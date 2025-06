'Overheid analyseert onrechtmatig informatie uit tweets om sentimenten te meten'

Nederlandse overheidsinstellingen verzamelen regelmatig gegevens van Nederlandse Twitter-gebruikers. Die worden geanalyseerd op sentimenten en maatschappelijke signalen. Experts zien problemen, omdat dat tegen het oorspronkelijke verzameldoel indruist.

Dat blijkt uit onderzoek van verschillende media, waaronder AG Connect en Trouw. De media vroegen gegevens op bij verschillende Nederlandse overheidsinstellingen, waaronder ministeries, de Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die instellingen verzamelen met behulp van commerciële tools zoals Coosto gegevens van Twitter-gebruikers. Dat kan bijvoorbeeld gaan om vragen die via het sociale netwerk aan de klantenservice worden gesteld, maar de gegevens worden ook verzameld om bijvoorbeeld sentimenten over de overheid te verzamelen. AG Connect noemt als voorbeeld een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat verzamelde duizenden tweets rondom klimaatverandering en 'nationale identiteit'. Een ander voorbeeld is dat van meerdere ministeries, van Sociale Zaken en van Landbouw. Die wilden weten 'hoe beleid landt bij burgers'.

Experts zeggen over het onderzoek dat er mogelijk juridische haken en ogen zitten aan de gegevensverzameling. Zo zou er geen duidelijke verwerkingsgrondslag zijn om de tweets te verzamelen. Hoewel tweets doorgaans openbaar zijn, plaatsen gebruikers die niet met het idee dat de gegevens geanalyseerd kunnen worden. Begin dit jaar werd er in België nog een non-profitorganisatie beboet voor een soortgelijk onderzoek, al concludeerde de GBA toen dat de gegevens wel mochten worden verzameld maar niet gepubliceerd. De experts stellen dat de AVG nog steeds van toepassing is als de gegevens openbaar verkrijgbaar zijn. Daarom moet er vooraf een goede grondslag worden opgezet en moeten burgers inzage kunnen krijgen in welke gegevens over hen verzameld is. Ook zouden burgers vooraf moeten worden geïnformeerd, maar dat gebeurt in de praktijk niet.

De overheidsinstellingen schrijven voorafgaand aan de onderzoeken in hun verwerkingsregisters dat er in sommige gevallen ook bijzondere persoonsgegevens kunnen worden verzameld. Dat is een speciale categorie van persoonsgegevens die volgens de AVG beter beschermd moeten worden dan gemiddeld. De media schrijven dat in sommige gevallen data over etniciteit en religie wordt verzameld, en vaak ook over politieke opvattingen. De ministeries stellen dat de gegevens anoniem verzameld worden, al zijn tweets uiteraard altijd terug te voeren op de gebruiker die ze openbaar heeft geplaatst. De bijzondere persoonsgegevens worden niet bewust verzameld, maar het 'kan niet worden uitgesloten dat de tweets die gegevens bevatten'. Het SCP beroept zich daarnaast op artikel 14.5b van de AVG. Daarin staat dat statistische gegevens sneller kunnen worden verzameld.

Update: in het artikel stond eerst dat de GBA vorig jaar een Belgisch bedrijf beboete voor het verzamelen van tweets. Dat klopt niet; de boete was voor het publiceren van die gegevens.