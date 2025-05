Google Search wil met maatregelen seksuele deepfakes minder vindbaar maken

Google Search heeft meerdere maatregelen aangekondigd om het lastiger te maken seksuele deepfakes die zonder toestemming zijn gemaakt te vinden met de zoekdienst. Zo moet het makkelijker worden dergelijke beelden te verwijderen en past Google de ranking aan van sites.

De zoekdienst had al functies waarmee gebruikers seksuele deepfakes die zonder toestemming waren gemaakt of gedeeld konden laten verwijderen, maar Google zegt nu ook te zoeken naar kopieën van die deepfake en die te verwijderen. Het platform wil daarnaast vergelijkbare zoekopdrachten naar die deepfake filteren waardoor er minder seksuele resultaten moeten verschijnen.

Google wil de ranking van de zoekresultaten ook aanpassen om seksuele deepfakes minder snel te laten verschijnen. Wanneer gebruikers zoeken naar seksuele deepfakes van specifieke personen, gaat Google eerst zoekresultaten laten zien die niet seksueel zijn, zoals relevante nieuwsartikelen. Google wil hiermee dat gebruikers lezen over de impact van deepfakes, in plaats van dat ze de deepfakes zelf zien.

Het bedrijf erkent dat het lastig is om te onderscheiden tussen echte seksuele content die met toestemming is gemaakt en wordt verspreid en tussen deepfakes. Het bedrijf noemt het voorbeeld van een acteur die naaktscènes heeft gemaakt voor een film, maar van wie later ook deepfakes zijn gemaakt. Google zegt 'continu verbeteringen' te maken om het verschil tussen de twee te kunnen herkennen en de deepfakes minder snel te laten zien.

Een van de manieren om deepfakes minder snel te tonen, is door sites waarbij deepfakezoekresultaten regelmatig door Google worden verwijderd, minder snel te tonen in Google Search, zegt het bedrijf. Google zegt dat de aangekondigde maatregelen ook gebruikt worden voor andere soorten aan schadelijke content, waardoor Google verwacht dat de maatregelen ook voor deepfakes zullen helpen. Google zegt daarnaast te werken aan andere manieren om deepfakes tegen te gaan op het platform.