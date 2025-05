Discord laat Xbox-gebruikers livestreams kijken met console

Xbox Series- of One-gebruikers kunnen binnenkort de livegamestreams bekijken van Discord-vrienden. De functie komt eerst naar Xbox Insiders-gebruikers en later naar alle gebruikers. Xbox-gebruikers kunnen daarnaast andere Discord-gebruikers rechtstreeks bellen met de console.

Xbox-gebruikers kunnen de Discord-streams van andere Xbox-gebruikers, of pc- of smartphonegebruikers bekijken. De stream opent in volledig scherm. Discord ondersteunt sinds enkele jaren schermdelen. Naast het kijken van streams kondigt Discord aan dat het Xbox Friends-overzicht bij Happening now ook Discord-informatie zal tonen, zoals of gebruikers in een Discord-voicechat zitten.