Staatssecretaris: ontbreken loggegevens Belastingdienst bemoeilijkt onderzoek

Staatssecretaris Marnix van Rij erkent dat door het ontbreken van een logsysteem bij de Belastingdienst, onderzoek naar corrupte medewerkers wordt bemoeilijkt. De systemen leggen niet vast wie welke gegevens opvraagt, waardoor ambtelijke corruptie moeilijk is te achterhalen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Rij dat "computersystemen van de Belastingdienst niet registreren (loggen) welke informatie medewerkers opvragen omdat deze systemen niet zijn opgezet om dit soort informatie vast te leggen." De staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst geeft daarmee antwoord op Kamervragen die werden gesteld naar aanleiding van een artikel in NRC, waaruit naar voren kwam dat corruptie bij de Belastingdienst lastig is te traceren.

Van Rij kan niet zeggen wanneer de Belastingdienst wel in staat zal zijn om te loggen welke informatie medewerkers opvragen. "Deze informatie ontbreekt mede omdat de Belastingdienst met zo’n negenhonderd verschillende systemen werkt, die meestal niet aan elkaar zijn gekoppeld. Ook is in de oude systemen van de Belastingdienst het loggen van raadplegen van informatie niet meegenomen in het ontwerp en is geen rekening gehouden met principes van deze tijd", aldus de staatssecretaris.

Volgens de staatssecretaris hebben 10.000 ambtenaren bij de Belastingdienst toegang tot gegevens van burgers. Eerder dit jaar meldde het Parool dat uit een strafrechtelijk onderzoek bleek dat er 920.000 euro cash gevonden is bij een belastingambtenaar. De ambtenaar wordt ervan verdacht dit geld te hebben verdiend met het doorverkopen van gegevens uit de systemen van de Belastingdienst, maar dat is niet te bewijzen door het ontbreken van loggegevens. De rechtszaak loopt nog.

Het is niet de eerste keer dat de Belastingdienst in opspraak komt voor het niet op orde hebben van logsystemen. Begin dit jaar kreeg de overheidsdienst nog een AVG-boete van 3,7 miljoen euro voor een illegaal toeslagensysteem. Onderdeel van de onderbouwing voor deze boete was het ontbreken van voldoende logging en goede controle op de logsystemen.