Spider-Man 2 komt op 20 oktober uit voor PS5 met adviesprijs van 80 euro

Insomniac Games brengt Marvel’s Spider-Man 2 op 20 oktober exclusief uit voor de PlayStation 5. Het spel krijgt in de Benelux een adviesprijs van 80 euro. De ontwikkelaar belooft onder meer verbeterde graphics en 3d-audio.

In Spider-Man 2 kunnen spelers met twee personages spelen: Peter Parker en Miles Morales. De twee Spider-Mans speelden ieder eerder de hoofdrol in hun eigen game, respectievelijk Spider-Man uit 2018 en Spider-Man: Miles Morales uit 2020. Peter en Miles hebben in het tweede hoofddeel beiden nieuwe krachten gekregen: respectievelijk symbiotische Venom-krachten en bio-elektrische vaardigheden. De twee superhelden nemen het in New York op tegen onder meer Venom, Lizard en Kraven.

Spider-Man 2Spider-Man 2Spider-Man 2

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-06-2023 11:00
302 • submitter: Xtuv

09-06-2023 • 11:00

302

Submitter: Xtuv

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Marvel's Spider-Man 2

vanaf € 39,95

5 van 5 sterren

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Twee is beter dan één

28 okt 2023 | met video

Twee is beter dan één

Spider-Man 2 Review

69
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Reacties (302)

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ASNNetworks 9 juni 2023 14:14
Ik vind het erg clickbaiterig om 80 euro in de titel op te nemen. Sinds de PS5 en Series S/X er zijn, zijn de meeste publishers al overgegaan van €69 als adviesprijs naar €79. Waar games in USA $59 waren en in NL €69, is dat al enige tijd $69 en €79 geworden. Sony volgde toen na de eerste PS5 releases en ook Microsoft heeft een tijd geleden aangekondigd de adviesprijzen van hun first party's ook naar €79 te verhogen. Om als voorbeeld te geven: Diablo IV Standard Editio. kost via de PS Store en Xbox Store gewoon €79.

Alle games van de grote publishers, waaronder 1st party van PlayStation en Xbox hebben gewoon een adviesprijs van €79. Tweakers legt de nadruk nu wel heel erg op €80, alsof het iets nieuws is. Aan de reacties te lezen werkt het ook, meer dan 200 comments en een groot deel gaat over de prijs, wat inmiddels zo'n 2 jaar de standaard markt adviesprijs is bij games.

Via disk zal de game uiteraard gewoon goedkoper zijn, gezien zij nooit adviesprijzen hanteren.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 25 juli 2024 03:21]

Derper @ASNNetworks9 juni 2023 16:26
Diablo was voor mij de eerste game waar ik zoveel voor neergelegd heb. Veel games op PC waren en zijn nog geen 80 euro. Ben benieuwd welke prijs ze gaan vragen als Spider-man 2 naar de PC komt.
SmokingCrop @Derper9 juni 2023 18:37
*knip* verkeerd geklikt blijkbaar

[Reactie gewijzigd door SmokingCrop op 25 juli 2024 03:21]

raro007 @Derper9 juni 2023 19:25
Na 2 jaar 60 euro zeker het is dan geen nieuw spel meer en dan kunnen ze vast de goedkopere gamers overhalen op de pc..
Dennahz @ASNNetworks9 juni 2023 20:24
Desalniettemin is € 80,- natuurlijk extreem veel geld voor een spel. Misschien heb ik een vertekend beeld van de "normale" markt, want koop altijd via sites als cdkeys of g2a.

80 zou ik zelf in ieder geval nooit betalen voor een game.
nullbyte @Dennahz10 juni 2023 10:04
Idem, meestal wacht ik nog een paar maanden. Daar komt bij dat de meeste AAA games op de PC draaien als een hoop dikke stront door een trechter bij release. Vervolgens 4 tientjes op instant gaming oid meer niet.

Dit spel staat wel hoog op mijn lijstje, net zoals God of War 2 verleden jaar stond. Ik zou bijna zeggen dat het die 80 euro waard is. Ik maak er in ieder geval een uitzondering voor. Ik vraag me wel af wat de digitale versie doen gaat.
Tib3rius @ASNNetworks9 juni 2023 16:15
Vind jij het normaal dat er in de US maar 69$ betaald moet worden en hier 79€? Heb je de wisselkoersen recent nog eens bekeken? We worden als Europeanen gewoon extra uitgemolken om de een of andere reden.
SuccinctBinkie @Tib3rius9 juni 2023 16:34
Je weet dat Amerikaanse prijzen altijd exclusief BTW zijn he. Dus die 69 dollar gaat (afhankelijk van welke staat) nog omhoog, als waar die 79 euro de complete prijs is. Als je dan toch de vergelijking wilt maken, moet je het wel eerlijk doen. ;)
ASNNetworks @Tib3rius9 juni 2023 16:39
Is altijd al zo geweest, al console generaties lang. USA hanteert per staat belasting. Dus de prijs in de store is exclusief belasting. Nu zijn er ook belastingvrije staten waar je dus mee kan profiteren. In Europa zijn de prijzen inclusief btw.

Het verschil heeft dus niks te maken met de wisselkoers. En als het je nu pas opvalt heb je echt 20 jaar lang liggen slapen.
Diavire @Tib3rius9 juni 2023 18:54
Zo overtuigd van een punt, en zo boos, en toch zo overduidelijk nog nooit enige moeite gedaan om er info over in te winnen. Knap.

Het antwoord is dus zoals gezegd; BTW.
SmokingCrop @Tib3rius9 juni 2023 18:38
69 USD = 64,19 EUR x1,21 = 77,67 euro incl. btw
Dus een dikke euro duurder met de huidige koers.
okkies @ASNNetworks9 juni 2023 14:49
Helemaal mee eens,
Liever een tientje er op, ipv net als mn biefstukjes. 2x in prijs.
AvanCade @ASNNetworks9 juni 2023 15:22
Dat de discussie gaat over de prijs valt niet (enkel) te verwijten aan de titel.
VonDudenstein @ASNNetworks9 juni 2023 15:34
Lekker Tweakers.
Meer dan 250 reacties waarva 90% recycle conversaties over een prijstopic, wat zowel niet nieuwswaardig is als Sony exclusief..

Flinterdun artikel met azijnreacties die niet over de game gaan maar de prijs.

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 25 juli 2024 03:21]

nullbyte @ASNNetworks10 juni 2023 10:08
Je zegt het zelf:
meer dan 200 comments en een groot deel gaat over de prijs
Het doet mensen hier blijkbaar wel wat. Iets dat bewijst dat het geen clickbait is. En anders suggereer je dat de reacties van halve garen komen die clickbait niet van realiteit kunnen onderscheiden.
Oon 9 juni 2023 11:03
80 euro.. waar gaat de wereld heen. Voor 80 euro kun je makkelijk een week aan boodschappen voor een heel gezin doen, dan moet het toch op z'n minst een dikke 100 uur aan échte content (collectibles/challenges e.d. niet meegerekend) zijn.

Edit: Mijn punt is de prijs van het spel, niet mijn boodschappen.. Wie die wil bespreken kan beter een topic starten :)

[Reactie gewijzigd door Oon op 25 juli 2024 03:21]

baxic @Oon9 juni 2023 11:14
je kan wel blijven klagen over de prijzen van video games. maar het is natuurlijk heel apart dat alles duurder is geworden maar dat videogames al jaren bij de 60 euro (vaker echt wel goedkoper te krijgen) zijn blijven hangen. 80 euro voor een game is misschien even schrikken maar echt geen ramp bedrag.
kroegtijger @baxic9 juni 2023 11:26
Ik zal het vertellen tegen m'n neefjes dat ze hun zakgeld gewoon een paar weken langer moeten opsparen ;) Voor jou is het misschien geen ramp-bedrag maar een heel groot deel van de doelgroep heeft dat simpelweg niet te besteden. 80 euro voor de aanschaf, abonnementje voor playstation plus, aanschaf console... dat is voor jochies van 10, 12 jaar vrijwel niet te doen meer zonder dat pa en ma bijspringen.
Gubbel @kroegtijger9 juni 2023 11:47
Ik zal het vertellen tegen m'n neefjes dat ze hun zakgeld gewoon een paar weken langer moeten opsparen ;) .... dat is voor jochies van 10, 12 jaar vrijwel niet te doen meer zonder dat pa en ma bijspringen.
Dat is niet heel raar toch? Toen ik die leeftijd had had ik 2 of 3 nieuwe spelletjes per jaar. Vaak eentje met m'n verjaardag en rondom december nog een keer. Games als LOTR: Return of the King, heb ik dan ook honderden uren gespeeld, dat is hoe het ging. Wilde ik meer spelletjes, dan gaf ik al mijn spaargeld uit.

Op de computer speelde ik vooral alle demo's uit de magazines en zodra ik wat ouder werd gingen de gebrande CD's over het schoolplein.
Cid Highwind @Gubbel9 juni 2023 13:59
Of je ruilde gewoon spellen met de buren. Kan nog steeds toch gewoon als je maar een schijfje hebt?
Gubbel @Cid Highwind9 juni 2023 15:34
Zeker waar, 80% van mijn Switch games liggen verspreid in Nederland, terwijl ik er zelf niet eens woon. Heb ook nog een aantal PS5 discs van vrienden in m'n kast momenteel, geweldig!

Iets minder toegestaan wellicht volgens de voorwaarden, maar ik deel ook EA/Ubisoft accounts met een aantal vrienden, zo koopt 1 iemand AC: Mirage straks op launch en wanneer die uitgespeeld is gaat iemand anders er mee aan de slag :)
bigkillerstorm @Gubbel9 juni 2023 18:24
In die tijd had ik nog ouwe trouwen Twilight cd/dvd,s alle spellen en programma's wat je maar kon wensen.
Anders wel met verjaardag of sinterklaas. Als mijn ouders in goede bui waren was al weer goede aantal maanden geleden sinds laatste spel kreeg ik ook weer een.
HKS-Skyline @kroegtijger9 juni 2023 11:51
Spiderman 2 is voor 16 jaar en ouder, dus ze hebben nog even de tijd om te sparen :p

Nee maar zonder dollen, ik vind 80 euro ook onzin, ik wacht wel tot de prijs iets zakt. Ik kan mij niet herinneren wanneer ik voor het laatst een game voor de volle mep heb gekocht. Er zijn zo veel goede games te koop voor weinig dat ik niet eens alles kan spelen dat ik wil spelen. Een paar maanden wachten met een nieuwe game is dan ook geen probleem.
marco-ruijter @HKS-Skyline9 juni 2023 12:20
Kijk en dat is precies het argument dat telt.

Toen ik nog 14-16 was, dan was het inderdaad vooral 2de hands aanschaf van zaken.

En had ik echt veel minder spellen wegens het budget, daardoor was ik kritischer en tevens ook blijer met spellen omdat ik minder keuze had.

Nu ben ik volwassen, een prima baan en geen kinderen. Dus ik koop redelijk vaak spellen, het nadeel daarvan is dat door de hoeveelheid spellen ik minder diep in een spel ga zitten. Er is immers veelste veel keuze in mijn bibliotheken.

Wat mis ik soms die tijd dat ik een single player game 20x uitspeelde omdat ik geen andere spellen had haha. Hetzelfde als met films, 100x dezelfde film gezien omdat ik maar drie films had haha.

En zo was het toen en zo is het nu nog steeds. Echter lijkt het nu alsof gamen maar compleet beschikbaar moet zijn voor kinderen van 12. In mijn tijd was dat ook niet het geval, en dat is nu nog steeds niet het geval.
punishedbrains @marco-ruijter9 juni 2023 13:01
Ik was op zich ook blijer na lang sparen, maar toen ik rond 2000 iets van 50 had betaald om er vervolgens achter te komen (toen ook al, maar rond die tijd begon dit een beetje) dat alles vol bugs zat, was ik meteen genezen zeg maar. Dat was al het tweede spel toen en daarna ben ik eigenlijk gestopt met gamen.
deniz280 @HKS-Skyline9 juni 2023 16:10
Ik wel maar dit was echt in de jaren 90.. waar men CD-ROMS kocht zoals Rayman voor de PC voor ongeveer 110 gulden dacht ik.
nnndoh @deniz28010 juni 2023 11:24
Ik kocht altijd spellen voor 60 gulden. heb nooit games gezien van 110 of meer
Gubbel @nnndoh10 juni 2023 11:51
Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero voor de N64 was destijds 120 gulden.
Super Nintendo games waren meestal 130-140 gulden

PC games en Gameboy games waren inderdaad vaak rond de 60 gulden, maar dat was echt niet de standaard voor games anzich.

[Reactie gewijzigd door Gubbel op 25 juli 2024 03:21]

nnndoh @Gubbel10 juni 2023 11:57
Ik was destijds meer in de dos games , vooral first person shooters tot de psx uitkwam.
Misschien kwam het dat ik toen al via de buurman games kon krijgen op floppies voor weinig dat ik verder niet op de hoogte was van prijzen.
deniz280 @nnndoh12 juni 2023 14:24
Oh bijzonder. In die tijd zag ik echt games die vaak boven de 100 gulden waren.

Zal best hoor dat er ook games waren voor 60 gulden maar gros meeste nieuwe games kwamen vaak boven de 100 gulden van wat ik mij kan herinneren.
baxic @kroegtijger9 juni 2023 11:31
Ja dat klopt alleen video games was nooit goed te doen voor jochies van 10 -16. Dat was niet makkelijk toen ien die 20 euro extra gaat echt geen grote verandering tegmoet. Ik weet niet hoeveel games jij kocht toen je 10 of 12 was. maar voor mij was het of vragen voor mijn kerst of mijn verjaardag. Of inderdaad sparen. En als dat niet kon dan moet ik inderdaad maar wat maandjes wachten. Kinderen hoeven niet perse de game op release te spelen ik vind het echt heel raar dat hier zo moeilijk over gedaan word.
Games blijven een luxe product. En je hoeft niet altijd alles makkelijk te kunnen kopen zeker niet als je 10 of 12 bent.
marco-ruijter @kroegtijger9 juni 2023 12:24
Sorry maar ik had ook echt totaal die luxe niet hoor op mijn 10/12de (25 jaar geleden)....

Daar moest ik het hebben van mijn verjaardag waar de hele familie gezamelijker 1 of 2 spellen kochten als gezamelijk cadeau. De aanschaf van een console was echt ruim dik een jaar sparen en dat mijn ouders tijdens kerst een console gaven (wat inhield dat dit ook gelijk mijn zakgeld was en verjaardagscadeau en welke ik ook gelijk mocht delen met mijn broer/zus)

Het lijkt mij eerder bijzonder dat kinderen van 10/12 toen al gerust een console konden kopen en bij iedere release van een Triple A spel direct konden kopen.

[Reactie gewijzigd door marco-ruijter op 25 juli 2024 03:21]

Sjekster @kroegtijger9 juni 2023 12:31
Dat is wellicht maar goed ook, dat ventjes van 10, 12 niet bergen games kunnen kopen zonder tussenkomst van ma en pa?
sdziscool @kroegtijger9 juni 2023 13:30
Er bestaat zon 30 jaar aan gaming geschiedenis, als je alleen maar het nieuwste en beste overweegt om te kopen of spelen ben je een beetje verwend.
Ik begrijp dat er natuurlijk sociale baat is bij het spelen van dezelfde spellen als je leeftijdsgenoten en hype omtrend nieuwe films etc, maar het is en blijft een puur luxeproduct.
Michiel_1982 @kroegtijger9 juni 2023 13:56
Tsja ik moest ook een zomer werken voor een Ps2 van fl1149,- en dan games van 129 tot 149 gulden kopen.

