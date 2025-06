Elon Musk: advertentieboycot gaat X om zeep helpen

De boycot van X, het voormalige Twitter, door adverteerders gaat het bedrijf om zeep helpen. Dat heeft eigenaar Elon Musk gezegd in een interview. Hij waardeert de boycot niet en gebruikte harde taal tegen adverteerders.

Musk vindt dat adverteerders hem proberen te chanteren met de boycot, zegt hij in het interview met CNBC op DealBook Summit. "Als iemand me gaat proberen te chanteren met reclame, met geld, dan zeg ik 'go fuck yourself'. Is dat duidelijk? Ik hoop dat het duidelijk is. Dat is hoe ik me voel."

De eigenaar van X houdt er rekening mee dat het bedrijf de boycot niet gaat overleven. "Dit gaat het bedrijf om zeep helpen, en de hele wereld zal weten dat die adverteerders het bedrijf om zeep hebben geholpen. We zullen het tot in detail vastleggen."

De boycot komt voort uit tweets van Musk, waarin hij antisemitische theorieën uitdraagt. Daarop besloten veel bedrijven die adverteren op X dat zij niet langer hun geld willen uitgeven op het platform. Musk bezocht daarna Israël, al zegt Musk dat het bezoek al was gepland en dat het geen bezoek was om excuses aan te bieden.