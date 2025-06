Discord trekt op 1 december stekker uit AI-chatbot Clyde

Discord gaat op 1 december stoppen met zijn AI-chatbot Clyde. Na die datum kunnen gebruikers de bot niet meer oproepen in groepsberichten, privéberichten of serverchats. Waarom Discord stopt met het gebruik van de bot is niet bekend.

Op de supportpagina van Clyde staat dat de bot vanaf 1 december niet meer gebruikt kan worden. In maart kondigde Discord aan dat het de technologie van OpenAI ging gebruiken om Clyde van meer functies te voorzien, zoals vragen beantwoorden, gifjes sturen en muziek aanbevelen.

Het was de bedoeling dat het chatplatform de bot 'bleef testen en verbeteren, zodat Clyde snel een fundamenteel onderdeel van de Discord-ervaring werd'. Discord vermeldt niet waarom het stopt met de AI-bot. Ook is het niet bekend of Discord van plan is om een nieuwe bot te introduceren.