Het is jammer dat de prijzen stijgen maar gaming is nog nooit zo betaalbaar geweest.
Mutatie @Michiel_19829 juni 2023 14:40
Ik deed folders lopen om te sparen voor een snes. En games ervoor waren soms over de 200 gulden :o
Inverted_World @kroegtijger9 juni 2023 12:33
Games hebben tegenwoordig honderd+ uur aan content. Wel iets anders dan de 8-12 uur in de jaren 90/00. Laat staan hoeveel meer grafische pracht, en tijd en energie er in de huidige openworld, niet lineaire games wordt gestopt.

Wat kost een huis? Die heb je ook in alle vormen en maten. Spijkerman 2 hoeft niet gekocht te worden, er zijn zat goedkope games die leuk zijn.
grote_oever @Inverted_World9 juni 2023 14:05
Het aantal uren dat je in een game speelt staat naar mijn idee los van het bedrag wat je ervoor betaald. Sterker nog, mijn meeste gespeeld games zijn free-to-play, waarbij ik geen cent heb uitgegeven. Ook andere games, zoals factorio, counter strike, vampire survivor (lol) heb ik nooit op volle games prijs gekocht.

Vanuit dat oogpunt is het wel raar dat de dure games nog duurder worden en ik denk dat daar ook het meeste geklaag van komt. De verhoging tussen een game van 20 euro naar 25 euro is hetzelfde als een game van 60 euro die opeens 75 euro wordt. Toch denk ik dat niemand klaagt over de game van 25 euro, maar wel over deze verhoging. Puur omdat de standaard tripple A game altijd 60 euro koste.
NotSoSteady @Inverted_World9 juni 2023 14:07
Spijkerman 2 _/-\o_
Lapa @NotSoSteady9 juni 2023 15:43
Is Dolf Jansen een unlockable character?
Jeroenzer @kroegtijger9 juni 2023 13:00
Gamen is ook een luxe
Yawn @kroegtijger9 juni 2023 13:06
Dan koop je een PC die werkt voor 10+ jaar en dan koop je via G2A de game voor 30 euro of minder. Opgelost. Nie zo moeilijk doen.
Xander.M @Yawn9 juni 2023 16:06
Is dat nog wel zo?
Ik zie toch veel bijna msrp prijzen op de grijze markt tegenwoordig.
Diablo 4 is voor onder de 68,- niet te vinden en voor die 2 euro ga ik niet "grijs" kopen.
Fysieke console games zijn tegenwoordig makelijker goedkoper te vinden
Yawn @Xander.M12 juni 2023 13:11
Ja omdat diablo4 net uit is. Dat gaat niet zo snel. Kijk naar GTA5 die kan je al voor 11 euro krijgen nu. Terwijl het op steam nog 50-60 is. Je moet geduld hebben en wachten. Dan gaan ze omlaag.
Metian @kroegtijger9 juni 2023 15:51
Ze kunnen ook staken voor meer zakgeld.

Je kan zeggen wat je wilt, maar ik kan ook geen nieuwe auto betalen, dan koop ik het ook niet of moet ik er voor sparen. Dan ga ik ook niet klagen dat het te duur is.

80 euro voor een nieuw spel is gewoon de norm geworden, sommige zijn goedkoper en als je extra's wilt hebben, betaal je er ook meer voor. En is 80 euro te duur, dan is het een kwestie van sparen of wachten tot het goedkoper wordt.

Of de prijs-kwaliteitverhouding goed is, daar valt over te twisten. En dat is niet voor alle games het geval.
Verdant @kroegtijger9 juni 2023 17:15
Misschien moet je je neefjes uitleggen wat inflatie is, en ze met die informatie bij pap en mam meer zakgeld laten vragen ;)

Maar zonder gekheid, dat is wel de essentie van mijn opmerking. Het is natuurlijk slechts N=1, maar uit mijn eigen ervaring als 10 tot 12 jarige een goede 18 tot 20 jaar geleden moest ik ook gewoon weken tot maanden sparen om de spelletjes te kunnen kopen die ik wilde. Ik zou zelfs willen stellen dat de kinderen van die leeftijd van nu het beter hebben, want voor €119 euro heb je met PS Plus Premium toegang tot een library met honderden games die je kunt downloaden of kunt cloudstreamen. Toen ik die leeftijd had kreeg je voor dat geld twee consolegames en stond online gaming nog in de kinderschoenen. Dus of het nou zo'n ramp is dat ze wat langer moeten sparen voor Spider-Man?
indospartan @kroegtijger10 juni 2023 03:37
Vindt t al eigenlijk raar dat je op die leeftijd een console van 500 euro hebt. Dan nog alles erbij. Dan is dat tientje extra toch ook geen ramp meer? Vindt t best een gekke gedachte hoor. First world problems.

Daarbij zouden games al een hele tijd een stuk duurder moeten zijn geweest.

In mijn tijd mocht je blij zijn met een tv en een oude console als je 16 was en deed werken. Zo kreeg je ook meteen besef van inkomen. En nog zoveel meer voordelen. Ookal heb je het geld liggen.

Nu in deze tijd is gamen eigenlijk echt wel een luxe product. Normaal al, laat staan nu. Een heel groot deel van de bevolking heeft nog niet eens geld voor eten. En als dat tienje al zoveel is voor ze, kan je ook wachten op een sale. We weten allemaal dat game prijzen hard omlaag gaan na een tijdje. Of wat bijverdienen bij de buren. Sparen, werken (auto poetsen, tuin) of wachten is toch echt wel normaal op die leeftijd.
Want er maar vanuit gaan dat het normaal is om altijd het nieuwste van het nieuwste te hebben op die leeftijd is ook niet altijd heel handig. Is toch echt wel een vorm van opvoeden. Een ps3 op die leeftijd is echt super hoor. Backlog van decades, cheap en mega chill voor kids die nog een heerlijke rijke fantasie hebben. Krijgen ze meteen een heel spel ipv een beta met dlc.

Klagen dat alles duurder wordt okay... Maar over luxe artikelen met deze kleine stijging in al deze jaren?
Letters @kroegtijger9 juni 2023 12:15
Red Alert heb ik gekocht van mijn zakgeld (heel lang sparen) voor 100 gulden. Een bedrag van 100,00 gulden uit 1996 is nu € 82,31 op het prijskaartje.
Deze game werd ontwikkeld door een kleine studio met een klein budget. 80 euro is veel geld maar 60 is heel goedkoop voor een dergelijke productie. Studios zijn veel groter, met veel duurder talent en tech. Het klopt dat het bereik ook groter is maar ook je risico dat iets niet goed gaat. Games hadden al lang duurder moeten zijn. Nu zijn we gewend aan de lage prijs en moeten we het doen met micro transactions en te veel in game currencies om je uit te melken. Top!

Offtopic: Trouwens sparen voor een Red Alert heeft me wel geleerd om te sparen voor een nieuwe computer. Ik kreeg toen 2,50 per maand dus leerde zo te sparen voor dure producten.
Per 5 jaar nieuwe computer en dan doe ik budget gedeeld door aantal maanden en zet een klein bedrag weg. Iets wat je kan toepassen op elk budget wanneer je per maand geld overhoudt. En dit pas ik toe op verschillende potjes. Thanks Red Alert 😀
indospartan @Letters10 juni 2023 03:45
Offtopic: helemaal gelijk over je Red Alert verhaal. Heb hetzelfde gehad alleen met C&C. Ik heb ook zo geleerd om met geld om te gaan. Ik pas ook dit toe; koop alleen iets als je er 2 van kan kopen zonder na te denken. En een goede buffer. Deze kleine dingen hebben mij en mijn omgeving al vaak gered van problemen. Strategie spelletjes hebben ons strategie geleerd ;)
Letters @indospartan10 juni 2023 10:35
Mind is blown. Dacht altijd dat dit een eenzame anekdote was.
Ben benieuwd of meer mensen hebben geleerd te sparen door Westwood games te kopen :D

Ik heb ook geleerd altijd een buffer te hebben. Ik rekende 2 keer mijn maand uitgaven. Langzaam opgebouwd met mijn potjes strategie. Vroeger heeft dit me verschillende keren geholpen :*)
Letters @Finraziel9 juni 2023 15:10
Je trekt mijn commentaar uit context, legt woorden in mijn mond en gooit er je gezouten mening bovenop. 👍

Ook al zou je gelijk hebben, je kan het ook anders verwoorden. Zodat we het allemaal leuk hebben hier.
Finraziel
@Letters9 juni 2023 16:26
Wellicht begrijp ik je dan gewoon verkeerd. Bedoelde je niet te zeggen dat je vindt dat de prijzen al eerder hadden moeten stijgen en dat het feit dat dat niet gebeurd is de reden is dat we het nu met allemaal microtransacties en in game currencies moeten doen?

Ik denk nog steeds dat dat letterlijk is wat je zegt maar wellicht lees ik niet goed of verwoordt jij het niet handig...

Ik zie ook niet waar ik woorden in je mond zou leggen... Wellicht dat je niks anders dan microtransacties ziet? Maar als dat niet zo is, waarom zeg je dan dat we het er nu mee moeten doen? Mijn punt is dat er nog zoveel games zijn waar helemaal geen microtransacties in zitten en ook veel waar ze makkelijk te negeren zijn. En als het niet klopt dat je overal microtransacties ziet dan begrijp ik niet hoe je dat punt kunt gebruiken om te verantwoorden dat volgens jou de game prijzen al lang omhoog hadden gemoeten.

Overigens is het ook maar zeer de vraag of de game industrie als geheel wel meer gaat verdienen als ze de prijzen omhoog gooien. Dat geld moet toch ergens vandaan komen. Het kan er ook toe leiden dat mensen minder games kopen.
Letters @Finraziel10 juni 2023 09:56
Microtransactions zijn gecreëerd met diepe psychologische kennis. Wat mij betreft ligt hier een maatschappelijke vraag net zoals die is gevoerd over lootboxes. Als jij ze kan negeren dan ben jij er niet gevoelig voor.
Mijn broertje is hier wel gevoelig voor en spendeert soms wel 400 tot 1000 euro uit aan een spelletje. Dan heb ik het over Call of Duty, Fortnite en Fifa. Geen lootboxes gewoon skins en andere meuk die je van te voren kan zien.

Ik heb sowieso spijt van mijn reactie. Dus om verdere discussie te voorkomen wil ik het graag daarbij laten.
Overigens is het ook maar zeer de vraag of de game industrie als geheel wel meer gaat verdienen als ze de prijzen omhoog gooien. Dat geld moet toch ergens vandaan komen. Het kan er ook toe leiden dat mensen minder games kopen.
Dit is een goed punt. Ik verwacht dat vanwege de exclusiviteit op een PS5 het wel mee valt. Met als aanname dat mensen die een PS5 kunnen betalen ook nee wel 20 euro extra kunnen wegleggen voor een lang verwachte sequel (tripple A game).
Finraziel
@Letters10 juni 2023 10:29
Ah, dat was ook niet de bedoeling, je hoeft nergens spijt van te hebben toch?
Misschien was ik wat overdreven in mijn reactie, ik bedoelde alleen te zeggen dat ik het heel erg niet eens was met wat je naar mijn idee claimde, maar wellicht had ik dat iets anders uit kunnen drukken. Discussie is verder toch waar deze reacties voor zijn? :) Ik hou zelf in ieder geval altijd wel van een goede discussie en het was niet mijn bedoeling om het meer als flamewar over te laten komen of zo.

Ik ben het verder zeker met je eens betreffende microtransactions, we worden in veel games behandeld als ratten in een Skinner-box. Maar er zijn ook nog veel games waar ze niet in zitten. Wellicht helpt het dat ik games zoals wat jij noemt niet speel en het meer bij singleplayer games hou. Een game die het wel heeft die ik nu veel speel is Diablo 4, maar daar kan ik het zelf inderdaad goed negeren. Ik voel totaal geen behoefte om €20 uit te geven om mijn poppetje een ander uiterlijk te geven... Aan de andere kant heb ik wel vrienden wiens zoon dus wel zijn zakgeld uitgeeft aan een skin in Fortnite of zoiets. Snappen zij ook niks van en ze praten met hem daar wel over, maar uiteindelijk is het zijn geld en moet hij zijn eigen beslissingen daarover maken.

Dus ja, het is zeker wel een probleem. Het enige punt wat ik wilde maken is dat ik niet denk dat de game industrie in zo'n positie is dat ze niet zouden kunnen overleven zonder ofwel alle games van microtransacties te voorzien ofwel de prijzen te verhogen. Wellicht is dat voor bepaalde genres echter anders, dat zou kunnen.
Letters @Finraziel10 juni 2023 11:46
Bedankt voor je reactie. Soms vind ik het echt moeilijk om de kern van mijn bericht over te brengen. Ik bedoelde dat microtransactions eigenlijk het onnodig maakt om spellen op voorhand veel duurder te maken omdat het verdienmodel zo lucratief. Als ik het teruglees dan begrijp ik dat eigenlijk ook niet meer. Dus ik snap je comment nu ik er even rustig naar lees. Fijn dat je de tijd neemt om te reageren.

Ik speel nu lekker Zelda en nu ook Diablo 4. Gouden tijden :) Microtransactions of niet.
jesse111 @baxic9 juni 2023 11:26
Hoezo? De afzetmarkt is echt enorm gegroeid in vergelijking met vroeger. Zo kan je er ook naar kijken.
Dan91 @jesse1119 juni 2023 12:10
Precies. De prijzen zijn misschien hetzelfde gebleven, maar je kan nu via digitale downloads, aanbiedingen, en een veel grotere doelgroep veel meer games verkopen, sneller en makkelijker. Zodoende zou de prijs omlaag moeten gaan omdat de winsten van game uitgevers record brekend zijn. Ze verdienen elk jaar meer, dus dat die prijzen omhoog moeten is flauwekul. Ze weten dat dit een populaire game gaat worden, dus ze proberen extra geld binnen te harken voor nog meer winst.
Lagonas @Dan919 juni 2023 13:02
De investeringen echter ook net zo hard gegroeid om de ontwikkeling van een spel te bekostigen. Het is niet alsof de kosten hetzelfde zijn gebleven. Vroeger werden spellen gemaakt in een team van 5 man, nu zit je al gauw met teams van meer dan 100 man, en soms meerdere duizenden.

Het is niet zo zwart wit als dat jij het voor doet.
Dan91 @Lagonas9 juni 2023 13:13
Dat is het zeker wel, wanneer je naar de winst van zo'n bedrijf kijkt. De winsten stijgen elk jaar, dus hoezo meer geld vragen?

Als je winsten lager waren dan de voorgaande jaren en als je zelfs verlies hebt, dan prima, dan moet je wat. Maar dit is pure geldklopperij.
Rhys08 @Dan9110 juni 2023 08:36
De winsten stijgen elk jaar, dus hoezo meer geld vragen?
Welkom in het kapitalisme! Hoezo is dat een probleem? Dat heet gewoon winstmaximalisatie en werkt zolang de consument betaalt. Er is een optimum en als ze daar overheen schieten verkopen ze minder. Dat is marktwerking.
Dan91 @Rhys0812 juni 2023 08:37
Dat ontken ik ook zeker niet maar dan moeten ze niet zielig gaan doen en roepen dat de prijzen van game development zijn gestegen en dat de economie zo slecht is en dat ze daarom de prijzen omhoog moeten halen.

