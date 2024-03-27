Marvel kondigt nieuwe free-to-play pvp-shooter Marvel Rivals aan

Marvel heeft een nieuwe free-to-play team-based multiplayershooter aangekondigd: Marvel Rivals. Het betreft een pc-game die in 6v6-modus te spelen is en seasonal updates krijgt. Ontwikkelaar NetEase start in mei een gesloten bèta. Wanneer de game verschijnt, is nog niet duidelijk.

Uit de trailer op YouTube blijkt dat het spel tientallen speelbare personages uit het Marvel Universum zal bevatten, waaronder Iron Man, Spider-Man, The Hulk, Namor en Black Panther. Forbes houdt het voorlopig op 19 Marvel personages. Elk personage krijgt unieke eigenschappen en krachten mee. Volgens Marvel wordt het ook mogelijk om de krachten van twee personages te bundelen tot een gecombineerde aanval, die krachtiger moet zijn. Uit de trailer blijkt ook dat de virtuele arena’s waarin spelers het tegen elkaar opnemen, enigzins vernietigbaar zullen zijn.

Marvel schrijft dat het spel op periodieke tijdstippen nieuwe updates krijgt. Deze seasonal updates zullen dan nieuwe maps en nieuwe personages aan het basisspel toevoegen. Marvel Rivals heeft nog geen releasedatum meegekregen, maar ontwikkelaar NetEase start in mei met een gesloten bèta. Spelers die geïntereseerd zijn, kunnen zich via de website van Marvel Rivals aanmelden.