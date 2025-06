Titel Phantom Blade Zero Platform PlayStation 5, pc Ontwikkelaar S-GAME Uitgever Sony Computer Entertainment Releasedatum 2025

Phantom Blade Zero is een game die vorig jaar tijdens de PlayStation Showcase in mei veel aandacht trok. Zeker sinds de release van Elden Ring leven we in een tijd waarin de zogeheten Soulslike games heel populair zijn. Dat zijn games die zich laten vergelijken met de Demon/Dark Souls-games van FromSoftware. De lijst van games met vergelijkbare gameplayelementen wordt langer en langer. Phantom Blade Zero leek de volgende game in de lijst te worden. De stijl, de vijanden en de focus op baasgevechten gaven in elk geval dat idee. Iets meer dan een jaar na de aankondiging was het spel aanwezig op de Summer Game Fest Play Days. De Chinese ontwikkelstudio S-GAME startte in Los Angeles zijn wereldtournee met de demo van het spel. De tournee leidt later dit jaar nog langs de gamescom, de Tokyo Game Show en een gamebeurs in China. De ontwikkelaar hoopt dat gamers een voorproefje van de game willen spelen, zodat ze beter weten wat ze van het uiteindelijke spel kunnen verwachten. Wij zijn even langsgegaan, want we waren toch in de buurt.

Bovenstaande alinea bevat een misverstand dat we meteen uit de weg zullen helpen, want in tegenstelling tot wat veel mensen na de eerste beelden hadden aangenomen, is Phantom Blade Zero geen Soulslike. De ontwikkelaar, die ons tijdens de speelsessie bijstaat, glimlacht. Ik ben de zoveelste die dezelfde vraag stelt en dus serveert hij voor de evenzoveelste keer hetzelfde antwoord: Phantom Blade Zero is geen Soulslike, maar een action-rpg die zich beter laat vergelijken met een game als Devil May Cry of Ninja Gaiden. Dat verschil komt op allerlei manieren terug, met de moeilijkheidsgraad waarschijnlijk als belangrijkste verschil. Want ja: ik heb het einde van de Phamtom Blade Zero-demo gehaald door de eindbaas van het demostuk te verslaan. In demo's van Soulslikes kom ik meestal niet zover.

Ik kom zo terug op de gameplay, maar laten we eerst even kijken waarover Phantom Blade Zero eigenlijk gaat. De game speelt zich af in een Phantom World, een alternatieve versie van het oude China, met invloeden uit de Chinese kungfu, Steampunk, occulte en overige mysterieuze zaken. Te midden van dit alles vinden we Soul, een zeer vaardige moordenaar die werkzaam is voor een machtige groep genaamd The Order. Op een dag komt Soul flink in de problemen als hij wordt aangewezen als schuldige van de moord op een van de leiders van The Order. Hij slaat op de vlucht, maar wordt achtervolgd. Dat loopt niet goed af; de leden van The Order krijgen hem te pakken en maken hem af. Geen lekkere start voor ons hoofdpersonage. Gelukkig is er een mysterieuze figuur die Soul weer tot leven kan wekken, of nu ja, een beetje. Soul heeft na deze ingreep namelijk een houdbaarheidsdatum. Hij heeft 66 dagen te leven en zal daarna alsnog sterven. Hij heeft dus 66 dagen de tijd om te jagen op The Order en degene te vinden die hem heeft laten opdraaien voor moord.

Veel meer dan dit is over het verhaal nog niet bekend. Wel weten we dat Soul op zijn quest een groot aantal vijanden tegenkomt die zowel menselijk als monsterlijk kunnen zijn. Ook weten we dat de game de speler een semiopen map geeft. Wat dat precies inhoudt, weten we nog niet. Op de Play Days kon ik vooral een bepaalde serie quests spelen die stuk voor stuk niet veel zeiden over de manier waarop ze samenkomen in de bredere ontwikkelingen van het verhaal. We hebben het namelijk over een tutorial, een simpel gevecht met wat doorsneevijanden en dus een baasgevecht om het niveau nog iets omhoog te brengen.