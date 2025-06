Microsoft krijgt zetel in bestuur OpenAI maar mag niet meestemmen

Microsoft krijgt een zetel in de raad van bestuur van OpenAI, maar mag daarin niet meestemmen. Dat heeft directeur Sam Altman bekendgemaakt. Een aantal bestuurders die stemden voor het ontslag van Altman enkele weken geleden, is weg en keert niet terug.

Altman wordt ceo, Mira Murati keert terug als cto en Greg Bockman wordt weer president, schrijft Altman. Er zijn bovendien alvast wat leden van de raad van bestuur, zoals een co-ceo van Salesforce en de ceo van Quora. Bestuurslid Ilya Sutskever stemde voor het ontslag van Altman en kreeg spijt. Hij keert niet terug als bestuurder, maar werkt nog wel bij OpenAI. Helen Toner en Tasha McCauley waren bestuurders en keren niet terug. Wie voor Microsoft in het bestuur gaat zitten, is nog niet duidelijk. Microsoft is investeerder in OpenAI.

Dat oude bestuur besloot twee weken geleden ceo Sam Altman te ontslaan. Altman leek toen een onderzoeksafdeling bij Microsoft te gaan leiden, maar nadat veel van de medewerkers protesteerden tegen het ontslag, keerde Altman terug bij OpenAI en trad het bestuur af. Het conflict tussen het oude bestuur en Altman ging er volgens bronnen om hoe OpenAI moest omgaan met Project Q*, een AI-model dat zelfstandig wiskundeproblemen kan oplossen en dicht bij algemene kunstmatige intelligentie zou komen.