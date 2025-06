Anthropic brengt Claude 3-taalmodel uit, zou beter presteren dan GPT-4 en Gemini

Anthropic heeft Claude 3 uitgebracht. De derde generatie van zijn AI-model bestaat uit drie versies: Haiku, Sonnet en Opus. Claude 3 kan teksten van maximaal 150.000 woorden samenvatten en zou beter presteren dan concurrerende taalmodellen.

AI-start-up Anthropic zegt dat het Opus-model van Claude 3 in tests beter presteerde dan GPT-4 en Gemini 1.0 Ultra van concurrenten OpenAI en Google op het gebied van onder meer redeneren op universitair niveau, programmeren en wiskunde. Opus is het geavanceerdste en duurste model. Haiku is de kleinste versie, die het 'snelst en kosteneffectiefst is'. Het model moet in staat zijn om een compact onderzoeksrapport met diagrammen en grafieken 'in minder dan drie seconden te lezen'.

Het is voor het eerst dat Claude multimodale ondersteuning biedt. Claude 3 kan zowel de invoer van teksten als afbeeldingen verwerken en moet in staat zijn om teksten van maximaal 150.000 woorden samen te vatten. Dat is twee keer zoveel als zijn voorganger. Volgens Anthropic kan de derde generatie van zijn taalmodel bovendien meer context 'begrijpen', langere instructies verwerken en nauwkeuriger zijn dan Claude 2.1. Sonnet, het middelste model, is naar verluidt twee keer zo snel als de vorige generatie en blinkt volgens Anthropic uit in 'taken die snelle reacties vereisen'.

De Claude 3-modellen van Anthropic zijn volgens een paper getraind op zowel publiekelijk beschikbare informatie vanaf augustus 2023 als niet-openbare data van derden. Voor het trainen van de taalmodellen is gebruikgemaakt van de hardware van Amazon Web Services en Google Cloud. Zowel Amazon als Google hebben in de start-up geïnvesteerd.

Opus en Sonnet zijn vanaf vandaag beschikbaar, de release van Haiku volgt 'binnenkort'. Anthropic brengt voor iedere miljoen tokens die Claude 3 Opus verwerkt 15 dollar in rekening. Ter vergelijking: OpenAI rekent 10 dollar voor iedere miljoen tokens die GPT-4 Turbo verwerkt. Bij Sonnet en Haiku gaat het respectievelijk om 3 en 0,25 dollar voor 1 miljoen tokens. Er is ook een gelimiteerde gratis versie van Claude beschikbaar, al zijn de taalmodellen van Anthropic momenteel niet officieel beschikbaar in Nederland en België.