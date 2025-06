Titel Marvel Rivals Platform Pc, PlayStation 5, Xbox Series X en S Ontwikkelaar NetEase Games en Marvel Entertainment Uitgever NetEase Games Releasedatum Nog niet bekend

Zullen we dat kijkje in de keuken van laatst nog eens overdoen? Terwijl we in de aanloop naar een groot evenement de planning invullen, kijken we natuurlijk ook vooruit naar wat zo’n afspraak inhoudt. De ene keer kom je in een zaaltje te zitten en mag je kijken naar een presentatie met eventueel een Q&A erachteraan, de andere keer wandel je een ruimte met consoles of pc’s binnen en krijg je speeltijd. Vaak is het een combinatie ervan: eerst even luisteren en daarna spelen. Natuurlijk heeft zelf spelen altijd de voorkeur. Je kunt meer over een game zeggen als je de gameplay zelf hebt kunnen testen. De theorie kan nog zo goed klinken, als het in de praktijk niet helemaal lekker loopt, kan een game alsnog flink tegenvallen. Zelf spelen heeft dus altijd de voorkeur.

Het is wel handig als je daar op de een of andere manier wat begeleiding bij krijgt. Als je zelf weleens naar een evenement als Gamescom bent geweest en in de rij hebt gestaan, weet je dat als je eenmaal aan de beurt bent, er vaak eerst een filmpje wordt getoond waarin het een en ander wordt uitgelegd over wat je zo gaat spelen. Zo’n instructievideo kan enorm overbodig lijken voor wie de game al kent en weet wat je moet doen, maar bevat voor anderen handige info. In plaats van een video kun je soms ook een tutoriallevel spelen of zijn er medewerkers die op afroep wat ondersteuning bieden.

Klinkt logisch, toch? Goed, dan gaan we nu naar het moment waarop ik op de Play Days het hok van NetEase Games binnenwandelde, waar een rij computers met Marvel Rivals was klaargezet. “Welkom, leuk dat je onze game komt spelen. Je kunt daar gaan zitten, succes.” Binnen een minuut zat ik voor een scherm, met een controller in mijn handen. Voel je aankomen waar dit misging? Je kunt je als (p)reviewer aardig verloren voelen als je zonder enige introductie in het diepe wordt gegooid. Gelukkig was de spelmodus waarin beide teams controle moeten houden over een voertuig dat door een level moet worden begeleid, redelijk rechttoe, rechtaan. Maar dat mijn Rivals-debuut wat moeizaam verliep, mag duidelijk zijn.

Wegrennen voor buffs

Het duurde dan ook een aantal potjes voor ik er een beetje in begon te komen. En die eerste potjes vallen dan niet mee. Je bent meer bezig met ‘waar zitten de knoppen voor elke soort actie?’ dan met ‘wat is er op dit moment nodig om mijn team te helpen?’. Je kent de maps niet, weet niet welke visuele of hoorbare cues bij specifieke aanvallen van tegenstanders horen, en ziet de rode lijntjes die zich soms op je richten misschien wel aan voor aanvallen van de vijand, in plaats van wat het zijn, namelijk buffs die van een teamgenoot komen. Wegrennen voor buffs is niet de beste manier om potjes Marvel Rivals te winnen.

Enfin, genoeg geklaagd, maar een aannemelijke conclusie luidt dat er een leercurve is. Het goede nieuws is wel dat de game zelf een tutorial en een oefenruimte bevat waarin je alle helden rustig kunt uitproberen zonder dat je constant wordt lastiggevallen door andere spelers. Dat lijkt op voorhand wel handig want - en dat is uiteraard positief - Marvel Rivals kent veel opties waar je zonder voorkennis waarschijnlijk niet optimaal gebruik van zult maken. En juist die opties zijn wat Marvel Rivals in potentie een geduchte concurrent van Overwatch 2 en Valorant kan maken.