amazon Luna.

Prince of Persia: The Lost Crown speelt zich zoals alle voorgaande games uit de franchise af in een mythologische versie van Perzië. Het hoofdpersonage heeft verschillende Time Powers, vaardigheden die invloed hebben op de gevechten en het platformen. Ubisoft belooft daarnaast rpg-, puzzel- en verhaalelementen.

De nieuwe Prince of Persia hanteert net als eerdere delen uit de franchise uit de jaren tachtig en negentig een sidescrollingperspectief, maar wel met 3d-graphics. Sinds Prince of Persia 3D speelde de actieplatformer zich op een enkele uitzonderingen na altijd in een volledig-3d-wereld af.

Update, dinsdag: In het oorspronkelijke artikel stond dat Prince of Persia: The Sands of Time uit 2003 de eerste 3d-game uit de franchise was. Dat klopt niet, aangezien het toepasselijk genaamde Prince of Persia 3D uit 1999 al eerder aan die vereiste voldeed. Het artikel is aangepast. Met dank aan Puff_Danny.