Sony brengt Astro's Playroom-opvolger Astro Bot in september uit voor PS5

Sony brengt in september een volwaardige Astro Bot-game uit voor de PlayStation 5. Die wordt gemaakt door Team Asobi, dat ook Astro's Playroom maakte, de techdemo die PS5-gebruikers gratis bij de console krijgen. Astro Bot lijkt op een uitgebreidere versie van die game.

Team Asobi en Sony zeggen dat spelers in de game zes verschillende werelden en tachtig levels kunnen ontdekken. Die spelen zich, net als Astro's Playroom, in verschillende omgevingen af. In een trailer is te zien hoe het robotje Astro langs vulkanen scheert en zich in een sneeuwbal door een ijswereld begeeft.

Spelers krijgen ook meer mogelijkheden om te vechten tegen vijanden, zoals met bokshandschoenen of een verfpistool. Volgens Team Asobi zijn er vijftien nieuwe abilities. Ook zitten er nieuwe vijanden in het spel. Dat zijn er zeventig. In de trailer is ook te zien hoe Astro een aantal compagnons kan meenemen, die volgens Sony ook uit 'de rest van het PlayStation-universum komen'. Zo is er een hondje te zien, maar ook Kratos uit God of War.

De game moet volgens Sony optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden van de DualSense-controller. Astro's Playroom was daar ook voor bedoeld; die game was met name een demo van de mogelijkheden van de haptische feedback en de adaptive triggers van de PS5-controller. De game komt op 6 september uit, maar de prijs ervan is nog niet bekend.