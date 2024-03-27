Marvel kondigt nieuwe free-to-play pvp-shooter Marvel Rivals aan

Marvel heeft een nieuwe free-to-play team-based multiplayershooter aangekondigd: Marvel Rivals. Het betreft een pc-game die in 6v6-modus te spelen is en seasonal updates krijgt. Ontwikkelaar NetEase start in mei een gesloten bèta. Wanneer de game verschijnt, is nog niet duidelijk.

Uit de trailer op YouTube blijkt dat het spel tientallen speelbare personages uit het Marvel Universum zal bevatten, waaronder Iron Man, Spider-Man, The Hulk, Namor en Black Panther. Forbes houdt het voorlopig op 19 Marvel personages. Elk personage krijgt unieke eigenschappen en krachten mee. Volgens Marvel wordt het ook mogelijk om de krachten van twee personages te bundelen tot een gecombineerde aanval, die krachtiger moet zijn. Uit de trailer blijkt ook dat de virtuele arena’s waarin spelers het tegen elkaar opnemen, enigzins vernietigbaar zullen zijn.

Marvel schrijft dat het spel op periodieke tijdstippen nieuwe updates krijgt. Deze seasonal updates zullen dan nieuwe maps en nieuwe personages aan het basisspel toevoegen. Marvel Rivals heeft nog geen releasedatum meegekregen, maar ontwikkelaar NetEase start in mei met een gesloten bèta. Spelers die geïntereseerd zijn, kunnen zich via de website van Marvel Rivals aanmelden.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-03-2024 19:37 16

27-03-2024 • 19:37

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Reacties (16)

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Amanoo 27 maart 2024 19:50
Aqua Man? Ten eerste is het Aquaman en ten tweede is die van DC Comics. Bedoelde het artikel Namor?
AuteurJayStout @Amanoo27 maart 2024 19:58
Het moet Namor zijn, inderdaad!
sky 27 maart 2024 19:55
Dit lijkt gewoon op een cheap mobile port van Overwatch. Teleurstellend.. Maarja niks anders gewend van NetEase.
Albinoraptor @sky28 maart 2024 09:28
Och ja, Overwatch 2 is ook een cheap port van Overwatch, doet het schijnbaar ook goed.
keejoz @Albinoraptor28 maart 2024 14:10
Zooo goed dat de devs als eerste in Blizzard history geen performance based bonus krijgen.
Arnevld 27 maart 2024 19:44
Ah NetEase van de andere cashgrab mobile apps die allemaal zo goed gelukt en zo goed speelbaar zijn.
The Zep Man 27 maart 2024 20:50
Een probleem met dit soort spellen in het algemeen is dat aanvallen impactloos/floaty voelen. Dat trekt mij best wel uit een spel. Gewoon animaties af laten spelen totdat de vijandelijke health balk tot 0 is gereduceerd, zonder dat het eigenlijk voelt dat die animaties wat doen. Zie bijvoorbeeld de Hulk.

In het bijzonder voor dit spel voelen de karakters als de Aldi-versies van de karakters die men kent. Dat komt niet enkel door de looks (vs. iets als het MCU), maar ook door wat ze zeggen.

Iron Man: "I hope Friday caught that on camera." "It's nano time." :?

Alsof Stark zich zorgen maakt over of zijn AI iets opgenomen heeft (zoiets basaals kan die zelf wel).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 07:45]

Zoop @The Zep Man28 maart 2024 15:08
Hehe yah, eerste wat ik dacht "ik hoop dat je al die stemmetjes uit kan zetten" want dat raak je volgens mij echt heel erg snel beu, zo corny.
Ben5050 27 maart 2024 21:36
Alle NetEase...games speel ik gewoon niet.. Gewoon ban ermee.
En speelsowieso geen mobile games er zit altijd wel iets van (pay system in) dus neh
JWL92 @Ben505027 maart 2024 22:26
k denk dat je mobile met f2p verward...
majetta @JWL9228 maart 2024 09:41
Dat zou kunnen.

Echter, tegenwoordig is vrijwel iedereen bekend met de term f2p, en gezien het feit dat het hier om NetEase gaat, is de kans groot dat microtransacties en lootboxes een rol zullen spelen.
Stiello 27 maart 2024 19:43
Overwatch marvel
JWL92 @Stiello27 maart 2024 22:29
2.0 deed t slecht, nu tijd om jong publiek aan te wakkere? :+
trailer geeft me wel n beetje flasbacks van Shovelware
Iksie 27 maart 2024 19:47
Aqua Man?? Yeah right...
Zerora
28 maart 2024 09:18
NetEase, van Tencent, is niet het bedrijf waar je een game van wilt spelen. Het zijn Chinezen die zsm willen cashen. Vernietigd alleen maar de gameindustrie door passie om te ruilen voor hebzucht. Beter deze game en hun andere games links laten liggen.
YopY 28 maart 2024 10:39
Voelt als generieke shovelware; niet mijn ding, maar ze zullen er wel weer miljoenen mee verdienen.

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