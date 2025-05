Spider-Man 2 krijgt in maart New Game+-modus

Spider-Man 2 krijgt op 7 maart een grote update. Dat bevestigt ontwikkelaar Insomniac Games. Daarmee krijgt de game onder meer een New Game+-modus. Insomniac deelt 'dichter bij de release' meer informatie over de update.

Insomniac bevestigt de komst van deze update op sociale media. De update omvat 'veelgevraagde features', waaronder de genoemde New Game+-modus. Met dergelijke modi kunnen spelers een game opnieuw spelen met behoud van hun upgrades, hoewel Insomniac geen details deelt over de precieze invulling in Spider-Man 2. De update voegt ook 'nieuwe pakken' en meer toe aan de PS5-exclusive.

❗ OUR NEXT UPDATE IS COMING MARCH 7



Our title update for Marvel's #SpiderMan2PS5 arrives next month and adds highly requested features like New Game+, new suits, and more!



Watch our social media for a complete list of features closer to release. 🕸️🕷️ #BeGreaterTogether pic.twitter.com/qhncOPkUXY