OpenAI's medeoprichter en chief scientist Ilya Sutskever vertrekt bij bedrijf

Ilya Sutskever, medeoprichter van en chief scientist bij OpenAI, vertrekt bij het bedrijf. Sutskever was voorheen lid van OpenAI's raad van bestuur en stemde destijds voor het ontslag van ceo Sam Altman. Later betuigde hij hiervoor spijt.

Sutskever zegt dat hij het besluit om te vertrekken zelf heeft genomen, nadat hij bijna tien jaar bij het bedrijf werkte. Hij geeft geen reden voor zijn vertrek, maar hij zegt wel dat hij hierna aan een project gaat werken dat 'voor mij heel betekenisvol is' en waar hij in de toekomst meer details over wil delen.

De medeoprichter was tot eind vorig jaar bestuurslid bij OpenAI en werkte mee aan het plan om Altman te ontslaan, merkt Reuters op. Dagen later gaf hij aan spijt te hebben van zijn medewerking en riep de raad van bestuur juist op om Altman weer aan te nemen. Sutskever stopte als bestuurslid toen Altman terugkeerde.

Ceo Sam Altman zegt Sutskevers vertrek te betreuren en zegt dat Jakub Pachocki Sutskever zal opvolgen als chief scientist. Pachocki was voorheen verantwoordelijk voor 'veel van onze belangrijkste projecten', waaronder GPT-4 en OpenAI Five.

After almost a decade, I have made the decision to leave OpenAI. The company’s trajectory has been nothing short of miraculous, and I’m confident that OpenAI will build AGI that is both safe and beneficial under the leadership of @sama, @gdb, @miramurati and now, under the…