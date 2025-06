Anthropic presenteert functie om Claude te gebruiken voor AI-assistenten

Anthropic heeft de functie 'tool use' aangekondigd, een manier om Claude 3-modellen te gebruiken voor het maken van gepersonaliseerde AI-assistenten. De met de functie gemaakte software kan onder meer taken uitvoeren en data analyseren.

Tool use kan ook afbeeldingen als input gebruiken, zo schrijft Anthropic. Tool Use is beschikbaar via Anthropic Messages API, Amazon Bedrock en Vertex AI van Google Cloud. Wel vereist het maken van ed AI-assistenten het schrijven van code.

De bedoeling is onder meer dat klanten een eigen AI-assistent kunnen maken om vragen te beantwoorden over mails in de eigen mailbox of bijvoorbeeld advies kunnen geven over inrichting op basis van afbeeldingen van een ruimte. Een ander voorbeeld is een klantenservicebot die zelfstandig orderstatus kan ophalen en orders kan annuleren op verzoek van klanten. De prijs van Tool Use is dezelfde als die van reguliere Claude 3 API-verzoeken, met prijzen voor tokens van input en van output.