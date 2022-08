Een inmiddels ontslagen directeur van Twitter heeft de beerput opengetrokken over een aantal grote tekortkomingen bij het bedrijf. Welke beschuldigingen zijn dat en hebben die invloed op de toekomst van het sociale netwerk?

Wat is er precies gebeurd?

CNN en The Washington Post schreven op dinsdag over een klokkenluider bij Twitter. Die klokkenluider is Peiter Zatko, die ook wel bekend is onder de bijnaam Mudge en een bekende hacker is. Hij was het voormalige hoofd van beveiliging bij Twitter en werd in januari van dit jaar ontslagen bij het bedrijf. De officiële reden van zijn ontslag is volgens Twitter zijn slechte prestaties. Zatko heeft een maand geleden een brief gestuurd naar de Amerikaanse Securities and Exchanges Commission, ofwel SEC, de beurstoezichthouder. Die hebben CNN en The Washington Post nu ook in bezit, al hebben ze die niet gepubliceerd. Een van de redenen dat Zatko naar de SEC stapte, is omdat hij dan als klokkenluider aanspraak maakt op bescherming en financiële hulp. Dat wordt bevestigd door een brief die zijn advocaten vorige maand schreven en die nu openbaar is geworden.