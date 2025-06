Gerucht: OpenAI Q* is algemene AI die zelfstandig wiskundeproblemen kan oplossen

OpenAI zou werken aan een model dat zelfstandig wiskundige problemen kan oplossen en mensen voorbijgaat in taken die economisch waardevol zijn. De ontwikkeling van het model leidde tot het ontslag van directeur en oprichter Sam Altman vorige week.

Altman hintte vorige week tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie op een dergelijke ontwikkeling. Het project heet Q*, uit te spreken als Q Star, meldt Reuters. Ook The Information vermeldt dat de doorbraak in AI-onderzoek heeft geleid tot het ontslag van directeur Sam Altman. Na grote protesten onder medewerkers is Altman sinds woensdag weer terug.

Q* kan met een grote hoeveelheid rekenkracht wiskundige problemen zelfstandig oplossen, iets wat huidige modellen veelal niet kunnen. Daarmee zou OpenAI een grote stap zetten richting algemene kunstmatige intelligentie, of AGI. Dat is het concept waarbij een AI-model beter is in de meeste economisch waardevolle taken dan mensen.

Het project heeft de splitsing veroorzaakt binnen OpenAI. Sommige mensen pleiten voor een rem op de AI-ontwikkeling, omdat het de mogelijkheid zou geven om de mensheid te vernietigen. Dat idee, onderdeel van effectief altruïsme, splijt Silicon Valley, meldt The Wall Street Journal. Sommigen geloven erin, anderen doen dat niet en willen zo snel mogelijk AI-systemen doorontwikkelen.