Het is gewoon pure winstmaximalisatie.
AvanCade @Lagonas9 juni 2023 15:25
Je hebt ook betere tools beschikbaar dan "vroeger". Zo heb je een engine die toch al heel wat werk weg neemt. Daarnaast kunnen ze voortborduren op wat al bestaat (want het is in dit geval een sequel) dus ik vraag me af of de ontwikkelkosten daadwerkelijk hoger zijn. Uiteraard relatief aan de opbrengst (grotere afzet markt bijvoorbeeld).

Zolang de winst per game omhoog gaat is de prijsverhoging niet te rechtvaardigen in naam van de investeringen die nodig zijn om een game te maken.
marco-ruijter @jesse1119 juni 2023 12:26
Afzetmarkt is groot alleen spellen zijn fors duurder om te maken. Dus dat betekend automatisch dat er een forsere investering is en ook een veel groter risisco zodra het niet rendabel blijkt te zijn.
Wolfos
@jesse1119 juni 2023 17:54
De afzetmarkt is gegroeid maar het meeste geld gaat zoals altijd naar een handjevol megahits. De prijzen van games groeien niet eens door met inflatie, dus in de praktijk is het goedkoper geworden.
rmk_ @baxic9 juni 2023 11:29
De afnamemarkt van games is nu vele malen groter. Honderd keer een game verkopen voor 60 euries vroeger of nu duizenden van een game verkopen voor 60 euries.

Zolang veel AAA games voornamelijk veel show maar weinig inhoud hebben en je de meeste in een paar uurtjes met verstand op 0 kan uitspelen vind ik het een fors bedrag om er voor neer te leggen.
baxic @rmk_9 juni 2023 11:36
ja maar je kan het toch niet uitgeven ? Ik geef lachend 80 euro uit aan spiderman 2. Ga ik het pre orderen nee. Ik wacht netjes reviews af. Maar zou ik 80 euro uitgeven voor last of us 2 of 3 als die ooit komt nee want dat is niet mijn game. Maar ik zou daar ook geen 60 euro voor uitgeven. Ik snap je punt niet helemaal. Je doet alsof je geforceerd word de game te kopen...
Zoop @baxic9 juni 2023 11:44
Ik vind deze games best aardig, maar niet genoeg om er 80eu voor over te hebben. Dat wordt dus wachten tot hij in de aanbiedingbak ligt. Wat ook prima is, hoeft niet altijd gelijk nu te zijn, beetje geduld is ook prima. Maar meestal is hij al een aantal tientjes goedkoper na een paar maanden, dat zegt eigenlijk wel genoeg wat de game eigenlijk hoort te kosten. Ze melken hier enkel de day-one spelers mee uit. (goedbeschouwd, een soortvan pre-order (of eerder, early access, gezien de bugs en problemen waar games vaak mee uitkomen) van 20 a 30 eu duurder).

Maar ik ga never nooit niet 80eu voor een spel neerleggen, hoe leuk die ook is.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 25 juli 2024 03:21]

rmk_ @baxic9 juni 2023 18:22
Dat lees je verkeerd. Ik laat 'm gewoon liggen totdat de prijs omlaag gaat.

AAA games spelen praktisch zichzelf omdat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. (Misschien Dark Souls uitgesloten) Constant word je aan het handje meegetrokken om door het volgende level te komen. Kijk naar de laatste God of War, nog voordat je om je heen hebt gekeken wordt er al vertelt wat je moet doen om verder te gaan.

Dus in dat opzicht is 80 euries best veel geld als zo'n groot deel al voor je gespeeld wordt, daar ga ik niet voor betalen. :+
denamc @baxic9 juni 2023 12:35
Maar games zijn niet op 60 euro blijven hangen, aanschafkosten van 60-80 euro, vervolgens een seasonpass van 50-60 euro. En dan krijg je toegang tot een game die, in veel gevallen, het verdienmodel heeft van een smartphone/freemium game. Battlepasses, lootcrates, coins die voor echt geld, of daily missions verdiend moeten worden... En dat in een afzetmarkt die inmiddels vele malen groter is (en digitaler, minder productie/verzend kosten) dan in 1990.

Nu valt Spiderman nog relatief mee, maar ik ben het er niet mee eens dat de prijs van games in het algemeen zomaar is gestagneerd. Als elke game morgen volledig verkrijgbaar is voor 80 euro geef ik een feestje :+
baxic @denamc9 juni 2023 13:56
je doet echt alsof dit met alle games is. terwijl dit volgens mij niet zo is.
Zoop @baxic9 juni 2023 16:47
De meeste AAA games, de gene die in ieder geval de meeste omzet draaien, en dat komt door dit soort spul. En aangezien dat dus zo veel omzet draait, maken de grote studios het liefste alleen maar dat soort spellen.

Het valt gelukkig mee met games die exclusief single player zijn (alhoewel, dat schijtspel van een Gollum durft lore-content (zoals stemmen en lore entries) achter een paywall te stoppen, en zaken zoals horse armor enzo), maar zodra het iets online doet, heb je dit al snel.

En mensen die het verdedigen als het alleen om cosmetisch gaat "je hoeft het toch niet te kopen", ja ik hoef de game zelf ook niet te kopen. Waar is de tijd gebleven dat je het spel daadwerkelijk moest spelen voor dat soort goodies? Waarom zijn die dingen nou weer los te koop? Slaat nergens op ... Dus niemand heeft echt iets te mekkeren over prijzen.
Oon @baxic9 juni 2023 11:15
Aan de andere kant.. Alles is duurder geworden, dus mensen hebben minder geld om te besteden aan de minder belangrijke dingen. Prijzen voor entertainment zijn afgestemd op wat mensen uit te geven hebben, niet (alleen) op was de productie gekost heeft.

Dus eigenlijk zou het juist logisch zijn als de prijzen van spellen zouden zakken, want mensen hebben er minder geld voor over
baxic @Oon9 juni 2023 11:18
Ja maar dit is dus niet logisch. Want er is al vaker aangegeven dat productie van een game duurder is dan ooit tevoren. Plus lijkt het mij echt geen probleem als games 80 euro kosten bij release zodat de werknemers van een game bedrijf een eerlijk salaris krijgen. Als je even 2-3 maanden wacht kan je die zelfde game meestal voor 2 tientjes goedkoper halen.
silverchaoz @baxic9 juni 2023 11:31
De prijs is nog niet zon probleem maar meer dat alle games zo op de markt worden geschopt terwijl ze enorm veel problemen of bugs hebben tijdens de release. Als de prijs €80 is, verwacht ik minstens een goed functionerende game zonder al te veel problemen bij de release. Echter is dit in de praktijk absoluut niet het geval de afgelopen jaren.

Sterker nog, veel van dat soort Tripple A games hebben vaak ook nog in-game shops met microtransacties om je verder uit te melken. De game is dan compleet waardeloos en bugs zitten dan maanden of generaties in het spel, maar zodra de store niet goed functioneert wordt dat binnen no-time opgelost. Inmiddels weet je wel waar de prio's liggen :Y)
baxic @silverchaoz9 juni 2023 11:33
Ja tuurlijk daar heb je zeker een punt. De bugs in games zijn echt horrendous tegenwoordig maar dat is weer een andere discussie. Je kan natuurlijk altijd er voor kiezen om die 80 euro niet uit tegeven he. Vote with your wallet ofzoiets. Er zijn echt 10tale games van rond de 30-40 die zonder enige bugs release en meestal veel langer speel baar zijn dan een trek hem uit de hoge hoed triple a game.
Zoop @baxic9 juni 2023 16:50
Precies, ik zal de game ook zeker niet voor 80 kopen, pak hem wel over een paar maanden voor wat tientjes minder.
Maar daardoor hoef ik het nog niet eens te zijn met die prijs, of eens te zijn met de verdediging ervan.
Benjamin- @baxic9 juni 2023 11:32
Eens dat de kosten hoger zijn, en dat de prijs eigenlijk altijd hetzelfde is geweest (in gulden tijd, was het volgens mij iets van 120-130), dus in die zin schrik ik hier niet zo van. Maar laten we ook niet doen of hun winsten omlaag gaan, want de afname nu vergeleken met 30 jaar geleden, is vele malen groter.

Daarnaast is een game al langere tijd niet echt 60 euro, want wil je een complete game hebben, dan betaal je een stuk meer voor alle DLC, en dat is niet zoals vroeger, een enorme expansion pack. Dat zijn karakters, paar extra missies e.d.
Natuurlijk hoef je die niet te kopen, maar het ligt niet zo simpel als dat de game maar 60 euro is.
baxic @Benjamin-9 juni 2023 11:34
Ik denk dat dit heel erg ligt aan welke game je speelt. volgens mij was dit bij spiderman echt niet het geval. Er zijn een aantal grote dlc pakketen uit gekomen die echt heel vergelijkbaar waren met expension packs van vroeger. Spiderman had bijvoorbeeld ook gewoon gratis updates met nieuw suits relevant aan nieuw marvel movies etc.
Benjamin- @baxic9 juni 2023 13:55
Dit verschilt absoluut enorm, en ligt ook nog eens aan hoe een spel wordt afgeleverd.

Spider-Man vind ik een lastige, ik heb 2 jaar na release, de GOTY gekocht voor een mooi bedrag, ik vind het spel ook veel vlakken erg goed. Maar kan niet zo goed beoordelen of origineel de DLC het waard was. Er was iig wel de nodige kritiek op Miles Morales. Stuk minder story, en zat lang niet zoveel werk in, als het origineel. Had ook een stevige DLC kunnen zijn.
EnigmaNL @baxic9 juni 2023 11:33
Juist, en de afzetmarkt wordt ook alsmaar groter. Schaalvoordeel heet dat (economy of scale).

Dat de game na een paar maanden al 2 tientjes goedkoper kan zijn, zegt natuurlijk genoeg over die zogenaamde kosten.
Finraziel
@baxic9 juni 2023 12:35
De prijs van games en het salaris van de devs heeft in de meeste gevallen helemaal niks met elkaar te maken... Beiden worden gewoon bepaald door een methode voor de aandeelhouder om zoveel mogelijk geld te verkrijgen. Dus de prijs van games wordt bepaald door te bepalen op welke manier ze zoveel mogelijk binnen halen. Sony denkt dat mensen de games toch wel kopen (waarschijnlijk hebben ze gelijk) en ze verhogen dus de prijs. Salaris is zo laag mogelijk zonder dat ze geen goed personeel meer kunnen krijgen. Het is echt niet zo dat omdat Sony wat extra geld over heeft dat ze dat dan maar aan de werknemers geven hoor... Helaas, zo'n wereld leven we niet in.
SamFisher1 @baxic9 juni 2023 12:00
Ik lees vaak dat games produceren duurder is geworden maar lees nooit dat het publiek dat games speelt en koopt ook groter is geworden. Een grotere afzetmarkt en toch je prijs verhogen, in het mom van hoge productiekosten, vind ik een beetje zwak. Helemaal als ik filmpjes op youtube zie van Unreal Engine waarin het lijkt dat games ontwikkelen toegankelijker/makkelijker is geworden. Of waar grotendeels remakes/remasters worden uitgebracht en sequels met hergebruikte assets.

En begrijp me niet verkeerd, voor sommige studio's zou het produceren van games zeker duurder zijn geworden alleen bij studio's waar dit gebeurt lijkt het me eerder een scope probleem (heel veel willen beloven wat totaal onrealistisch blijkt).

Maar goed, dit is vooral een gevoel. Ik zelf zit niet in die wereld en heb daarom geen idee.

Ik ben benieuwd wat GTA 6 gaat kosten, die hebben vaak wel hun scope en budget goed in kaart.
Lapa @SamFisher19 juni 2023 16:13
Prijs heeft maar zijdelings te maken met kostprijs. En hoe unieker je product, hoe minder die relatie er is.

Uiteindelijk probeert elk bedrijf met de prijs de winst te maximaliseren, dus het prijspunt te zoeken waar de formule (prijs - kosten per unit) * verkochte units het hoogste bedrag oplevert.
Zoop @Lapa9 juni 2023 16:54
Precies, het is meer "wat de gek ervoor geeft" dan een eerlijke winstmarge ofzo. Met de prijs die ze neerzetten kiezen ze gewoon voor een bepaalde winstmarge. In deze discussies wordt kostprijs snel aangehaald, maar dat heeft er over het algemeen weinig mee te maken.

Kostprijs heeft wel te maken met het risico dat zo'n bedrijf loopt, grotere investeringen enzo. Maar zeker dit soort kaliber spellen verdient zich sowieso gegarandeerd terug. Waarschijnlijk ook wel als ze er een tientje voor vragen.
timot6 @baxic9 juni 2023 11:33
Het klopt dat de prijzen zijn gestegen maar ook de afzetmarkt is enorm toegenomen. Hierdoor kan je de kosten over meer hoofden verspreiden waardoor de kosten pp niet eens hoeven te stijgen.
gorgi_19 @timot69 juni 2023 14:21
Bij het bepalen van je verkoopprijs baseer je je niet op je kosten, maar wat de markt er voor wil betalen. Waarom 20 euro vragen met 2000 afnemers, als je ook 30 euro kan vragen met 1500 afnemers?

Je kostprijs per product (met opslag) zou je minimumprijs moeten zijn.
toexzz @baxic9 juni 2023 11:34
Zeker wel een ramp en we moeten dit ook niet normaal gaan vinden. Niet al te lang geleden was alles nog verhoogd naar 70 euro. Waar trekt men de grens dan. Ik kan niet in iedereens portemonnee kijken maar ik kan me voorstellen dat het tientje voor sommige mensen enorm kan uitmaken. Voor mij een reden om gewoon te wachten en 2e hands te kopen later.
gorgi_19 @toexzz9 juni 2023 14:24
Die prijs die blijft maar stijgen. Net als dat alle prijzen (en salarissen) blijven stijgen.

Stel een game zou in 2016 60 euro kosten, dan zou hij basis van https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/71905ned in 2022 al ruim in de 20 moeten kosten.

Gooi er nog 10% bij voor de inflatie van 2023, dan ga je al richting de 2023.
Advanced03 @baxic9 juni 2023 11:46
Zeker wel hoor
Splitinfinitive @baxic9 juni 2023 11:49
games in basis zijn 60

maar wat hebben we afgelopen jaren over ons heengekregen
  • DLC waar je 30 euro betaald en niet meer bevat dan een map of 2 en 3 skins
  • Lootboxes a 1 euro per stuk die mensen verleiden om te gokken
  • Seasonpasses die mensen verleiden met FOMO e.d.
  • stores die mensen verleiden tot het kopen van 15 euro skins die kunstmatig schaars worden gehouden door een shop rotatie
ik zou geen problemen hebben met zelfs 120 euro voor een game zolang die af en compleet is. ipv de meuk wat we nu krijgen voor 60

verder is de markt natuurlijk niet klein gebleven iedereen en zijn moeder gamed nu.
LOTG @Splitinfinitive9 juni 2023 12:17
Vooral dit. Zeggen dat de prijs het zelfde is gebleven is gewoon onjuist.

