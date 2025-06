Gebruikers kunnen binnenkort direct op PS5 deelnemen aan Discord-voicechats

Sony maakt het binnenkort mogelijk om direct op de PlayStation 5 gesprekken via Discord te starten. Voorheen was het nodig om daarbij de Discord-app op een smartphone of ander apparaat te gebruiken.

Sony schrijft in een blogpost dat het die optie binnenkort gaat integreren in Game Base op de PS5, het menu waarmee gebruikers met hun vrienden in aanraking kunnen komen. Daar zat sinds vorig jaar al Discord-integratie in, maar het was tot nu toe altijd nodig om een audio- of videochat eerst op een smartphone, tablet of pc te starten en dat aan de PS5 te koppelen.

In de nieuwe update is die laatste stap niet nodig. Gebruikers kunnen eerst kiezen welke server of groep ze willen openen en daarna of ze een groepsgesprek willen starten. Ook krijgen spelers voortaan een notificatie op hun PS5 als andere spelers hen bellen.

De functie komt aanvankelijk uit voor Japanse en Aziatische gebruikers. Dat gebeurt 'in de komende weken'. Later volgen Europese gebruikers, maar Sony zegt niet wanneer dat precies is.