Comeback na vijftien jaar

Titel Delta Force: Hawk Ops Platform PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows, Android, iOS Ontwikkelaar Team Jade, TiMi Studio Group Uitgever Level Infinite Releasedatum Nog niet bekend "Black Hawk Down ... we got a Black Hawk Down." Als je ongeveer zo oud bent als ik, kun je die woorden in je hoofd horen en de beelden erbij zien. De film Black Hawk Down is iconisch. Het waargebeurde verhaal van een totaal mislukte missie van Amerikaanse mariniers in de Somalische hoofdstad Mogadishu wordt in de film van Ridley Scott op indrukwekkende wijze verteld. Uiteraard is dat verhaal ook ooit in gamevorm verschenen, maar dat is al even geleden. Logisch dus dat mijn oren toch even extra gespitst waren toen ontwikkelaar Team Jade, die aan Delta Force: Hawk Ops werkt, vertelde dat de game een campaign mode zou bevatten waarin je het hele verhaal van Black Hawk Down nog eens kunt doorspelen, maar dan in een nieuwe versie met moderne graphics en dito gameplay. Ik had de game toch al op de radar staan omdat Delta Force natuurlijk óók een klassieke naam is, maar nu heb ik er nog meer zin in. Het is niet overdreven om te stellen dat Delta Force een klassieke naam is. Het is inmiddels al vijftien jaar geleden dat we voor het laatst een game hebben gezien met die titel. NovaLogic, het bedrijf dat achter het concept van de serie zit en in 2009 nog verantwoordelijk was voor de release van Delta Force Xtreme 2, hield in 2016 zelfs op te bestaan. De bezittingen van het bedrijf werden op dat moment opgekocht door THQ Nordic, maar dat bedrijf deed niets met Delta Force. De rechten op de titel werden in 2023 verkocht aan Tencent, dat in de aanloop naar Gamescom 2023 bekendmaakte dat Delta Force: Hawk Ops in ontwikkeling was, als free-to-play-shooter met een focus op grote online gevechten. De game wordt ontwikkeld door Team Jade en TiMi Studio Group. Die namen zeggen je misschien niet direct iets, maar TiMi is ook het bedrijf achter Pokémon Unite, Arena of Valor en Call of Duty: Mobile. De ontwikkelaar kan dus op enige ervaring leunen, maar een project als Delta Force: Hawk Ops lijkt op voorhand een project van een andere orde. Dat komt mede doordat er aan ambitie geen gebrek is. Zo moet de game verschillende soorten gameplay bieden, waarbij actie voor kleine teams, maar ook grootschalige pvp-gevechten op het menu staan, met de Black Hawk Down-campagne er bovenop. En och ja, de game moet ook nog eens cross-platform play tussen pc, consoles en mobiele platformen ondersteunen. Op de Play Days konden we helaas nog niet aan de slag met de Black Hawk Down-campagne, die zich afspeelt in 1993. De overige twee spelmodi, die zich in 2035 afspelen, konden wel uitgebreid aan de tand worden gevoeld. Onderweg weg naar die sessie wist ik niet echt wat ik kon verwachten. De beelden die ik had gezien waren veelbelovend, maar een terugkeer van Delta Force, van de hand van een voor de westerse markt toch best onbekende studio … ik had er niet per se veel vertrouwen in. Dat bleek onterecht. Goed, tijdens het spelen liep de game een keer vast en er was enige verwarring toen bleek dat niet alle pc’s in de ruimte op dezelfde server waren ingelogd, wat natuurlijk problemen geeft als je probeert een groepje te vormen. Maar dat zijn randzaken. De game zelf? Heel compleet, leuk om te spelen en behoorlijk veelzijdig. Dat is best een prettige conclusie, als je nagaat dat ik al met al slechts een klein uurtje heb kunnen spelen.

