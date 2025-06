Titel Astro Bot Platform PlayStation 5 Ontwikkelaar Team Asobi Uitgever Sony Computer Entertainment Releasedatum 6 september 2024

Wat is de populairste game voor de PlayStation 5? Als je er logisch over nadenkt, weet je het antwoord: Astro’s Playroom natuurlijk! Het platformspel dat zich afspeelt aan de binnenkant van een PlayStation 5 werd immers gratis meegeleverd met elke console, dus is er geen PS5-game die daar ooit overheen zou kunnen gaan. Maar los daarvan is Astro’s Playroom ook gewoon een heel leuke game om te spelen. Het spel maakt gebruik van alle features van de toen gloednieuwe DualSense-controller van de PlayStation 5. De manier waarop die features in de game verwerkt zijn, maakte indruk en zorgde ervoor dat de DualSense meteen op de juiste waarde werd geschat als een controller met enorm veel potentie.

Met het tijdens de State of Play van enkele weken geleden aangekondigde Astro Bot krijgt dat spel een opvolger in de vorm van een volledige game rond PlayStations onofficiële mascotte. Dat is nieuw terrein, maar ook weer niet helemaal. In 2018 verscheen immers ook Astro Bot Rescue Mission, voor de PlayStation 4, als VR-game voor de PlayStation VR. Wat functionaliteit betreft was die game niet eens zo heel anders als Astro’s Playroom: het spel maakte gebruik van de verschillende features die de DualShock 4-controller en PS VR te bieden hadden. In die zin is Astro Bot nu de eerste game die niet per se kan leunen op nieuwe hardware. Hoewel de features van de DualSense centraal blijven staan, moet deze Astro Bot meer op eigen benen kunnen staan.

Wat dat betreft helpt het niet dat de setting van de game veel lijkt op die van Astro Bot Rescue Mission. In die game moest Astro Bot namelijk in vijf verschillende werelden op zoek naar honderden zoekgeraakte bots. Dat is ook precies de bedoeling in deze nieuwe Astro Bot. Astro’s moederschip is namelijk gecrasht, waarbij zijn crew is verspreid over verschillende werelden en binnen die werelden weer over verschillende levels. Daarnaast hebben verschillende eindbazen ook enkele belangrijke onderdelen van Astro’s schip in beslag genomen. Dat zijn trouwens stuk voor stuk PlayStation 5-onderdelen, want Astro’s moederschip is een vliegende PlayStation 5-console. In de missie die ik speelde, kreeg ik bijvoorbeeld een cpu van de baas die ik aan het einde versloeg.

De setting is dus een beetje gerecycled. Dat komt misschien wat goedkoop over, maar ik vraag me af of dat erg is. Ik denk dat relatief weinig mensen Astro Bot Rescue Mission hebben gespeeld. Daarbij is dit verder in alles een nieuwe game, met nieuwe levels, betere graphics en totaal andere features als het gaat om de mogelijkheden die de controller je biedt. Het zal voor de meeste mensen dus een compleet nieuw avontuur zijn. Heb je de VR-game uit 2018 echter wel gespeeld, dan kan deze nieuwe game op bepaalde punten bekend aanvoelen.