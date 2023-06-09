Spider-Man 2 komt op 20 oktober uit voor PS5 met adviesprijs van 80 euro

Onderschat niet hoeveel geld er tegenwoordig gepompt wordt in het maken van deze games.
Een lange game hoeft niet duur te zijn, en een high budget game is ook niet automatisch lang (valt mij eerder op dat ze korter zijn, tenzij (J)RPG of andere Japanse games)
Ik heb in het verleden maar zelfs nu genoeg games gespeeld die veel langer zijn, maar met een lager budget gemaakt zijn, en indies willen vaak ook wat meer content bevatten.
Advies is gewoon afwachten voor een sale, op PC wil ik weleens een game day one kopen als de prijs in mijn ogen het waard is en ik het spel graag wil, op consoles (niet Switch) wacht ik echter steeds vaker af tot de prijs zakt, wordt sowieso nog wat als er straks geen fysieke games meer zijn aangezien bijna alle afgeprijsde games die ik koop, fysiek zijn (omdat de prijs daarvan vaak sneller zakt)
Spider-Man 2 komt hier in huis... maar niet tot deze rond de 40 euro of minder is, gewoon geduld.
Wat boodschappen betreft zie ik graag de winkel waar je nu nog voor 80 euro makkelijk hele week normaal van eet (ik benadruk normaal, ik ken mensen die iedere dag een broodje pindakaas en noodles eten, dan kijk ik niet verbaasd dat ze dan slechts 50 euro per week voor 2 personen kwijt zijn)
Net voor de "ellende in Oost Europa" was ik 70 euro per week kwijt, nu tik ik eerder tegen de 100 a 120 per week en wij zijn vrij zuinig en ik let altijd op de prijzen (al mijn hele leven, dus vooral vanwege gewenning)
Zelfs mijn moeder, die de luxe heeft om aan de grens met Duitsland te wonen en daar veel goedkoper boodschappen kan doen is 80 a 100 euro kwijt (haar man eet meer want zwaar fysiek werk, maar toch), en zij is iemand die gewoon alles zelf maakt, anders was ze veel meer kwijt.
Let op, in beide gevallen is dat exclusief alcohol en roken, die twee doen ik en mijn partner niet maar mijn moeder rookt, en bier of dergelijke staan ook in huis daar.
[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 25 juli 2024 03:21]