De content is enorm verspreid over extra aankopen en de prijs daar van staat in geen enkele verhouding tot de kosten voor de base game.

Daarnaast worden er ook al jaren verschillende edities verkocht. Waar je vroeger een deluxe editie kocht waarbij je in de doos wat extra goodies kreeg is het nu vooral virtuele content die de developer praktisch geen cent extra kost op de development van de hele game.

Veelal kost een spel al meer dan 100 euro als je alle DLC er bij telt. En dan bedoel ik de microtransacties, niet significante extra gameplay.

Ook vraagt men vaak extra geld voor de demo, alleen noemen ze het dan beta (dus je betaald om betatester te zijn, iets waar normaal mensen voor betaald worden).
AlbertG80 @LOTG9 juni 2023 14:28
Vroeger was de content niet zoals nu.
En je bent niet verplicht om extra content te kopen. De games zijn gewoon klaar en speelbaar.

DLC is een extra toevoeging om de game belevenis te verlengen.
Vroeger was je met een game klaar en dan begon je weer opnieuw, nu is er een optie om extra levels toe te voegen.
LOTG @AlbertG809 juni 2023 14:40
Vroeger was de content niet zoals nu.
En je bent niet verplicht om extra content te kopen.
Dat je het niet verplicht bent betekend niet dat het geen extra inkomsten genereert, sterker nog daar gaan ze van uit anders deden ze het niet.
[quote[De games zijn gewoon klaar en speelbaar.[/quote]
Vroeger ja, nu mag je wachten tot 3 weken na de release in de hoop dat het dan speelbaar is.
DLC is een extra toevoeging om de game belevenis te verlengen.
Die sluit ik juist extra uit. Extra skins verlengen de game niet.

20 euro voor een paar extra skis staat in geen relatie tot waar je net 60 (nu 80) euro voor betaalde.

En dan heb je nog de "DLC" die praktisch cheats zijn. XP boosters en zo om maar niet te hoeven grinden want in plaats van het spel zo leuk mogelijk te maken is de focus verschoven naar uitknijpen en de gameplay dus dermate gebalanceerd dat het verleidelijker word te betalen om het spel niet te hoeven spelen dan wel.

Ik blijf er bij dat het standpunt dat spellen niet duurder zijn geworden onjuist is. Het word alleen via andere wegen dan de prijs van de "base" niet deluxe versie gedaan.

En dan nog los van spellen als FIFA die leven van microtransacties.
AlbertG80 @LOTG10 juni 2023 01:51
Laat ik het duidelijk zeggen.
DLC is extra levels om de game belevenis te verlengen.
Skins zijn onzin en die vallen meestal onder micro transacties.

Er is een groot verschil tussen single mode em multi play waar het laatste inderdaad met vele extras duurder kan worden maar wat niet je niet hoeft aan te schaffen om te kunnen gamen.

Games zijn nog steeds te goedkoop voor wat de gamer tegenwoordig vraagt.
Nimja @baxic9 juni 2023 11:59
De winst die bedrijven maken is alleen maar gegroeid, die 80 euro is niet omdat ze het nodig hebben maar "omdat het kan".

Want wij betalen toch wel.
MartinPRO @baxic9 juni 2023 12:34
Met een in game shop is alles boven 50eu te veel. Kijk naar Diablo 4. Goedkoopste versie is 70 euro terwijl ze skin sets verkopen voor bijna 30 euro!

Developers verdienen veel meer met in game aankopen, dan met de base game zelf. 10/20 euro meer voor een spel vragen is dan ook gewoon onzin. Ze willen gewoon zien waar de rek zit om nog meer geld binnen te harken.
baxic @MartinPRO9 juni 2023 12:43
ja maar diablo is wel een game waar je 100+ uur in gaat stoppen makkelijk dus wat is dan het problem met die 70 euro
MartinPRO @baxic9 juni 2023 13:01
Dat ze al bij pre launch skin set aanbieden voor 28eu. Beetje schaamteloos.

En alleen omdat Diablo 4 een hit is, komen ze ermee weg. Na alle microtransacties in Wow and Diablo immortal, is dit echt zo nodig? Om 28 euro te vragen voor een skin? Ik vind het best triest.
Yawn @MartinPRO9 juni 2023 13:22
Je hoeft de skin niet te kopen, dat is aan jou.
MartinPRO @Yawn9 juni 2023 13:42
Jammer dat jij Blizzard probeert te beschermen met zulke simpele opmerkingen.

Je hoeft ze inderdaad niet te kopen, maar hier blijft het niet bij. Over een paar jaar wordt het 40 euro. Dan 50 euro. Als je premium geld betaald voor een game, verwacht ik zulke zaken in de game terug te vinden. Of op zn minst geen sprankelende SHOP button niet in mn beeld te zien, toch is die er elke keer als ik de game opstart of op Esc druk. Nu zal ik er zelf niet op drukken, maar jonge kinderen zijn vrij makkelijk te verleiden.
baxic @MartinPRO9 juni 2023 13:51
wel raar dat ik het argument jongen kinderen vaak zie in deze comments. Jongen kinderen mogen die game niet eens spelen. Als ze het wel doen prima maar voor hun is de game niet gemaakt. Het is gewoon een 16 plus game. En als je onder de 16 bent en je speelt die game. Dat is prima maar ik vind niet dat het de verantwoordelijkheid is voor de developers maar voor de ouders dat dat kind niet 100e euros gaat uitgeven. Ik had ook een runescape account maar kocht niet spontaan member uit mezelf dan moest dat echt via mijn ouders. Waarom heeft een kind van 12-14 uberhaupt toegang tot een online betaal middel om zogenaamd die shop te gebruiken vraag ik me dan af.
Yawn @MartinPRO12 juni 2023 13:07
Ik bescherm helemaal niemand, kijk naar andere bedrijven, die doen precies het zelfde, RIOT games of Ubisoft. 20 euro voor een skin voor je champion in League of Legends. Het is niet alleen blizzard, maar bijna elk bedrijf.
MartinPRO @Yawn12 juni 2023 14:52
LOL is free to play. Blizzard vraagt minimaal 70eu voor de game. Ubisoft zijn zelfde viezeriken als Blizard/Activision. Dus zeggen ja die doen het ook helpt niet helemaal.
Yawn @MartinPRO12 juni 2023 14:53
Ik geef maar wat voorbeelden. Punt is bijna elk bedrijf doet het.
MartinPRO @Yawn12 juni 2023 14:57
Ik ken geen spel van 70 euro met een grote shop button naast de play button. Setje armor voor bijna 30 is gewoon erg veel. Zie metacritic reviews. Er is een reden dat diablo wordt gereview bombed.

Naar andere bedrijven wijzen helpt je zaak niet.
Yawn @MartinPRO12 juni 2023 15:02
Klagen er over op tweakers helpt ook niet, dus wat probeer je te doen? Er over zeiken gaat ze niks aan en gaat niks veranderen.
Verwijderd @baxic9 juni 2023 12:48
Dat is niet apart. Andere zaken zijn schokkend hard omhoog gegaan. Je normaliseert nu het feit dat bedrijven constant prijzen omhoog aanpassen, mijlenver boven inflatie en loonsverhogingen. Je zou kunnen stellen dat videogamebedrijven, met uitzondering Sony en z'n gare 75+ shit tegenwoordig, de prijzen redelijk houden.

Ik vind het zelf bijvoorbeeld ronduit crimineel dat bvb. voedsel zoveel duurder wordt. En dat is niet omdat de inkoopprijs evenredig is gestegen.
ruftman @baxic9 juni 2023 13:02
Ik kan me toch herinneren dat vroeger de games op cartridge voor de Neo Geo ook aardig aan de prijs waren. Dus eigenlijk is er niet zo gek veel veranderd.
En je hoeft het niet persé te kopen als je het te duur vindt, het is maar een game.
Zelf wacht ik altijd tot aanbiedingen of ik kijk bij webshops waar game keys worden aangeboden.
MauriceDW @baxic9 juni 2023 13:22
Je hebt natuurlijk ook nog het argument dat wanneer je vroeger een spel kocht, dat het ook was. Nu zou je dus €80 betalen + whatever er nog komt aan DLC. Dit is dan een single player dus het zal waarschijnlijk meevallen, maar dat geld meestal niet voor de multiplayer spellen.

Maar aan de andere kant, ik keek vroeger vooral bij de tweedehandse spellen en de aanbiedingen. Want als kind was het nieuw niet te betalen met 5 euro zakgeld in de week, wat dat betreft nu ook niet dus dat is niet veranderd.
Raem @Oon9 juni 2023 11:09
20-25 uur vind ik ook prima. Is 4 euro per uur aan vermaak. Is goedkoper dan naar de bioscoop, een avondje uit of naar een pretpark.
Chefd @Raem9 juni 2023 11:18
Vooral de vergelijkingen met een avondje stappen vergeten mensen vaak. Vaak genoeg meegemaakt "20 euro voor een spelletje die we maar even doen?!" maar vervolgens geen problemen hebben met letterlijk 80 euro op een avondje wegpissen.
Mizgala28 @Chefd9 juni 2023 13:13
Ik ben in het verleden ervoor aangesproken, dat gamen een veel te dure hobby is.

Ik haal meer plezier uit (bijvoorbeeld) 60 euro kostende Zelda (Breath of the Wild toen) dan jij (diegene) uit 2x per maand 200 euro weg smijten aan drank voor een avondje uit.

Om maar over te zwijgen dat niemand mij van de straat hoef op te ruimen erna...

dat mensen graag zuipen is natuurlijk aan hun, maar zo iemand bedenkt zich niet even wat diegene zelf doet

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 25 juli 2024 03:21]

MissMe NL @Raem9 juni 2023 11:28
En spellen hebben steeds vaker een replay waarde. En zo niet verkoop je het door.
Cowamundo @Raem9 juni 2023 11:44
Yup, zo kijk ik er ook altijd naar, al koop ik zelf de meeste games pas een paar maanden na release.

Waar tegenwoordig vooral het pijnpunt zit in vergelijking met "vroeger" is:
  • Dat er nu na 3 maanden al 2 DLC's beschikbaar zijn voor 7-8 euro het stuk.
  • Dat je "full price" betaald en dan ook nog micro-transactions in een spel hebt.
  • Dat het regelmatig een bugfest is waar je "U" tegen zegt bij release.
lilmonkey @Oon9 juni 2023 11:23
Reality check, wat voorbeelden.

SNES games kostten doorgaans US$ 50, soms 60 of hoger. Met inflatiecorrectie zou dat nu US$ 116 tot 139 of hoger zijn.

N64 games kostten doorgaans US$ 60, soms tot US$ 80. Met inflatiecorrectie is dat nu tot US$ 185.

Games zijn relatief juist veel goedkoper geworden, en hebben over het algemeen veel meer content, ook als je collectibles en zo niet meerekent. Als je in de tijd van de SNES, N64, en zo kind was en gamede herinner je je misschien abusievelijk dat games toen meer inhoud hadden, maar dat komt toch echt doordat je toen meestal maar een paar games per jaar kreeg — juist ook omdat ze zo duur waren! — en je er dus wel lang mee moest doen. Nu hebben een hoop mensen honderden of duizenden games op Steam, de meeste nooit gespeeld, en we klagen over de prijs en padding van de content, maar dat is toch echt een perspectief dat historisch gezien erg vreemd is.

Ik hoop dat dit je vraag over waar de wereld heen gaat beantwoord.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @lilmonkey9 juni 2023 11:28
Je vergelijk nu wel de prijzen van non Nintendo games met Nintendo games waar sowieso altijd de hoofdprijs wordt en werd gevraagd. Nintendo is niet altijd goed vergelijkingsmateriaal als het op prijzen aankomt. Niet in de laatste plaats omdat o.a. de oude nintendo games in cartridges zaten en games nu veelal digitaal worden verspreid.
Carn82 @Bor9 juni 2023 11:31
Sega Megadrive games waren net zo duur ;)
lilmonkey @Bor9 juni 2023 11:51
Ik gebruik Nintendo games als voorbeeld omdat daar veel data over beschikbaar is. Overigens was de prijsstelling van games van andere consoles op basis van cartridges niet heel anders, soms zelfs erger (NeoGeo anyone?).

Maar het maakt als consument niet zo veel uit wat de reden is voor de prijs die je betaalt — het gaat erom wat je moet afrekenen. En dat is, ook voor bijvoorbeeld PlayStation spellen die doorgaans US$ 50 kostten tussen 1995 en, zeg, 2000, in 2023 dollars tussen de 100 en 90. Nog altijd een stuk meer dan de US$ 70 die Spider-Man 2 kost en je kreeg er minder voor.
Carn82 @lilmonkey9 juni 2023 11:29
Reality check, wat voorbeelden.

SNES games kostten doorgaans US$ 50, soms 60 of hoger. Met inflatiecorrectie zou dat nu US$ 116 tot 139 of hoger zijn.

N64 games kostten doorgaans US$ 60, soms tot US$ 80. Met inflatiecorrectie is dat nu tot US$ 185.

Games zijn relatief juist veel goedkoper geworden, en hebben over het algemeen veel meer content, ook als je collectibles en zo niet meerekent. Als je in de tijd van de SNES, N64, en zo kind was en gamede herinner je je misschien abusievelijk dat games toen meer inhoud hadden, maar dat komt toch echt doordat je toen meestal maar een paar games per jaar kreeg — juist ook omdat ze zo duur waren! — en je er dus wel lang mee moest doen. Nu hebben een hoop mensen honderden of duizenden games op Steam, de meeste nooit gespeeld, en we klagen over de prijs en padding van de content, maar dat is toch echt een perspectief dat historisch gezien erg vreemd is.
140 of 150 guldens voor een game was niet vreemd in de (begin)jaren 90; ik heb er meerdere spaarvarkens aan opgemaakt :o Ik ben het helemaal met je eens dat wat je nu krijgt vele malen 'meer' is dan voorheen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het 'goedkoop' is (je kan niet in iemands portemonnee kijken); maar mensen mogen echt niet klagen. En als iets toch te prijzig is; dan is er na een paar maanden al vaak al een aanbieding of prijsverlaging. Maar goed, mensen willen tegenwoordig EN mega-veel content EN high-end cutting edge graphics EN mega-productie values; het liefst voor 20 euro.. dat kan natuurlijk niet.
ThanosReXXX @lilmonkey9 juni 2023 12:03
Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Als we inflatiecorrecties gaan gebruiken, dan kosten zelfs Atari2600 games veel meer dan destijds, maar zo werkt het natuurlijk niet.

En het hoeft natuurlijk ook niet altijd zo te zijn dat, omdat het ene omhoog gaat, dat dan het andere dan ook maar automatisch mee omhoog moet gaan. Per slot van rekening hebben we het hier over een consumentenmarkt, die concurrerend zou moeten zijn, dus prijzen van games per generatie consoles standaard met €10 - €20 omhoog gooien, is nu niet bepaald klantvriendelijk.

En natuurlijk helemaal als je vanaf de eerste aanschaf van je (ook al duurdere) console rekent: volgens mij was vroeger de gemiddelde attach rate (aantal games dat je bij de aanschaf van je console er gelijk bij koopt) ook hoger dan nu. Veel mensen kopen er nu een enkele game bij, of in sommige gevallen geen één, omdat er al een vooraf geïnstalleerde game op staat of downloadcode bij zit.

