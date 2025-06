Habbo brengt oude Habbo Hotel-client uit 2005 terug

Het klassieke Habbo-ontwerp uit 2005 keert terug in de vorm van Habbo Hotel Origins. De client verschijnt op 18 juni en is te spelen in drie verschillende talen: Engels, Spaans en Portugees. De versie is ontwikkeld door Macklebee, een van de ontwikkelaars van Habbo.

Macklebee heeft een oude server met verloren bestanden gevonden en heeft de oude Habbo-versie uit 2005 weten terug te brengen. De makers schrijven dat ze met Habbo Hotel Origins willen terugkeren naar de eenvoud van de eerdere versie van de game. Registreren kan via de website, al is aanmelden pas vanaf 18 juni mogelijk.

Omdat het om een 18+-spel gaat, is er volgens Habbo minder strenge automatische moderatie aanwezig dan in de huidige Habbo-omgeving. Daarnaast is Habbo Hotel Origins community driven. Infobus Park wordt in de game omgedoopt tot democratisch forum om te stemmen over de ontwikkeling en richting van het spel. De stemresultaten zijn bindend, aldus de ontwikkelaar.

Habbo Hotel zag in 2000 het levenslicht en werd geïntroduceerd door Sampo Karjalainen en Aapo Kyrölä. Al snel groeide de game uit tot een populaire sociale online game waarin spelers hun eigen avatars creëren en kamers inrichten met virtuele meubels en accessoires. Op het hoogtepunt in 2012 waren er ruim 270.000 avatars geregistreerd en werd Habbo Hotel maandelijks met gemiddeld 5 miljoen unieke gebruikers bezocht.