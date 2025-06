'Amazon werkt aan film over ontslag van Sam Altman bij OpenAI'

Amazon werkt aan een film over het ontslag van Sam Altman bij OpenAI, dat enkele dagen later al werd teruggedraaid. Dat melden The Hollywood Reporter en Deadline op basis van anonieme bronnen.

De film krijgt de titel Artificial en wordt geregisseerd door Luca Guadagnino, bekend van onder meer Challengers en Queer, schrijven The Hollywood Reporter en Deadline. Hoewel er nog geen definitieve overeenkomsten zijn gesloten, is Andrew Garfield (Spider-Man in de Ultimate Spider-Man-duologie) naar verluidt in de running voor de rol van Sam Altman. Monica Barbaro (Joan Baez in A Complete Unknown) zou voormalig OpenAI-cto Mira Murati vertolken, terwijl Yura Borisov (Igor in Anora) de rol van OpenAI-medeoprichter Ilya Sutskever op zich zou nemen. Amazon zou flink vaart willen maken met de productie. Het is volgens The Hollywood Reporter de bedoeling dat er deze zomer al begonnen wordt met filmen.

De film zou gaan over de bestuurscrisis bij OpenAI in 2023, die ertoe leidde dat oprichter en directeur Sam Altman werd ontslagen. Medewerkers kwamen massaal in opstand en dreigden te vertrekken naar Microsoft, waar Altman leiding zou geven aan een AI-onderzoeksteam. Een krappe week later werd het ontslag onder druk van investeerders teruggedraaid.