Vroeger bij de GameCube of PS2 bijvoorbeeld, kochten we gewoon 3 of zelfs 4 games erbij. Als je dat nu doet, zit je onderhand al bijna aan de duizend euro...

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 25 juli 2024 03:21]

wes- @lilmonkey9 juni 2023 12:30
Ik heb 250 gulden mogen betalen voor Street Fighter 2 op de SNES in 1992, dus 80 eur voor een game in 2023 vind ik persoonlijk prima te doen.
MartinPRO @wes-9 juni 2023 12:36
Toen kreeg je een komplete game. Nu zit er een shop ingebouwd en wordt er aan dlc gewerkt, wat nog meer geld kost. Doorgaans hebben ze dlc plannen al helemaal uitgestippeld, terwijl de game nog niet eens af is.
wes- @MartinPRO9 juni 2023 16:25
Oh ja toen kreeg je de complete game, maar waren de laatste 4 bazen niet speelbaar. Het jaar erop kwam Street Fighter 2 Turbo, dat was precies hetzelfde spel (met dacht ik 3 snelheidssettings) waar de bazen wel speelbaar waren. Volgens mij kostte deze game 199 gulden.

Dus ik zou in die tijd liever die 4 bazen als dlc willen kopen voor 50 gulden in plaats van een “heel nieuw” spel moeten kopen voor 4 extra speelbare characters.
ThanosReXXX @Oon9 juni 2023 11:26
Ben het volledig met je eens. Als het zo door gaat, kosten games bij de volgende generatie gewoon €100. Natuurlijk zullen er ook aan de kant van ontwikkelaars en uitgevers wel stijgende kosten zijn, maar voor iets wat een hobby is zou de consument toch niet zoveel hoeven moeten betalen.
Vizzie @ThanosReXXX9 juni 2023 11:47
Waarom zou een consument voor een hobby niet zoveel hoeven betalen? Wat een vreemd idee.

Dat voedsel, kleding, huisvesting en dergelijk betaalbaar moeten zijn voor iedereen zal ik meteen onderschrijven, maar hobby's lijken me uitstek iets waarbij dat niet per sé nodig is. Als je een spelletje niet kunt of wilt kopen voor 80 euro: so what?
ThanosReXXX @Vizzie9 juni 2023 12:20
Simpel: omdat veel belangrijkere zaken in het leven ook al veel duurder zijn geworden, dus het zou prettig zijn als console fabrikanten en game ontwikkelaars de prijzen van hun producten niet steeds verder op zouden drijven, vooral niet in een markt die service-gericht is en dus concurrerend zou moeten zijn.

Dat een hobby duur zou moeten kunnen/mogen zijn, is natuurlijk ook een beetje flauwekul. Ja, natuurlijk kun je een dure hobby kiezen, maar dan heb je er meestal ook het geld voor, en ben je ook niet de gemiddelde Nederlander met een modaal of net boven-modaal inkomen.

Nu zit ik daar overigens op zich ook nog aardig boven, maar ik ben sinds dit jaar wel geconfronteerd met een flink gestegen aantal rekeningen, zoals uiteraard de energierekening en dergelijke, dus als dan ook de hobby die ik al sinds mijn jeugd heb en onderhoudt, steeds maar duurder wordt, dan moet ik steeds selectiever worden, en dat wil ik niet. Een hobby moet geen stress of irritatie opleveren, het is juist bedoeld om even te relaxen en juist aan dat soort ellende te kunnen ontsnappen.
Exorcist
@ThanosReXXX9 juni 2023 12:37
Simpel: ook voor ontwikkelaars en hun gezinnen is alles duurder geworden. En als bedrijf, de energiekosten, loonkosten etc. etc. etc.

Inflatie werkt op alle fronten en vlakken. Een hobby kies je zelf en je betaalt er zelf voor, hoeveel dat ook mag zijn; dat heb je allemaal zelf in de hand. Bedrijven zijn geen filantropische instellingen en al helemaal geen sociale instanties die rekening moeten houden met inkomens; dat merken ze vanzelf als de verkopen dalen. Marktwerking, vraag en aanbod.
ThanosReXXX @Exorcist9 juni 2023 13:47
Nergens zeg ik dat ze de games gratis weg moeten geven of dat ze als een soort goede doelen stichting games voor een minimaal bedrag zouden moeten aanbieden. De inflatie op games is echter belachelijk. Gemiddeld een tientje of twee per console generatie omhoog als het zo door gaat, en dat is echt buiten proportie. Zelfs mijn huur is naar verhouding niet zoveel gestegen, en hier hebben we het over een hobby die geleverd wordt vanuit een tertiaire, dienstverlenende sector.

Zonder hun doelgroep hebben ze geen afzetmarkt meer, dus die doelgroep naaien door dezelfde producten/diensten steeds duurder te maken is nu niet bepaald de meest logische oplossing.

Zelf zit ik als sales & marketing manager in IT en Telecom, dus ik ben sowieso wel bekend met en thuis in dit soort fenomenen, maar ondanks dat hoef ik het er niet mee eens te zijn als particulier buiten mijn werk om. En ik kan het dus ook prima betalen, maar dat is het punt niet. Omdat je je iets kunt veroorloven, is het even goed niet per definitie okay als datgene op onevenredige wijze steeds duurder wordt.

Wat mij overigens ook altijd blijft verbazen is hoe mensen het maar steeds voor bedrijven op blijven nemen, qua begrip en meegaandheid, terwijl de consument constant en overal door welk bedrijf dan ook genaaid wordt, alleen maar om hun eigen kas te spekken.

Idealiter zouden gamers niet zo blindelings en gemakkelijk hun geld moeten trekken en gewoon moeten weigeren, maar nee, we kopen gewoon weer massaal die nieuwe editie van Fifa met minimale vernieuwingen, voor de hoofdprijs, of weet ik veel welke game er op een bepaald moment weer in de belangstelling staat. Ik zag laatst op Xbox Marketplace een deluxe versie van Call of Duty. Volgens mij bijna 200 euro. Belachelijk gewoon.

Maar goed, het zal wel aan mij liggen. Misschien wordt ik te oud en moet ik mijn oude consoles maar weer eens afstoffen en me gaan concentreren op retro gamen... :P
RoamingZombie @ThanosReXXX9 juni 2023 16:32
Alleen is de inflatie op spellen in de afgelopen decennia niets vergeleken met elk ander product of dienst dus gaat je hele punt gewoon niet op.

Per console generatie is dus niet zo vaak want normaal is dat gewoon een stijging per jaar.
ThanosReXXX @RoamingZombie14 juni 2023 10:02
Enerzijds een goed punt, maar het voelt nog steeds als duur, gemiddeld een tientje duurder per generatie. En ik ken de truukjes en ben ook redelijk op de hoogte van inflatie ratio's en dergelijke, gezien mijn beroep.

Maar zelfs met die kennis en ervaring voel ik mij als consument nog steeds redelijk benadeeld met die prijsstijgingen. Het is natuurlijk ook geen excuus om een prijs maar in één keer met bijna 15% omhoog te doen omdat een console generatie nu eenmaal 6 tot 8 jaar duurt en ze gedurende die generatie zelf de prijzen niet geleidelijk aan hebben verhoogd. ;)
marco-ruijter @ThanosReXXX9 juni 2023 14:56
Je geeft aan dat alles in het leven duurder is geworden. Dus zou het fijn zijn dat de uitgevers of console makers niet de prijzen omhoog drijven..

Denk je dan oprecht dat de uitgevers en console makers geen last hebben van hogere kosten. En denk je dat de uitgevers en console makers een non profit organisatie zijn?
ThanosReXXX @marco-ruijter9 juni 2023 15:04
Zoals ik nu al meerdere keren tegen verschillende personen heb gezegd, snap ik ook wel dat game developers geen filantropische instelling zijn, en op zich vind ik het ook niet erg dat prijzen iets omhoog gaan, maar we zijn nu sinds de Xbox360/PS3 al 20 euro per game in prijs omhoog gegaan, en dat is belachelijk veel, want dan heb je het over gemiddeld een tientje per generatie omhoog. Er is, behalve momenteel de energieprijzen, geen enkel ander product te benoemen wat in zo'n relatief korte tijd procentueel zo hoog in prijs is gestegen.
marco-ruijter @ThanosReXXX9 juni 2023 15:07
Loop eens de supermarkt in, kijk eens wat een biertje doet op een terras. Kijk eens naar de energie prijzen en hoeveel een volle tank kost.

Een krop andijvie was 10 jaar geleden 60/70 cent, daar betaal je nu gerust 2,5 euro voor.

Vergelijk dit met dezelfde ps3/xbox360 tijd. Dan is die 20 euro meer op een game een lachertje in verhouding met mijn bovengenoemde zaken.

[Reactie gewijzigd door marco-ruijter op 25 juli 2024 03:21]

ThanosReXXX @marco-ruijter9 juni 2023 15:15
Horeca is duurder geworden dankzij de hele COVID ellende. Mijn oom zit in de horeca, dus ik heb er voldoende van mee gekregen.

Prijzen van andere levensmiddelen daarvoor geldt eveneens hetzelfde. Games zijn niet duurder geworden door COVID, want ontwikkelaars konden ook gewoon thuis werken. Het is voor een aanzienlijk deel een kunstmatig omhoog gestuwde prijs, niet gebaseerd op daadwerkelijke kosten die op de bon van de consument terecht zouden moeten komen.

En nee, die prijsstijging van games is in vergelijking helemaal geen lachertje. Het is een prijsstijging van bijna 15%. Zelfs mijn huur is in die 2 generaties consoles procentueel niet zover gestegen...
marco-ruijter @ThanosReXXX9 juni 2023 15:17
want ontwikkelaars konden ook gewoon thuis werken
Ah jah, want de lonen van die medewerkers staan ook al 15 jaar stil? En door het thuiswerken verdwijnen ineens plots alle oplopende kosten?
Horeca is duurder geworden dankzij de hele COVID ellende.
Ja maar dan hebben we het nu inmiddels over bijna 2 jaar geleden. Ik zie de prijzen alleen maar verder stijgen hoor aan het terras. Als jij beweerd dat het door Covid komt en de oorzaak inmiddels niet meer relevant is zou de markt moeten herstellen en dus dalen.....ik zie het niet, jij wel?

[Reactie gewijzigd door marco-ruijter op 25 juli 2024 03:21]

ThanosReXXX @marco-ruijter9 juni 2023 15:24
Lonen stijgen niet met 15%, onkosten ook niet, dus niet rechtpraten wat krom is.

Wat betreft de horeca: mijn oom is bijna de helft van zijn personeel kwijt geraakt, moet nu nog steeds harder werken met minder mensen omdat goed gekwalificeerd personeel niet voor het oprapen ligt, ook omdat sommigen dankzij de Corona jaren ander werk zijn gaan doen. Dat soort dingen dreunen nog lang na en los je niet 1, 2, 3 op.

En los daarvan was de vergoeding die ze van de overheid kregen puur gebaseerd op de vaste lasten, terwijl een draaiende zaak natuurlijk ook winst maakt. Er is dus veel geld verloren, wat uiteindelijk toch ergens weer vandaan moet komen, hoe lullig dat ook is voor de bezoekers.
RoamingZombie @ThanosReXXX9 juni 2023 16:33
In 20 jaar tijd zijn de lonen echt wel 15% gestegen (en meer) Wat klets je nou.

Als ik mijn best doe krijg ik zowat elk jaar een stijging van rond de 5 procent (functioneringsgesprek).

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 25 juli 2024 03:21]

marco-ruijter @RoamingZombie9 juni 2023 19:59
Klopt en meestal ook een indexering/inflatie correctie.
ThanosReXXX @RoamingZombie14 juni 2023 10:06
Dan mag je niet klagen, want dan heb je een goede baan. De meeste banen in Nederland kennen zulke stijgingen niet, ook niet eens met een paar procent per jaar. Kijk maar eens in hoeveel sectoren/branches er bijna ieder jaar weer gestaakt wordt vanwege te lage lonen en/of te weinig procent erbij. En zelfs als ze uiteindelijk om de tafel gaan zitten, dan zijn het nog vaak lullige cijfers waar ze het mee moeten doen.

Alleen de laatste tijd zijn er toevallig wat uitzonderingen in de media geweest die wel flinke percentages erbij kregen, maar doorgaans gaat het om enkele procenten.
Aaargh! @ThanosReXXX9 juni 2023 12:25
maar voor iets wat een hobby is zou de consument toch niet zoveel hoeven moeten betalen.
Heb jij überhaupt hobbies ? Want je hebt blijkbaar geen idee wat hobbies kosten. Console gaming is een van de goedkoopste hobbies die je kan hebben. Zelfs als je elke maand een nieuwe game koopt van €80,-. Ik kan tientallen hobbies opnoemen die vele malen meer kosten dan €80/maand.
ThanosReXXX @Aaargh!9 juni 2023 13:31
Tjonge, wat een aannames allemaal. ;)
Heb je wel goed gelezen? In één van mijn reacties hierboven staat LETTERLIJK "de hobby die ik al sinds mijn jeugd heb en onderhoudt", wat overigens sinds de jaren '70 van de vorige eeuw is. Al die tijd verzamel ik dus al consoles, handhelds en games.

En ja, daarnaast heb ik zelfs nog andere hobby's, te weten fotografie en wintersporten. Als we het nu over dure hobby's gaan hebben... ;)

Maar in ieder geval, het punt dat ik wil maken is dat games niet zo duur zouden moeten zijn, of elke generatie standaard 10 of 20 euro meer moeten kosten omdat "redenen", inflatie, hogere productie kosten en weet ik veel wat voor kul redenen nog meer. De sector waar ze inzitten, is een dienstverlenende sector, en dat is het sowieso tegenwoordig steeds meer, want de disc is tegenwoordig vaak niet meer dan een key file om te controleren of je wel een legale versie van de game hebt, dus het gaat enkel om downloads en online content.

Je betaalt dan dus effectief €80 voor een luxe bierviltje wat je slechts één keer hoeft te gebruiken om de game te installeren of downloaden, en verder gaat het de kast in. En wat ik persoonlijk nog vele malen erger vind is dat de volledig digitale versie van het spel precies hetzelfde kost, terwijl er sowieso minstens een tientje bespaard wordt op productiekosten van de fysieke versie, als het niet meer is.

Overigens: als jij denkt dat gamen één van de goedkoopste hobby's is, dan ben jij zelf waarschijnlijk niet zo bekend met wat voor hobby's je allemaal kan hebben, want ik kan er tientallen noemen die stuk voor stuk goedkoper zijn.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 25 juli 2024 03:21]

marco-ruijter @ThanosReXXX9 juni 2023 14:59
Lees je even beter in waarom de store games duurder zijn dan retail.

