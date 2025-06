X richt zich op mkb voor verkoop ads na advertentiestop grote bedrijven

Nu veel grote bedrijven niet langer op X, het voormalige Twitter, willen adverteren, lijkt het socialemediabedrijf van Elon Musk zich meer richting middelgrote en kleine bedrijven te keren om zo de omzetdaling op zijn minst deels te compenseren.

X had weinig oog voor kleine bedrijven als adverteerders in het verleden, maar had al langer het plan om daar meer aandacht aan te besteden, zo zegt het bedrijf zonder omhaal in een Financial Times-verhaal. Om deze strategie te versterken, zoekt X andere bedrijven om mee samen te werken. Het verkopen van ads aan kleine bedrijven is niet iets dat X kan bedrijfsbreed, dus is een deel onder meer aan het Amerikaanse JumpCrew uitbesteed.

De grote adverteerders besloten zich niet langer op X te richten toen Musk steun betuigde voor antisemitische berichten. Ook hadden die adverteerders toen al gelezen dat hun ads stonden naast berichten waarin onder meer Adolf Hitler werd geprezen. Dat bleek de druppel die de emmer deed overlopen, waarna onder meer Disney en Apple besloten geen advertenties op X meer in te kopen. Musk maakte vorige week duidelijk dat hij het stoppen met advertenties ziet als chanteren en raadde de grote adverteerders aan met zichzelf te copuleren.