Beelden en gameplay bevallen prima

Laten we, voordat we in de gameplay duiken, eerst even ingaan op de beelden, want ik was onder de indruk van de moderne look van de game. Delta Force: Hawk Ops maakt gebruik van Unreal Engine 5 en allerlei moderne technieken om tot de moderne look te komen die ik op de eerste pagina al even noemde. Dat klinkt als een open deur, maar ik zie bij ‘Delta Force’ de games van decennia geleden nog voor me. Het is dus fijn dat de serie met deze game een sprong naar het hier en nu heeft weten te maken. Zo maakt TiMi gebruik van fotogrammetrie om de spelwereld een zo realistisch mogelijk uiterlijk te geven, en zijn bewegingen van echte militairen opgenomen om de animaties van de soldaten in het spel zo kloppend mogelijk te maken. Het is lastig om op basis van een uur speeltijd vast te stellen of dat volledig is gelukt, maar wat ik heb gezien zag er heel goed uit. Gebouwen en overige elementen in de omgevingen, maar ook het wapen in je handen, zien er haarscherp uit. De lichteffecten, bijvoorbeeld van het zonlicht dat soms door huizen heen schijnt of straten op een mooie manier verlicht, doen het ook prima. Loadout kopen De sterke presentatie begint trouwens al buiten de gevechten, want Delta Force: Hawk Ops laat spelers eerst een keuze maken uit een aantal Operators en vervolgens ook een eigen loadout samenstellen, waarin je alle wapens in hoog detail krijgt voorgeschoteld. Je keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van wat je gaat spelen. In Havoc Warfare, de modus waarin je grote gevechten met veel spelers tegelijk speelt, beperkt je keuze voor een Operator wat voor main weapons je kunt kiezen. In Hazard Operation, een spelmodus waarin je waardevolle spullen moet scoren om daarmee de zone te verlaten, heb je vrije keuze in hoe je loadout eruitziet. Je wordt slechts beperkt door de financiële middelen die je tot je beschikking hebt. Ik kon op de Play Days met beide modi aan de slag, al bleef de speeltijd in Havoc Warfare beperkt. Ondanks de korte speeltijd beviel het grote gevecht dat er werd gevoerd prima. Dit is een spelmodus zoals we die wel kennen van games als Battlefield: twee grote teams vechten tegen elkaar, waarbij het ene team verdedigt en het andere team moet zorgen dat het slagveld steeds wat verder opschuift. Het werd me niet helemaal duidelijk wat de verhouding tussen echte spelers en bots in de teams was. Dat er sprake is van een combinatie kon ik wel destilleren uit het ronduit stompzinnige gedrag van sommige soldaten om me heen, maar waar de max ligt voor het aantal menselijke spelers per team, weet ik niet. Ik lees elders ook uiteenlopende cijfers, van 16 versus 16 tot 32 versus 32. Hoe dat precies zit, zal later duidelijk moeten worden. Gunplay voelt goed Belangrijker: de actie was goed en precies zoals ik die wil zien in een shooter als deze. Omdat het de studio achter Call of Duty: Mobile is, zou je van TiMi wellicht wat snellere, lossere gameplay verwachten, maar niets blijkt minder waar. De gameplay verloopt voor het grootste deel op manieren die we nog wel kennen van tactische shooters uit het verleden. De nadruk ligt niet op het zo snel mogelijk benaderen van de tegenstander, maar op het kiezen van goede posities, in dekking blijven en de tegenstander klem zetten. Althans, dat is hoe ik het stuk gunplay heb ervaren. Uit vrijgegeven beelden weten we dat voertuigen ook een rol zullen spelen in de game, met onder meer tanks die het speelveld kunnen domineren en veranderen. Dat laatste kun je letterlijk nemen, want Delta Force: Hawk Ops belooft verregaande destructability te laten zien in de gameplay, maar ook die heb ik in dit korte voorproefje nog niet kunnen ervaren. Wat ik wel in actie heb gezien, zijn de Operators. Behalve dat hij je keuzemogelijkheid in wapens deels bepaalt, heeft elke Operator een bepaalde klasse waar een speciale vaardigheid bij hoort. Je kunt kiezen uit Assault, Engineer, Recon en Support, wat ik een meer informatieve manier vind om ze te onthouden dan met hun namen: D-Wolf, Shepherd, Luna en Stinger. Ik koos in mijn potjes veelal voor Stinger, omdat hij de healer van de groep is. Met zijn therapeutic pistol kan hij zichzelf en teamgenoten genezen, en dat is een fijne perk. Luna, de Recon, heeft een pijl die ze kan afschieten en die na landing als scanner functioneert, zodat vijanden in de buurt van de pijl worden weergegeven. Dat is ook wel een fijne optie om in je team te hebben. De Operators geven wat extra smaak aan de combat, vergelijkbaar met hoe helden in hero-shooters dat doen. Wat ik daar in Delta Force van vind, weet ik nog niet. Ik zou hopen dat dit een militaire shooter is waar zo min mogelijk van dit soort ‘onzin’ bij wordt betrokken, maar het kan natuurlijk ook wel weer leuk zijn, als de balans in orde is. Om daar een goed oordeel over te vellen, zijn veel meer speeluren nodig.

