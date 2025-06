PlayStation Stars heeft al twaalf dagen last van storing

PlayStation Stars, het loyaliteitsprogramma van PlayStation, heeft al twaalf dagen te maken met een storing. Het programma lijkt op dit moment niet meer beschikbaar te zijn in België en Nederland. Sony zou op de hoogte zijn van de problemen en werken aan een oplossing.

Uit meldingen van gebruikers op Reddit blijkt dat de problemen ongeveer twaalf dagen geleden zijn begonnen. Sommige gebruikers zouden bij het openen van de PlayStation-app de vraag hebben gekregen om zich aan te melden bij het loyaliteitsprogramma, terwijl anderen een foutmelding hebben gezien of het PlayStation Stars-icoon helemaal niet meer te zien hebben gekregen. Wie vanuit België of Nederland naar de website van PlayStation Stars surft, ziet daar de melding dat het loyaliteitsprogramma voorlopig niet beschikbaar is.

Sony heeft op het moment van schrijven nog niets officieel meegedeeld over het probleem. Sommige gebruikers hebben volgens gamingwebsite GameRant wel een notificatie ontvangen met daarin de boodschap dat het bedrijf op de hoogte is van het probleem en werkt aan een oplossing. Wanneer die er zal zijn, is niet duidelijk.

Sony heeft PlayStation Stars in 2022 aangekondigd. Het betreft een loyaliteitsprogramma waarmee spelers beloningen en punten kunnen verdienen. Ze moeten daarvoor activiteiten voltooien. Het is ook mogelijk om punten in te wisselen voor tegoeden voor de PlayStation Store en digitale collectables te verzamelen.