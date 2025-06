'OpenAI wil Sam Altman opnieuw aannemen onder druk van investeerders'

De raad van bestuur van OpenAI zou in gesprek zijn met Sam Altman om terug te keren naar het bedrijf als ceo. De raad zou door investeerders onder druk zijn gezet om het ontslag van Altman ongedaan te maken.

Volgens Forbes zouden enkele investeerders, waaronder Microsoft en Sequoia, in overleg zijn getreden met senior werknemers van OpenAI om na te gaan hoe Altman opnieuw aan boord gehesen kan worden als ceo.

Er lag volgens de redactie van Forbes ook een draaiboek op tafel: de senior werknemers zouden in opstand komen tegen de raad van bestuur wegens het ontslag van Altman en hierdoor zou de werking van de systemen van OpenAI in het gedrang komen. De investeerders zouden vervolgens gerechtelijke stappen overwegen en hierdoor zouden leden van de raad van bestuur, waaronder medeoprichter Ilya Sutskever en bestuurslid Adam D’Angelo, zichzelf genoodzaakt moeten zien om op te stappen.

Het is niet duidelijk of dat plan ook realiteit wordt en of het ook klopt. Altman zou volgens The Verge met tegenstrijdige gevoelens zitten wat betreft een terugkeer naar OpenAI en zou volgens The Information al met enkele investeerders aan tafel hebben gezeten om een nieuw AI-bedrijf op te richten. De raad van bestuur zou momenteel wel nog in gesprek zijn met Altman en is naar verluidt "optimistisch" over een terugkeer van de man. Dat stond volgens The Information in een bericht aan de werknemers.

De raad van bestuur van OpenAI had vrijdag de beslissing genomen om ceo en medeoprichter Sam Altman te ontslaan. Volgens de raad was Altman niet consistent openhartig genoeg geweest in zijn communicatie met de raad. Medeoprichter Greg Brockman werd ook uit de raad van bestuur verwijderd. Hij deelde nadien mee dat hij ontslag had genomen. Mira Murati, de chief technology officer van OpenAI, is nu de tijdelijke ceo van het Amerikaanse AI-bedrijf.

OpenAI is een Amerikaans onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie en taalmodellen. Het is in 2015 opgericht door Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman en enkele andere techondernemers. OpenAI staat bekend als het bedrijf achter de AI-chatbot ChatGPT, AI-beeldgenerator Dall-E en spraakherkenningssoftware Whisper.