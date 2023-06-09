Spider-Man 2 komt op 20 oktober uit voor PS5 met adviesprijs van 80 euro

Insomniac Games brengt Marvel’s Spider-Man 2 op 20 oktober exclusief uit voor de PlayStation 5. Het spel krijgt in de Benelux een adviesprijs van 80 euro. De ontwikkelaar belooft onder meer verbeterde graphics en 3d-audio.

In Spider-Man 2 kunnen spelers met twee personages spelen: Peter Parker en Miles Morales. De twee Spider-Mans speelden ieder eerder de hoofdrol in hun eigen game, respectievelijk Spider-Man uit 2018 en Spider-Man: Miles Morales uit 2020. Peter en Miles hebben in het tweede hoofddeel beiden nieuwe krachten gekregen: respectievelijk symbiotische Venom-krachten en bio-elektrische vaardigheden. De twee superhelden nemen het in New York op tegen onder meer Venom, Lizard en Kraven.