Extraction shooter

Die uren hadden we op de Play Days niet, want we moesten ook nog door naar de andere spelmodus, genaamd Hazard Operations. Tijdens de uitleg daarvan kregen de aanwezige spelers de vraag of ze bekend zijn met Escape from Tarkov. De reden mag duidelijk zijn: Hazard Operations is een spelmodus waarin je een gebied intrekt met zelf meegebrachte spullen en op zoek moet naar waardevolle loot, om daar vervolgens mee te ontsnappen. Dat is een vergelijkbare manier van spelen als in games als Tarkov of de DMZ-modus in Call of Duty Warzone. De ‘extraction shooter’ wint de laatste jaren steeds meer terrein en Delta Force doet daar dus vrolijk aan mee. Dat vind ik overigens prima. Het past op het eerste gezicht goed bij de tactische manier van spelen die hoort bij de Delta Force-games. Dure kogels Hoewel je ook voor je Havoc Warfare-loadout in-game geld nodig hebt om nieuwe spullen te kopen, gaat dit systeem rond Hazard Operations een stuk dieper. Je hebt voor elk potje immers alleen tot je beschikking wat je bij je hebt of weet te vinden op de map. Alles dat je vooraf aanschaft, kost geld. We bladerden voor ons potje rustig door alle opties heen en zagen de diepgang voor onze ogen. Per wapen zijn er zelfs verschillende soorten munitie, waarbij de duurdere kogels meer schade aanrichten. Nu hadden de testaccounts waarmee op de Play Days werd gespeeld behoorlijk wat geld, dus klikte ik op die duurste kogels alsof het de hamsterweken bij de lokale supermarkt waren ... tot ineens een ontwikkelaar verschrikt achter me stond en aangaf dat ik zojuist 7,5 miljoen aan in-game geld had uitgegeven aan kogels, en dat dat kennelijk toch wel echt heel erg veel is. Oeps. Ik nam het op de Play Days dus nog niet zo heel serieus, maar het mag duidelijk zijn dat het economische systeem een belangrijk aspect van de game wordt. Voor de speler moet merkbaar zijn dat vechten niet gratis is. Elke kogel die je afvuurt, kost geld. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om met veel minder materiaal de map in te gaan, maar dat verkleint je kans op succes. Er zijn immers AI-soldaten die waardevolle objectives verdedigen, en er zijn tot twintig andere teams die actief kunnen zijn in dezelfde map. Een succesvolle missie kan dus afhankelijk zijn van de vraag of je genoeg vuurkracht hebt om die bedreigingen van je af te houden. Handelscentrum Succesvolle missies leveren geld op dat je hebt verdiend met het volbrengen van contracten en het vinden van waardevolle spullen. Die kun je verkopen als je eenmaal weer uit het potje bent, maar je kunt ze ook gebruiken bij het upgraden van je thuisbasis. Voordat je nu denkt handmatig een soort basis te moeten gaan bouwen: zo ver gaat het niet. De basis is meer een illustratie die hoort bij het opbouwen van bonussen. Per keer dat je onderdelen van je basis verbetert, levert dat voor jouw Operators bepaalde voordelen in de game op. Upgrades hebben steeds een prijs in geld en vereisen de nodige spullen. Dat kunnen op het oog nietszeggende dingen zijn als een smartphone, die je dus in het speelveld moet zien te vinden. Een andere oplossing biedt trouwens het auction house. Dit handelscentrum belooft de plek te worden waar je overtollige bezittingen kunt verpatsen en dus ook op zoek kunt naar spullen die je nodig hebt voor een upgrade. We speelden deze missie samen met twee andere aanwezigen, dus in een team van drie. Dat lijkt ook wel de standaard, want de teams die we verder tegenkwamen, bestonden ook steeds uit drie spelers. Of dat het maximum is, weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat de uiteindelijke game verschillende set-ups zal bevatten, vergelijkbaar met hoe een Warzone spelmodi aanbiedt voor verschillende aantallen spelers. Hoe dan ook: met zijn drieën vonden we al snel een eerste contract, dat ons in de richting van een kluis dreef die we moesten openbreken met explosieven. Terwijl de countdown liep, werden we aangevallen door groepen computergestuurde soldaten, die we probleemloos versloegen. Met de loot op zak trokken we vervolgens naar de plaats waar een high value target zich verscholen hield. Dit was een iets sterkere AI-soldaat, maar ook daar waren we snel klaar mee. Extractie De grootste uitdaging lag misschien nog wel in de afstand die we moesten afleggen richting het extraction point dat het dichtst bij ons lag. We moesten al snel een kilometer lopen, wat ook meteen iets zegt over de afmetingen van het speelveld. Tijdens de wandeling werden we gewezen op aanwezige alligators in het water, wat een verwijzing is naar de oude Delta Force-games, want daarin kon je lastiggevallen worden door krokodillen. We kwamen onderweg trouwens ook een ander team tegen, dat onderweg leek naar hetzelfde punt. Helaas voor hen zaten wij net achter ze, waardoor ze ten prooi vielen aan onze verrassingsaanval. Omwille van de tijd namen we niet de moeite hun loot te checken om te zien of ze leuke spullen bij zich hadden, wat je normaal natuurlijk wel zou doen. We kozen ervoor om de extractie te starten, wat gepaard gaat met een korte wachtperiode, waarna een helikopter je team komt oppikken en je de buit uiteindelijk hebt veiliggesteld. Verdienmodellen? Het grootste pluspunt aan Hazard Operations is dat het een heel andere vorm van gameplay biedt dan Havoc Warfare. De ene spelmodus biedt grote, open gevechten en de andere zet meer in op samenwerking binnen een team en actie op een wat kleinere schaal. Wel vraag ik me af hoe lang het duurt voor je een Operator met de best mogelijke wapens en spullen kunt hebben, want het is moeilijk om nu in te schatten hoeveel geld je per potje verdient en hoe lang je daarvoor dus moet spelen. Delta Force: Hawk Ops is free-to-play, wat betekent dat in het spel zelf op de een of andere manier aan spelers moet worden verdiend. Het lijkt erop dat we microtransacties, gericht op extra in-game geld, en/of een soort battle pass-systeem waarbij betalende spelers makkelijker geld verdienen, mogen verwachten

Voorlopige conclusie