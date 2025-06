Belgische partij gebruikt deepfake van overleden oud-premier in campagnespotje

De Belgische politieke partij cd&v heeft een deepfake van de overleden oud-premier Jean-Luc Dehaene gebruikt in een campagnespotje. Behalve voor het gezicht is ook voor de stem een AI-kloon gebruikt. De partij heeft vooraf toestemming gevraagd aan de nabestaanden.

De deepfake van Jean-Luc Dehaene begint het campagnespotje met de woorden: "U ziet het goed, the beast is back." In de rest van de video, die door de partij op sociale media is geplaatst, vertelt de digitale kloon over de problemen waarmee België in zijn periode als premier te maken had, en dat de problemen van 2024 net als toen ook zullen worden opgelost. "Zeg dat de ervaren gids het gezegd heeft", zo sluit de digitale kopie van de oud-premier het filmpje af.

Jean-Luc Dehaene was van 1992 tot 1999 premier van België als lid van de Christelijke Volkspartij, die nu bekendstaat als Christen-Democratisch en Vlaams, of cd&v. Dehaene overleed in 2014 op 73-jarige leeftijd. Zijn zoon, Tom Dehaene, laat aan HLN weten dat de partij 'heel correct' vooraf heeft gepolst of de familie zich kon vinden in de deepfakecampagnevideo. Hij laat weten het eindresultaat 'heel mooi' te vinden, 'maar ik zie wel meteen dat het niet écht mijn vader is'. "Ik kan me bijvoorbeeld niet herinneren dat mijn vader een dergelijk postuur had."

Op sociale media klinkt echter ook veel kritiek op het campagnespotje. Zo stelt Matthias Dobbelaere-Welvaert, Belgisch privacyexpert en oprichter van de stichting Ministry of Privacy, dat deze deepfake 'het beste argument is om te pleiten voor privacy van overledenen'. "Niémand, inclusief een bekende politicus, wil na zijn dood dienen als goedkope politieke propaganda." Het spotje is bedoeld voor de Belgische federale verkiezingen die plaatsvinden op 9 juni 2024.