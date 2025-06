OpenAI brengt ChatGPT-functie voor oplezen antwoorden uit

OpenAI heeft een Read Aloud-functie uitgebracht voor ChatGPT. De chatbot kan daarmee teksten in audio omzetten en de inhoud dus 'voorlezen'. De functie is zowel via de webversie als in de smartphoneapp van ChatGPT beschikbaar.

Read Aloud kan teksten voorlezen in een van vijf beschikbare stemmen. De functie is beschikbaar in 37 verschillende talen, waaronder Nederlands. ChatGPT detecteert automatisch om welke taal het gaat. De functie is beschikbaar voor gebruikers van GPT-4 en GPT-3.5.

Read Aloud werkt op zowel de webversie van ChatGPT als op iOS en Android. Om de functie te gebruiken op iOS of Android, moeten gebruikers op een bericht tikken, het vasthouden en vervolgens tikken op ‘Read Aloud’. In de webversie verschijnt onder een bericht een knop om de functie te activeren. Gebruikers kunnen er volgens The Verge ook voor kiezen om de chatbot altijd mondeling te laten reageren.

Vorig jaar bracht OpenAI al een spraakfunctie uit voor de appversies van ChatGPT. Gebruikers kunnen daarmee met een spraakopdracht dingen aan de chatbot vragen. ChatGPT kon toen al antwoorden in audiovorm. Met Read Aloud is het echter ook mogelijk om gegenereerde tekstantwoorden hardop voor te laten lezen.