Dat komt puur om het feit dat de retail markt compleet kwaad wordt als de store goedkoper wordt dan retail...het komt door de retail zelf dat de store prijzen hoger liggen.
ThanosReXXX @marco-ruijter9 juni 2023 15:10
"Lees je even beter in... "

Nou, nou. Dat mag ook best wat vriendelijker, vooral tegenover mensen die een stuk ouder zijn dan jij. ;)

Hoe het komt is overigens voor de consument helemaal niet interessant, want die wil gewoon een goede deal/prijs hebben. Wij hoeven geen medelijden te hebben met multi-million dollar company's die bakken met geld aan onze hobby verdienen. En dat tegenwoordig ook nog aardig uit weten te smeren dankzij DLC, season passes en al dat soort fratsen...
marco-ruijter @ThanosReXXX9 juni 2023 15:11
Tjonge, wat een aannames allemaal. ;)
Heb je wel goed gelezen?
Nou, nou. Dat mag ook best wat vriendelijker, ;)
Hoe het komt is overigens voor de consument helemaal niet interessant, want die wil gewoon een goede deal/prijs hebben. Wij hoeven geen medelijden te hebben met multi-million dollar company's die bakken met geld aan onze hobby verdienen. En dat tegenwoordig ook nog aardig uit weten te smeren dankzij DLC, season passes en al dat soort fratsen...
Maar waar zit nu precies je frustratie. Want je haalt er van alles bij zonder echt concreet te worden.

Als gamers een spel leuk vinden en dat wordt jaren in leven gehouden d,n,v, DLC en season passes dan is de gamer toch blij.

Je geeft immers zelf nog eens aan:
Hoe het komt is overigens voor de consument helemaal niet interessant

Dus draai het om, er zijn DLC's en Seaon Passes omdat gamers deze aanschaffen. Een mm bedrijf gaat dit niet doen als er geen draagvlak is door de consument ;)

[Reactie gewijzigd door marco-ruijter op 25 juli 2024 03:21]

ThanosReXXX @marco-ruijter9 juni 2023 15:20
Jij weet net zo goed als ik dat die content interessant gemaakt wordt. Als er geen DLC of season pass zou zijn, zouden mensen gewoon naar de volgende game gaan, of een game wellicht meerdere keren spelen. Wij speelden vroeger ook tot in het oneindige Halo en Call of Duty multiplayer maps. Daar hadden we toch echt geen DLC of season pass voor nodig.

Het is net als de supermarkt: die bieden aan het eind van iedere gang op iedere hoek ook iets aan wat veel mensen eigenlijk helemaal niet van plan waren om te kopen, maar het is gebleken dat bijna de helft van de mensen er toch in trapt en die "aanbiedingen" mee neemt.

In online games is de optie grinden of kopen, en in sommige games is het grinden zo tergend langzaam en irritant, dat kopen van items al heel snel de "betere" optie wordt, maar als het er niet zou zijn, zou niemand het missen. Gewoon een verdienmodel dus. Marketing 101, en ik kan het weten: het is mijn vakgebied. ;)
marco-ruijter @ThanosReXXX9 juni 2023 15:24
Jij weet net zo goed als ik dat die content interessant gemaakt wordt.
Ah ja erg vreemd, waarom je product niet aanprijzen en mooier maken dan het is? Heb eerlijk gezegd nog nooit een Big Mac in mijn handen gehad zoals afgebeeld op de foto. *marketing ;)
Wij speelden vroeger ook tot in het oneindige Halo en Call of Duty multiplayer maps. Daar hadden we toch echt geen DLC of season pass voor nodig.
Maar daar zeg je het al zelf toch?.......Als je een game koopt waar bepaalde maps in zitten waar je het leuk mee hebt dan speel je die toch gewoon? Een DLC en Season Passes zijn opties/uitbreidingen. Niemand dwingt je om de DLC aan te schaffen. Zoals je zelf al aangeeft kan je ook gewoon plezier hebben met de base game ;)
Aaargh! @ThanosReXXX9 juni 2023 15:33
het punt dat ik wil maken is dat games niet zo duur zouden moeten zijn,
Waarom. Omdat jij dat vindt ? Games ontwikkelen kost nu eenmaal geld, veel geld. Vind je ditzelfde ook van je ander hobbies of zijn games een uitzondering ? Is het belachelijk dat een beetje een goed objectief >€1000 kost of zijn alleen games te duur ?
Je betaalt dan dus effectief €80 voor een luxe bierviltje wat je slechts één keer hoeft te gebruiken om de game te installeren of downloaden
Nee, je betaalt voor de honderden mensen die jaren hebben ontwikkelt aan die game. Denk je dat die gratis werken ? Software ontwikkeling is echt gruwelijk duur.
terwijl er sowieso minstens een tientje bespaard wordt op productiekosten van de fysieke versie
Je overschat hoeveel het kost om een bluray te persen en er een plastic hoesje om te doen. Dat is centen werk.
ThanosReXXX @Aaargh!14 juni 2023 09:57
Je vergeet o.a. drukwerk, marketing/reclame, store space enz. enz. Er komt heel wat meer bij kijken om een fysieke versie van een game te verkopen. Bij digital only is de enige moeite en/of kostenpost het onderhouden van een server, waarvandaan de game gedownload kan worden, dus er is geen enkele geldige reden die verklaart waarom een digitale versie net zoveel kost.
Aaargh! @ThanosReXXX14 juni 2023 11:49
Je vergeet o.a. drukwerk, marketing/reclame, store space enz. enz
Drukwerk kost ook geen drol, kijk naar boeken. Als een boekhandel niet alle exemplaren van een boek verkoopt gaan ze allemaal bij het oudpapier (zonder de voorkant) omdat dat goedkoper is dan ze terug te sturen naar de uitgever (alleen de voorkantjes worden opgestuurd als bewijs dat ze niet verkocht zijn).

Marketing en reclame is niet specifiek voor een editie, dus dat maakt niet uit. Kosten voor opslag liggen voornamelijk bij de retailers.
ThanosReXXX @Aaargh!14 juni 2023 13:54
Dus als ik het goed begrijp, ga jij mij, een sales & marketing manager, vertellen hoe de dingen werken en wat ze kosten in mijn eigen vakgebied? Als je het niet erg vind, leg ik dat weliswaar vriendelijk maar wel heel resoluut volledig naast me neer. ;)

Als je al begint met "drukwerk kost ook geen drol, kijk naar boeken", dan kan ik je al niet meer serieus nemen. Dit gaat natuurlijk niet om enkel zwarte lettertjes op papier zoals bij de meeste boeken; echt goed drukwerk in full color is nog steeds prijzig, dus al die miljoenen DVD/Blu-ray formaat inlays plus eventueel nog extra materiaal aan de binnenzijde kost echt niet slechts een paar centen per exemplaar.

Dan komt daarbij ook nog het zeefdrukken van de disc zelf, wat nog duurder is dan drukken op papier, en alleen daarmee al ga je makkelijk over de kosten van een digital only exemplaar van een game heen.

Of reclame/marketing wel of niet specifiek is voor een editie valt nog enigszins te betwisten, maar feit is wel dat het op zijn minst iets anders is voor digital only dan voor een fysieke editie: even los van de ontwikkelaar/uitgever zelf zijn er meer partijen betrokken bij een fysieke versie, wat allemaal tijd en geld kost om het product in de markt te zetten, terwijl je bij een digitale versie de game online zet, en er wellicht een keer een notificatie over stuurt richting je gebruikers, of je zet een banner op je online store, een stuk simpeler en goedkoper dus.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 25 juli 2024 03:21]

souljah1h @Oon9 juni 2023 11:16
SNES games waren vroeger soms ook 180 gulden. Dus het valt wel mee ;)
peidur @souljah1h9 juni 2023 11:23
Die vergelijking maak ik in mijn hoofd ook, door te refereren aan SNES-spellen. Die kostten ook gemiddeld 120 gulden, duurdere waren 140 gulden. En we hebben het hier over guldens, dus dat is ruim 20 jaar geleden!
Dan is het in mijn ogen niet heel vreemd dat een game vandaag de dag gemiddeld €60 kost en dat uitschieters €80 kosten.

Ondanks dat ik doe als of €80 "normaal" is, is het voor mij ook een uitschieter waarvan ik twee keer zal nadenken of ik de game écht wel wil hebben. De vorige Spider-man game kocht ik blind, voor deze wacht ik toch even de reviews af.
knirfie244 @souljah1h9 juni 2023 11:50
Ik kan me niet herinneren dat we ooit meer dan 140 hebben betaald, de meeste waren 100-120. En ja, dat was een hele hoop geld toen, met de inflatie aanzienlijk meer dan deze €80.
Maar je moet het vergelijken met de rest van de markt, niet met vroeger. Games zijn één van de weinige producten die geen tot weinig last hebben gehad van inflatie over de afgelopen 40 jaar, door een alsmaar groeiende afzetmarkt.

[Reactie gewijzigd door knirfie244 op 25 juli 2024 03:21]

wimdezoveelste @souljah1h9 juni 2023 12:02
Alleen waren die op cartridges welke veel duurder zijn om te maken dan een blu-ray disc en in sommige gevallen zaten er extra chips in de cardridge die ervoor zorgden dat de betreffende game kon worden gespeeld op de console (bv Starfox met de Super FX chip) waardoor die games een stuk duurder werden dan de games die die extra chips niet hadden.
Atilim @souljah1h9 juni 2023 12:22
Ja, maar wacht even, hè.

Het is veel complexer dan dat. De kosten en opbrengsten van een gemiddeld spel zijn tegenwoordig zo anders dat je niet zomaar een directe vergelijking kunt maken.

Alleen al de overstap van fysieke media naar alleen discs maakt het complex, laat staan de distributiekanalen, eventuele boekjes, licentiekosten (je betaalde Nintendo voor de cartridge en de logo's op zo'n cartridge) enzovoort.

Ik zou hier waarschijnlijk een scriptie over kunnen schrijven.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Oon9 juni 2023 11:23
Als je de prijs te hoog vindt (waar ik het mee eens ben) kan je daar als consumenten gezamenlijk iets aan doen; niet kopen maar wachten tot de prijs behoorlijk is gezakt (wat overigens soms erg snel gaat). Ik koop games eigenlijk vrijwel nooit voor het volle bedrag. Zeker dit soort spellen niet waarvan de replay waarde doorgaans 0 is.
Oon @Bor9 juni 2023 11:26
Ik ben ook wel benieuwd of deze prijzen zorgen voor minder verkopen, zelfs al is het maar omdat er een groter deel van de bevolking is die het niet meer kan betalen.

Ik wacht sowieso de PC release af, tegen die tijd valt de prijs wel mee en die prijzen zakken veel sneller dan console games, maar 80 euro voor de base versie is mij toch wel echt te veel.
marco-ruijter @Oon9 juni 2023 12:38
25 jaar geleden was ook nog steeds een groter deel van de bevolking die het niet konde betalen. Het is en blijft entertainment en dus een luxe product. Dat is in al die jaren nooit gewijzigd, dit is de realiteit nou eenmaal.
marco-ruijter @Bor9 juni 2023 12:34
Kijk en dat is dus het probleem.

Veel mensen roepen dat we hier in tegen in opstand moeten komen en als iedereen het maar niet koopt het probleem weg is. Echter is de realiteit dat mensen de games gewoon aanschaffen en bij mobiele spellen losgaan op microtransactions.

Dus snap ik nooit zo goed waarom mensen bepaalde verwachtingen hebben die niet aansluiten bij hun budget.

1. Zeuren over dure release prijzen.
Op te lossen door wat langer te wachten en het spel in de aanbieding is.

2. Zeuren over dure consoles
Op te lossen door wat langer te wachten en een 2de hands te kopen

3. Zeuren over dure Triple A spellen
Op te lossen door niet naar Triple A spellen te kijken

Op de een of andere manier blijven mensen "gamen" zien als een soort recht dat iedereen heeft en dat het altijd te duur is. Dan hebben mensen in mijn ogen verkeerde verwachtingen en kunnen ze niet het anders aanpakken zodat ze alsnog kunnen gamen.

Gamen is never nooit ooit maar iets geweest voor vrijwel geen kosten, ik moest ook al 25 jaar geleden mij suf sparen om te kunnen gamen en creatief zijn met aanschaf van zaken. Dat is anno 2023 nog steeds de realiteit. Alleen omdat gamen veel populairder is dan 25 jaar geleden lijkt het alsof het ineens een recht is geworden, het blijft entertainment en ja dus een luxe product.

Hetzelfde geld toch ook voor een avondje bios, het kopen van een huis, het kopen van een auto en het boeken van een vakantie? Als ik geen auto kan kopen op dag 1, dan koop ik toch of een ouder model of een occassion?

[Reactie gewijzigd door marco-ruijter op 25 juli 2024 03:21]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @marco-ruijter9 juni 2023 12:50
Overal zijn oplossingen voor maar ook mensen met een minder groot budget willen games misschien zo snel mogelijk spelen. Of een work around voor iemand een oplossing is kunnen wij niet voor die persoon bepalen. De mening van een ander afdoen als zeuren vind ik sowieso niet erg netjes.
marco-ruijter @Bor9 juni 2023 14:44
Ik benoem het zeuren omdat het constant maar terug blijft komen en er constant mensen zijn die soort van oproepen om iets te boycotten.

Als je gewoon kijkt naar waar de markt staat en dat er voor alle budgetten wel wat te spelen is dan vind ik het inderdaad redelijk gezeur als mensen met een laag budget wel verwachten voor een laag budget top tier entertainment te verwachten.

Net zoals dat je wacht tot een film op Netflix of HBO is indien je het budget niet hebt om op release van een film naar de bios te gaan. Om dan gelijk op te roepen om niet naar de bioscoop te gaan omdat de prijzen zo hoog zijn, wederom erg gezeur in mijn ogen.

Nogmaals er is voor alle budgetten wat wils, als je daar geen genoegen mee neemt en dan gaat zeuren en oproepen tot boycot dan is het voor mij erg raar gedrag.

Ik heb ook het budget niet voor een dikke Audi, maar dat accepteer ik dat het niet mogelijk is met mijn budget. Ga ik vervolgens constant eisen dat de prijzen naar beneden gaan en oproep tot boycot?

En zo werkt het met alles in het leven, alles is bereikbaar maar o.b.v. budget. restaurants, hotels, vakanties, entertainment, de slager etc. Toch hebben veel gamers een soort beeld dat het vroeger wel toegankelijk was met een laag budget, maar dat klopt niet in mijn ogen. Het is en blijft altijd een luxe product.

Kan ik spellen niet betalen op day one, dan wacht ik een tijdje voor een actie...daar zijn zaken zoals wishlist prima voor bedoeld.

[Reactie gewijzigd door marco-ruijter op 25 juli 2024 03:21]

Annihilism @Oon9 juni 2023 11:16
Mijn ervaring is dat als je de disc versie koopt je al zo 10 euro goedkoper uit bent (tenzij je pre-ordered). Dat is ook de reden dat ik de disc versie van de PS5 heb gekocht en niet de digital-only. De aanschaf is iets hoger maar dat heb je vaak zo terug verdient.

Verder loont het vaak om even een paar maandjes te wachten, de hoofdprijs betaal je alleen als je altijd de éérste wil zijn. Ik koop eigenlijk bijna nooit games voor de volle prijs. En een paar maandjes moet je al met een korreltje zout nemen want vaak zie ik ze al veel eerder in de aanbieding.
Gamebuster @Oon9 juni 2023 11:26
Ik heb een GBA game in een doosje met een sticker erop: 110FL. Dat was destijds zo'n 55 euro in 2002, voor een gameboy game. Dat is 82 euro in vandaag-euros.
Bekers @Oon9 juni 2023 11:31
Wachten op de aanbiedingen. Tegenwoordig koop je een grotendeels speelbare preview van het spel voor vol geld en het spel zoals het grotendeels bedoeld is voor half geld of minder.

