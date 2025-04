X laat weer headlines zien bij links naar artikelen

X, het voormalige Twitter, laat weer koppen zien bij berichten met links naar externe websites en artikelen. De koppen worden nu in het klein weergegeven boven op een bijbehorende afbeelding. X-baas Elon Musk verwijderde de headlines van artikelen vorig jaar van het platform.

X laat sinds kort weer de headlines van gelinkte artikelen zien, in ieder geval via de webversie van de dienst, zo merkte onder meer The Verge op. Het nieuwe systeem voor titels is onder meer te zien op de X-pagina van Tweakers. De koppen van artikelen worden nu in een klein tekstvak weergegeven, boven op de hoofdafbeeldingen die naar de externe artikelen of websites in kwestie linken. Voorheen werden die afbeeldingen zonder koppen getoond.

Het voormalige Twitter toonde vroeger al de headlines van gelinkte artikelen op het platform, maar in oktober werden die geschrapt uit de webversie en de iOS-app van X. Eigenaar Elon Musk deed dat omdat de koppen volgens hem niet mooi oogden. Het schrappen van de koppen maakte berichten op het platform compacter, maar maakte het ook moeilijker voor gebruikers om te zien waar de links precies naartoe leidden.

Musk beloofde in november al headlines weer toe te voegen aan de app. Het nieuwe systeem lijkt nog niet overal te zijn doorgevoerd. De headlines lijken bijvoorbeeld nog niet zichtbaar te zijn in de iOS-app van X. De Android-versie toont nog altijd de oude headlineweergave, onder de hoofdafbeelding. Het is niet bekend of en wanneer daar verandering in komt.