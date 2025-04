Spider-Man 2 komt in herfst 2023 naar PlayStation 5

Insomniac Games brengt Marvel's Spider-Man 2 in de herfst van 2023 uit voor de PlayStation 5. De singleplayergame werd een jaar geleden aangekondigd en is het vervolg op Spider-Man uit 2018 en de spin-off Spider-Man: Miles Morales uit 2020.

In Spider-Man 2 spelen zowel Peter Parker als Miles Morales een hoofdrol, waarbij beide varianten van de superheld het tegen de schurk Venom moeten opnemen, zo schrijft Sony in een blogpost. Vooralsnog zijn verdere details over de game schaars.

Insomniac scoorde in 2018 een hit met de eerste grote nieuwe Spider-Man-game sinds 2014; Tweakers noemde het spel de 'koning van superheldengames'. In de game neemt Peter Parker het als zijn alter ego Spider-Man op tegen uiteenlopende schurken uit het stripboekenuniversum van Marvel. De Miles Morales-spin-off borduurde voort op veel van de gameplaymechanieken van de eerste game, maar dan met een alternatieve Spider-Man in de hoofdrol. Morales verscheen in 2011 voor het eerst in Marvels stripboeken en kreeg meer mainstream bekendheid door de animatiefilm Spider-Man: Into the Spider-Verse.