Moet je alleen wel even geduld hebben :)
Andros @Oon9 juni 2023 11:45
Weer iemand die de SNES/N64 tijd niet heeft meegemaakt blijkbaar. Sommige games gingen destijds al richting de 170 tot zelfs 230 gulden (de bekende Conker's Bad Fur Day). Vooral Rare was duur maar de prijs dubbel en dwars waard. Games zijn de laatste jaren erg goedkoop geworden, ik ben het met je eens dat een game voor 80 euro veel content moet bieden en ik ga er ook vanuit dat het zo is. Maar gezien het verleden van videogames is het geen gekke prijs, echt niet.
ThanosReXXX @Andros9 juni 2023 12:41
Destijds kostte Super Streetfighter 2 voor de SNES 69 gulden, en ik heb Zelda Ocarina of Time voor de N64 volgens mij ook voor een soortgelijk bedrag gekocht, maar goed, de duurdere prijs kwam doorgaans met name door de cartridges. En Conker was ook nog eens een extra dure cartridge, maar dat was ook wel de uitzondering op de regel. Volgens mij was die game ook in een kleinere oplage uitgebracht.
MetalSonic @Oon9 juni 2023 11:46
Voor 80 euro heb je echt geen verantwoorde boodschappen voor een heel gezin voor een week. En dan heb ik het dus over alle eet momenten van 7 dagen. UItgaande van drie keer per dag eten. Eten/ drinken en dan heb je nog verzoringsartikelen (toiletpapier/ tandpasta). Is gemiddeld geen 80 euro meer.

80 euro voor een game is veel maar ik kan mij herinneren dat ik voor sommige Nintendo 64 games al 240 gulden moest betalen.
ZesBarkiePK @Oon9 juni 2023 11:52
En reken is uit wat een bioscoop bezoek kost met het gezin? Dat is kaartjes, reiskosten, snacks. Ik denk minimaal 60 euro voor 4 personen en 2 uur film entertainment. En dan doe je het nog goedkoop. Daarmee vergeleken is 80 euro voor een game eigenlijk niet eens zo gek. Dus hoezo minimaal 100 uur.

[Reactie gewijzigd door ZesBarkiePK op 25 juli 2024 03:21]

Karimpje @Oon9 juni 2023 13:11
Als je het spel te duur vindt dan koop je het niet. Zolang er vraag is en er voor de vraag betaald wordt, zal er aanbod blijven.

Mijn zoon zit al een tijdje te kwijlen voor dit spel en eerlijk ik heb de beelden gezien, het is echt een mooi spel eerlijk is eerlijk.
Ik weet gewoon zeker dat hij het spel gaat kopen.
theduke1989 @Oon9 juni 2023 11:06
Denk het niet,

eten is ook duurder geworden, maar de verpakking minder vol, en dus onnodig veel meer plastic fantstic krijg je dan.
Dus ja, dat kan je niet zeggen.

Al is 80€ inderdaad erg duur, ik zal het niet er aan uit geven.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 25 juli 2024 03:21]

Oon @theduke19899 juni 2023 11:08
Toch doen wij het iedere week :+

Ja boodschappen zijn duurder, maar 80 euro voor een spel is toch wel echt absurd en niet meer reëel voor de gewone werkende man die tegenwoordig keuzes moet maken.
nlmarvin @Oon9 juni 2023 11:11
De adviesprijs zie je volgens mij vaak alleen maar terug in de PlayStation store. Op disc bij diverse retailers zijn ze wat goedkoper en kun je ze ook nog eens verkopen als je er klaar mee bent en je wil er nog wat voor terug krijgen.
timoootjex @Oon9 juni 2023 11:39
Ik twijfel ook nog om nieuwe games te kopen.

Het is inderdaad een oefening die lastig te maken is.
Metrik @Oon9 juni 2023 11:14
Boodschappen voor een heel gezin? Wij zijn met z’n viertjes toch al gauw richting de 150 euro kwijt, en dan heb ik nog twee kleine kinderen ook. Al eten wij redelijk veel relatief duur fruit van de groentewinkel, maar verder niet heel veel bijzonders.

Ik kan me nog herinneren dat N64-games eind jaren 90 zo’n 130-150 gulden kostten, dan vind ik 80 euro voor een game als dit (dit gaat echt wel een blockbuster worden) niet exorbitant veel geld, zeker aangezien games niet of nauwelijks meegegaan zijn in de inflatie van de afgelopen 20 jaar.

Daarnaast is de adviesprijs 80 en kun je ze fysiek na release meestal direct al voor 10-15 euro minder halen.
MetalSonic @Metrik9 juni 2023 11:48
Die 80 euro voor een gezin klopt niet. Ja wellicht als je alleen een paar flessen water + chips haalt. Maar niet als je verse groenten haalt. Vlees, aardappel of rijst etc etc . Fruit natuurlijk
Donstil
@Oon9 juni 2023 11:07
80 euro.. waar gaat de wereld heen. Voor 80 euro kun je makkelijk een week aan boodschappen voor een heel gezin doen
Huh makkelijk? Mij lukt dat niet hoor, wij zijn met zijn drieën en hebben 150-200 euro boodschappen per week (zonder alcohol) en hebben dan echt zoveel niet.
atthias @Donstil9 juni 2023 11:09
hier net zo
TNG128MB @Donstil9 juni 2023 11:10
hier net hetzelfde voor 2 volw en 2 kids en dan is het maar ah merk of van de aldi of lidl.
Chrisjuh_15 @Oon9 juni 2023 11:08
Vertel me welke supermarkt jij bezoekt als je voor €80 voor een week boodschappen kunt doen voor een heel gezin.

Ik red het niet met €100/120 per week hoor, en dan zijn we hier maar met z’n drieën thuis.
Oon @Chrisjuh_159 juni 2023 11:09
Wij doen gewoon boodschappen bij de Jumbo of AH, zijn met z'n 5en, en ons budget inclusief extra dingen als alcohol, frisdrank, chips, en zelfs luiers is 600 euro per maand. Als je de extra's niet meerekent zijn we voor ~75 euro per week klaar
Chrisjuh_15 @Oon9 juni 2023 11:11
Die dingen tel ik gewoon mee als boodschappen, haha. Daar zit het verschil! Dan snap ik je beter 😉
Mizgala28 @Chrisjuh_159 juni 2023 13:09
Aan de andere kant geeft het wel een scheef beeld, als ik extra's die nodig zijn negeer (en alleen dat, geen overbodig dingen) dan valt onze budget ook 20 a 30 euro per week lager uit.

Dan kan iemand pronken hoe "goedkoop" diegene boodschappen doet, maar ik vind dat je eerlijk alles wat daaronder valt en noodzakelijk is, bij moet tellen.

Doet mij een beetje denken aan mijn ex-buren die iedere week (dit was 4 a 5 jaar terug) slechts 50 euro per week aan boodschappen kwijt waren, maar dozen en kratten alcohol en bijna iedere avond thuisbezorgd (en dat valt op als men steeds verkeerd aanbelt), dat telden ze natuurlijk niet mee.

Maar dat extremere geval terzijde, ik ken mensen die dingen als tandpasta of toiletpapier niet bij boodschappen mee tellen, ik dus wel want je hebt het nodig, dus in mijn ogen valt het automatisch daaronder.

naja iedereen is anders blijkbaar
Ruw ER @Oon9 juni 2023 11:16
80 euro voor een remake uit 2004. Want originele goede games zijn zo schaars tegenwoordig. De game industrie is een lachertje geworden. Waar je vroeger tientallen geweldige titels per jaar had, moet je nu blij zijn met een stuk of 5. En dan hopen dat het geen remakes zijn.
Carn82 @Oon9 juni 2023 11:21
dikke 100 uur aan échte content
wat een arbitrair cijfer. Moet een film ook minimale speelduur hebben?
Oon @Carn829 juni 2023 11:22
Als ze 80 euro vragen voor een kaartje wil ik minstens 100 uur in de bios zitten ;)
Carn82 @Oon9 juni 2023 11:25
Eigenlijk zeg je dat je 80 cent voor een uur interactieve entertainment te duur vindt? :o
Oon @Carn829 juni 2023 11:27
Nee natuurlijk is de verhouding anders bij films in de bios, maar er zijn genoeg triple A spellen waar je op de 1-2 euro per uur uitkomt, dus het gaat mij er vooral om dat ze ons niet afschepen met 10 uur aan storyline.
Carn82 @Oon9 juni 2023 11:30
een paar euro voor een uur prima content is geen verkeerde prijs toch? Ik bedoel; op het terras zitten is duurder ;)
Andros @Carn829 juni 2023 11:46
Bioscopen rekenen extra geld voor langere films ja, de zaal kan immers minder vaak gebruikt worden.
kabelmannetje @Oon9 juni 2023 11:29
Van de prijs van een doorsnee auto kan je als gezin 375 weken eten.
Milanobrotchen @Oon9 juni 2023 11:53
Ik vind het best stom dat AAA titels nu 80 euro zijn. waarom niet gewoon bij 60 blijven? Ja ok groei in winst aandeelhouders bla bla bla. Vaak zijn er games die gratis zijn. of indie games voor een 10tje die vaak veel beter zijn als buggy AAA titels.

Jammer...
jcbvm @Oon9 juni 2023 12:00
Jij bent nog geen ps5 games gewend. Dat is zo’n beetje de standaardprijs voor elke game.

Overigens 80 euro voor een heel gezin voor boodschappen was 2 jaar geleden wel mogelijk, tegenwoordig tik je al snel de 100 aan.
Mizgala28 @Oon9 juni 2023 12:05
Onderschat niet hoeveel geld er tegenwoordig gepompt wordt in het maken van deze games.

Een lange game hoeft niet duur te zijn, en een high budget game is ook niet automatisch lang (valt mij eerder op dat ze korter zijn, tenzij (J)RPG of andere Japanse games)

Ik heb in het verleden maar zelfs nu genoeg games gespeeld die veel langer zijn, maar met een lager budget gemaakt zijn, en indies willen vaak ook wat meer content bevatten.

Advies is gewoon afwachten voor een sale, op PC wil ik weleens een game day one kopen als de prijs in mijn ogen het waard is en ik het spel graag wil, op consoles (niet Switch) wacht ik echter steeds vaker af tot de prijs zakt, wordt sowieso nog wat als er straks geen fysieke games meer zijn aangezien bijna alle afgeprijsde games die ik koop, fysiek zijn (omdat de prijs daarvan vaak sneller zakt)

Spider-Man 2 komt hier in huis... maar niet tot deze rond de 40 euro of minder is, gewoon geduld.

Wat boodschappen betreft zie ik graag de winkel waar je nu nog voor 80 euro makkelijk hele week normaal van eet (ik benadruk normaal, ik ken mensen die iedere dag een broodje pindakaas en noodles eten, dan kijk ik niet verbaasd dat ze dan slechts 50 euro per week voor 2 personen kwijt zijn)

Net voor de "ellende in Oost Europa" was ik 70 euro per week kwijt, nu tik ik eerder tegen de 100 a 120 per week en wij zijn vrij zuinig en ik let altijd op de prijzen (al mijn hele leven, dus vooral vanwege gewenning)

Zelfs mijn moeder, die de luxe heeft om aan de grens met Duitsland te wonen en daar veel goedkoper boodschappen kan doen is 80 a 100 euro kwijt (haar man eet meer want zwaar fysiek werk, maar toch), en zij is iemand die gewoon alles zelf maakt, anders was ze veel meer kwijt.

Let op, in beide gevallen is dat exclusief alcohol en roken, die twee doen ik en mijn partner niet maar mijn moeder rookt, en bier of dergelijke staan ook in huis daar.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 25 juli 2024 03:21]

iddbbi @Oon9 juni 2023 12:09
Ik heb vroeger een N64 gehad, ik dacht dat dit toen de normale prijs was.
chrisboers @Oon9 juni 2023 12:23
Staar je niet dood op die 80 Euro, dat is slechts één component van een heel complex prijzenscala tegenwoordig. Als een game op release retail 80 euro kost, is hij vaak al voor 60 euro bij diverse webshops te koop. Binnen 3-6 maanden is hij voor 50% te koop en na een jaar verschijnt hij op één van de abonnementendiensten (in dit geval PS Plus).
Daar staat weer tegenover dat er 20 euro gevraagd wordt voor 3 dagen vroege toegang of een horse armor of jaarpas.
Die 80 euro is dus echt een momentopname en kan veel hoger of lager uitvallen, afhankelijk van wat je er voor uit wil geven en wat het je waard is, op welk moment. Vind je 80 Euro te duur, dan koop je het simpelweg (nog) niet.
fl2001 @Oon9 juni 2023 12:29
80 euro is veel geld hoor daar niet van. Maar voor 80 euro doet een heel gezin tegenwoordig niet normaal boodschappen meer hoor.
AlbertG80 @Oon9 juni 2023 13:23
Vroeguh koste NES of SNES games ook gewoon 129, 149 of soms 169 guldens.
Dus valt nog wel mee. Games zijn ongeveer redelijk stabiel gebleven met prijzen.
Lonen stijgen, ontwikkeling kosten stijgen en we willen meer content dus dan wordt het iets duurder.
Snowfall @Oon9 juni 2023 13:26
Mwa , het ligt er een beetje aan hoe je er naar kijkt. 80 euro voor 100-200 uur aan plezier is naar mijn mening niet zo heel slecht. Ik heb zelf een PS5 en ondanks dat ik dat ding echt weinig aan heb staan zijn er echt wel games waar ik afgelopen 2 jaar wel 100+ uur in heb zitten. Final fantasy 15 of de gehele Horizon serie. Dan maakt me 80 euro voor een game niet zoveel uit. Natuurlijk 80 euro voor een game waar ik na 3 uur al mee klaar ben is wel veel geld.

Maarja ik ben ook de gek die zonder na te denken de Collectors edition van Final Fantasy 16 al heeft gepreordered dus misschien ben ik niet de juiste om hierover mee te praten :9
miknic @Oon9 juni 2023 13:30
80 euro voor een week boodschappen voor een heel gezin? Waar dan?
ilaurensnl @Oon9 juni 2023 13:39
Duur inderdaad maar bioscoop is toch ook 12 euro voor 3 uurtjes. Als je 6 a 7 uur aan gameplay hebt dan heb je dat eruit :-)
Upsilon @Oon9 juni 2023 13:49
80 euro is de standaard adviesprijs voor alle volwaardige PS5 games. Voor de PS4 lag dat op 70 euro. In de praktijk betaal je voor een game, als je die niet in de PlayStation Store aanschaft op de dag van release zo'n 60 euro voor een PS5 game; drie maanden later zit dat op een eurootje of 40 ongeveer.
Sunny @Oon9 juni 2023 13:53
Als je terug rekent met inflatie, waar spellen ongeveer soms 100 gulden kostte. Dan zou het toen rond 75-77 euro kosten. Niet heel gek als je erover nadenkt.
Geraedus @Oon9 juni 2023 13:59
Alles wordt helaas duurder, maar je salaris blijft hetzelfde. Verder vind ik de prijs redelijk normaal voor een triple A game.

Gewoon even een paar maanden wachten, dan zal de prijs omlaag gaan of gratis/goede aanbieding in de plus aangeboden worden.
Xfade @Oon9 juni 2023 14:03
Voor 80 euro kon je 20 jaar geleden een paar maand boodschappen doen
huyanglee @Oon9 juni 2023 14:15
Euh... 80 euro boodschappen voor een volledig gezin voor een week???

