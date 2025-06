Elon Musk gaat getuigen in zaak tegen hem over aankoop Twitter

Elon Musk gaat getuigen in een zaak die de Amerikaanse Securities and Exchange Commission tegen hem heeft lopen rond de aankoop van Twitter, een bedrijf dat hij omdoopte in X.

Het verhoor van Musk zal vijf uur duren, meldt financieel persbureau Bloomberg. Musk wilde zich verzetten tegen het verzoek om te getuigen, maar heeft dat verzet opgegeven, zo blijkt uit rechtbankdocumenten.

De zaak draait om de aankoop van aandelen Twitter. Musk had 9,1 procent van de aandelen gekocht zonder dat te melden bij de SEC. Dat moet binnen tien dagen na de aankoop, als het aandeel van een enkele aandeelhouder boven 5 procent komt.