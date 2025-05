OpenAI laat gebruikers chatgeschiedenis bewaren zonder model ermee te trainen

OpenAI heeft de ChatGPT-chatgeschiedenisfunctie aangepast, waardoor gebruikers kunnen aangeven dat ze hun chatgeschiedenis willen opslaan binnen ChatGPT zonder dat OpenAI dit gebruikt om zijn taalmodel te verbeteren. Deze functie komt naar zowel Free- als Plus-gebruikers.

Voorheen konden gebruikers de chatgeschiedenisfunctie alleen gebruiken als ze OpenAI daarbij ook toestemming gaven om die data te gebruiken voor het trainen van het datamodel. OpenAI meldt nu dat deze optie wordt losgekoppeld, waardoor chatgeschiedenis ook kan worden opgeslagen zonder dat die voor trainingsdoeleinden wordt gebruikt. Deze functie zit per direct in de webversie en komt later naar de smartphoneapp. Het bedrijf maakt daarnaast bekend dat gebruikers Temporary Chats kunnen starten, voor eenmalige gesprekken die niet worden opgeslagen.

We're updating our data controls for ChatGPT Free and Plus users.



Now, you can access your chat history regardless of whether you’re opted into training for model improvement. If you’ve previously opted out, your choice will remain. Available on web today, and mobile soon. pic.twitter.com/KHqF2aTCYB