Geef me het adres van je supermarkt want 200 € is niets tegenwoordig.
satoer @Oon9 juni 2023 14:16
80 euro.. waar gaat de wereld heen.
Waar gaat de wereld heen.... Nou om jouw opmerking even in een ander perspectief te zetten... Voor het spelletje Street fighter II op de Super nintendo moest je bij release 249 gulden af tikken... Dat zijn 113 Euros.
En dat was in 1992... ga ik daar nog een inflatie correctie over gooien dan zou ik op een vergelijkbare prijs komen van 227euro

Koopje zeg, dit spelletje voor maar 80 euro ;)
Parrotmaster @Oon9 juni 2023 14:31
80 euro.. waar gaat de wereld heen
Wat is het probleem? Nogsteeds veel goedkoper dan als ze inflatie zouden aanhouden.
skaars @Oon9 juni 2023 15:26
Off-topic: maar waar haal jij je boodschappen? ik woon alleen en ik red het niet eens met het dubbele :X
SmokingCrop @Oon9 juni 2023 18:40
Tsja 11% inflatie begin dit jaar.
ProCapibara 9 juni 2023 11:02
Alles blijft maar duurder en duurder worden.
80 euro is voor alle jongeren een dag werken.
Verwijderd @ProCapibara9 juni 2023 11:07
Het is al vaker aan bod gekomen hier op Tweakers: het valt eigenlijk heel erg mee hoeveel duurder games zijn geworden. Natuurlijk is 80 euro een smak geld, maar games zijn dan ook steeds complexer om te maken. Als je de inflatie meerekent zijn games helemaal niet zo veel duurder geworden, maar de ontwikkelkosten zijn wel (enorm) toegenomen.

Persoonlijk vind ik het geen probleem: als ik de game echt graag wil hebben en het blijkt ook uit de reviews dat het een topgame (en de technische staat is voldoende), dan haal ik 80 euro er ook met plezier uit. Twijfel ik of de game wel voldoende voor mij te bieden heeft, maar ik wil ik hem wel een keer spelen dan koop ik hem later als deze is afgeprijsd of wanneer de game in een abonnementsvorm verschijnt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 25 juli 2024 03:21]

Peenutzz @Verwijderd9 juni 2023 13:42
In de jaren 80 was een beetje game 129 tot 149 gulden bij een modaal salaris van rond de 1000, tegenover 60 tot 80 euro en 3000 euro in het heden. Games zijn in verhouding dus zelfs goedkoper geworden.

[Reactie gewijzigd door Peenutzz op 25 juli 2024 03:21]

hottestbrain @Peenutzz9 juni 2023 14:51
Halverwege de jaren 90 was een beetje game 100 gulden bij een modaal salaris van 1700. Ik kan overigens nergens een bron vinden dat het modaal inkomen in 'de jaren 80' slechts 1000 gulden betrof: in 1980 was het 1150 gulden en daarna werd het alleen hoger.
Peenutzz @hottestbrain9 juni 2023 15:16
Heb jij geen Snes gehad? Daar gingen ze zelfs ruim over de 150 gulden heen, Streetfighter 2 begon met 250. Al met al, stel dat het een paar honderd euro scheelt, dan nog kun je met je huidige modale salaris een hoop meer games kopen dan toen.
Flappiewappie @Peenutzz9 juni 2023 14:43
Alleen dan ook nog delen door de hoeveelheid gespeelde uren (uur tarief vroeger/heden hoef je dan van mij weer niet mee te nemen ;-))

Ik vind altijd de gespeelde tijd ook belangrijk. Bijvoorbeeld een Counterstrike kosten me vroeger 20 euro ofzo. Maar letterlijk echt 100en uren gespeeld. Onder de streep kost dat niks versus naar de film gaan waar je ook 20 euro voor een (redelijk vergelijkbare) ervaring uitgeeft van slechts 2 uur.

[Reactie gewijzigd door Flappiewappie op 25 juli 2024 03:21]

Peenutzz @Flappiewappie9 juni 2023 15:19
Daar heb je ook wel een punt. Ik kocht ooit voor de volle 150 gulden Powerblade voor de NES, twee uur over gedaan om voor de eerste keer uit te spelen, dat was een beetje zonde. Onlangs begonnen met BotW en die 65 euro heb ik er al lang en breed uit, al meer dan 50 uur en ben nog eens niet op de helft. In die tijd speel je Zelda 1 voor de eerste keer uit.
Heroic_Nonsense @ProCapibara9 juni 2023 11:47
Inflatie meegerekend is 80 euro nog steeds de helft van wat een gemiddelde game op de Super Nintendo kostte.
[Roland] @Heroic_Nonsense9 juni 2023 13:08
die waren 149 gulden bij Bart Smit.

Waarschijnlijk omdat games toentertijd veel minder afzet hadden waren ze zo duur. 80 euro nu is veel geld maar vergeleken met andere vormen van vermaak (bioscoop, avondje uit) eigenlijk best goedkoop.

tenminste, goedkoop wanneer het een goede game blijkt te zijn met heel veel spelplezier.
Heroic_Nonsense @[Roland]9 juni 2023 13:34
Er waren zeker wel games van 149 gulden, maar gemiddeld waren SuperNES-games wel een stukje duurder dan dat hoor.

Hier bijvoorbeeld, uit het Intertoys Speelboek 1992/1993:

https://folder.intertoys....peelboek-1992-1993/page/6

Final Fight: 199 gulden
UN Squadron: 199 gulden
Addams Family: 189 gulden
Paperboy: 179 gulden
Lemmings: 199 gulden

Eigenlijk waren alleen Super Tennis, Super Soccer, R-Type en F-Zero 149 gulden, maar die waren op dat moment ook al een jaar oud (en de oorspronkelijke launch games)

Volgens https://www.inflatiecalculator.nl:

"Een bedrag van 100,00 gulden uit 1992 is nu € 91,29 op het prijskaartje."

Datzelfde lijstje als hierboven komt dan in euro's uit op:

Final Fight: 181,67 euro
UN Squadron: 181,67 euro
Addams Family: 172,55 euro
Paperboy: 163,4 euro
Lemmings: 181,67 euro
Wolfos
@[Roland]9 juni 2023 13:28
Nee, Nintendo verkocht in die tijd ook al enorme aantallen. Super Mario World is wel 20 miljoen keer verkocht, terwijl die game een fractie kostte van een moderne game om te ontwikkelen. 16 ontwikkelaars is gewoon niet vergelijkbaar met een AAA game.

Sowieso betaal je in een winkel al de meerderheid aan de winkelier + distributie, en daarnaast waren die cartridges ook best kostbaar. Daar zullen toen de kosten hebben gezeten.

Desalniettemin denk ik dat de winstmarges op zo'n game toen wel een stuk hoger waren. Puur omdat het budget gewoon zo astronomisch veel hoger ligt. Je hebt het niet alleen over 20 keer zoveel ontwikkelaars, maar die werken er ook nog eens veel langer aan, en daar komt ook nog een gigantisch marketingbudget bovenop omdat de markt nu zoveel meer verzadigt is.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 25 juli 2024 03:21]

HBSVDK @ProCapibara9 juni 2023 11:08
Dan verdienen ze snel met 10 per uur. Ik kon hier vroeger 15 jaar geleden rustig 2 dagen voor werken. (€5/u).
Royeboi @HBSVDK9 juni 2023 13:55
De jongeren van nu verdienen al snel 20-25 per uur als zzper.
cold_as_ijs @ProCapibara9 juni 2023 11:09
Duurder worden? PS5 games hebben vanaf de release 2.5 jaar geleden altijd een adviesprijs gehad van 80 euro. En als je dat teveel vind, gewoon wachten
baxic @ProCapibara9 juni 2023 11:16
Toen ik 15 was verdiende ik 2 per uur en waren games ook 60 euro. Dat verdien je dus niet in een dag.
Tegenwoordig is alles omhoog gehaan ook salaris dus in weze is dit een raar argument.
Wolfos
@ProCapibara9 juni 2023 11:20
Games zijn juist ontzettend goedkoop geworden. Ten eerste, de vorige standaardprijs van €70 werd in 2007 al gezet. Gecorrigeerd voor inflatie zou dat nu €100 zijn.
Ten tweede geld dat dus alleen voor splinternieuwe AAA games. Vroeger bleven games duur of verdwenen ze gewoon uit de schappen en kon je ze met geluk nog eens op een rommelmarkt vinden.

Tegenwoordig blijft alles digitaal beschikbaar en als je in de uitverkoop shopt heb je diezelfde game al snel voor €20 of minder. Dat was vroeger echt niet, of het moest een gigantische flop zijn die in de budgetbak terecht kwam omdat de winkel ze niet kwijt kon.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 25 juli 2024 03:21]

skullsplitter @ProCapibara9 juni 2023 12:07
50 euro was voor mij vroeger ook meer dan een dag werken.
sjettepetJR. @ProCapibara9 juni 2023 12:53
Gameprijzen zijn met inflatiecorrectie goedkoper geworden. €60 in 2010 zou nu €88 zijn.
theduke1989 @ProCapibara9 juni 2023 11:05
is toch geen probleem, kan je de volgende dag spelen.
Gamebuster @ProCapibara9 juni 2023 11:27
Pfff, toen games 50 euro waren in 2006, kon ik niet eens zo'n game bij elkaar verdienen in een hele week.
MissMe NL @ProCapibara9 juni 2023 11:34
Geen een van de reacties onder je zegt. Waar is de tijd gebleven dat je moet sparen om dingen te kunnen kopen. Ik heb nu ook de luxe als velen hier dat ik vaak genoeg iets gelijk kan kopen maar zo niet dan spaar je maar.
Jaggy007 @ProCapibara9 juni 2023 11:38
Anders wacht je een paar maanden, is de prijs gedropt en zijn alle kinderziektes met patches gefixt...
ixl85 @Jaggy0079 juni 2023 13:10
Man, ik vermaak me heerlijk op mn PS4 Pro. Op dit moment de Mass Effect Legendary collection aan het doen. Gekocht voor 17,-.
Tzt dat ik de PS5 pro koop en m'n back log van de ps4 uit heb, koop ik al die games weer voor een prikkie. Het is maar net of het je uitmaakt of je het laaste nieuwe speelt, of gewoon een goede game.
chrisboers @ProCapibara9 juni 2023 12:24
Dan kopen die jongeren de game toch gewoon niet op dag 1? Ik zie het probleem niet. De game wordt vanzelf goedkoper.
JUIST voor jongeren is het wel eens goed te leren dat ze niet altijd alles meteen kunnen hebben.
Mizgala28 @ProCapibara9 juni 2023 12:58
Alleen als die jongeren 20~21 jaar of ouder zijn

Anders *nee

*tenzij ze te veel uren maken, mag niet maar gebeurt vaker wel dan niet, vooral bij de Horeca
Zyphlan 9 juni 2023 11:03
Jammer dat het exclusief is had hem toch wel graag op de pc gespeeld.

Alhoewel sowieso toch effe jaartje wachten totdat die in de Sale is want 80 euro is toch wel een aardig prijsje.
Asitis @Zyphlan9 juni 2023 11:06
Ik durf er wel van uit te gaan dat ie net zo exclusief is als de vorige, en dat het uiteindelijk wel op PC uitkomt
Zyphlan @Asitis9 juni 2023 11:08
Dan moeten we nog hopen op een goede port :*) dat is ook vaak genoeg een hit or miss
Byron010 @Zyphlan9 juni 2023 11:11
De port van spider man is juist uitstekend, dus als ze hetzelfde volgen bij deel 2 moet dat wel goedkomen
RelentlessRDS @Byron0109 juni 2023 12:28
Dan wordt het inderdaad hopen dat Nixxes Software de porting studio gaat worden.
2Keys 9 juni 2023 11:01
Pff, dat is best wel duur. Zijn ze van 60 naar 80 gegaan voor een vervolg.

[Reactie gewijzigd door 2Keys op 25 juli 2024 03:21]

jellybrah 9 juni 2023 11:06
Idiote prijzen, en dat voor een sony cinematic game (die je 1 of 2 keer in 15 u uitspeeld en nooit meer aanraakt) Lekker laten liggen tot er een prijsverlaging komt.
Purejet @jellybrah9 juni 2023 11:18
Het is toch ook een optie om zo'n single player campaign game te delen met iemand anders na het uitspelen. In het SNES tijdperk had ook niet iedere console-eigenaar alle first party games zelf gekocht.
En het is de adviesprijs, grote kans dat het tijdens of even na release voor 15-21 euro goedkoper verkrijgbaar is.
jellybrah @Purejet9 juni 2023 13:49
Alles kan als je fysiek koopt, er zullen er binnen een week vast tientallen te koop zijn. Is dat dan de cultuur nu? Snel binnen een week de game uitspelen om nog redelijk door te kunnen verkopen?

Ik neem aan dat de inkoopprijs op de adviesprijs aansluit, tenzij staffel.
Purejet @jellybrah9 juni 2023 14:14
Dat digitaal aankopen dief van je eigen beurs zou kunnen zijn heeft zich inderdaad bewezen. Eventueel is digitaal delen ook in beperktere mate een optie.

Neem een recent uitgebrachte Zelda als voorbeeld. Ook 70 euro als adviesprijs. Dit heeft hij bij Amazon nooit gekost. Momenteel 57,95.
gratis_vodka 9 juni 2023 11:08
Dit is qua prijs toch niets nieuws? Zie: nieuws: PlayStation 5-games van Sony hebben adviesprijs van 80 euro

Meteen bij launch kun je vaak al wat goedkoper de games bemachtigen, en idd als je even wacht zijn ze vaak nog goedkoper op te pikken.
dinoballz @gratis_vodka10 juni 2023 12:03
Mijn vrienden noemen me “modern retro gamer” omdat ik precies dat doe. Ik koop alleen games van 2j-3j oud in sales voor €5-€10.
ymmv
9 juni 2023 11:25
80 euro? Dit soort games kosten enkel zoveel op de PSN-store. In de echte wereld kun je de game straks voor rond de 60 euro kopen bij online winekls als Allyourgames.nl of Gamesresource.nl

Hou gewoon www.budgetgaming.nl in de gaten.
Sk313t0r @ymmv9 juni 2023 11:46
Precies dit, het voordeel is ook dat je (in tegenstelling tot digitale edities) na het uitspelen je game gewoon weer kunt verkopen! Dat is ook een belangrijke reden waarom ik toch voor de disc edition van de PS5 heb gekozen :+
Hulleman
9 juni 2023 12:03
Deze game gaat niet voor € 79,95 weg in de winkels als gameresource en allyourgames. In de PS store wel, maar de discversie zal voor € 69,95 te koop zijn bij release. Wellicht voor nog een paar euro minder. Zo is het met andere first party PS5 titels niet anders geweest.
Edsger 9 juni 2023 12:08
Dit zou ook een goede ontwikkeling kunnen zijn.
Door deze prijsverhogingen willen en/of kunnen mensen minder games aanschaffen. Daardoor worden de games die we aanschaffen met meer zorg uitgezocht. Alleen de echt goede games met een goede herspeelwaarde. Dus games met matige kwaliteit worden veel minder verkocht en zijn dan niet meer rendabel. Preorderen wordt minder vanzelfsprekend. Gevolg de kwaliteit van games zou zomaar omhoog kunnen gaan.

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