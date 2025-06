Android 13-bèta kan audio ook naar Cast-compatibele apparaten sturen

Android gaat in de nabije toekomst mogelijk 'Chromecast-enabled' apparaten ondersteunen in het media-outputmenu. Gebruikers kunnen dan alle audio van hun Android-apparaat over bijvoorbeeld een Google Chromecast sturen.

Het gaat hier specifiek om het menuutje dat geopend wordt via de volumefly-out. Nu nog is het in dat menu alleen mogelijk om te wisselen tussen output via de luidspreker, bluetooth en 3,5mm- of USB-C-poort. Volgens Androiddeskundige Mishaal Rahman komt daar binnenkort verandering in. In Android 13 QPR1 Beta 2 ontdekte hij de bovengenoemde functionaliteit. Opvallend is dat er al sinds Android 11 plannen zijn om de functie te introduceren, maar pas nu, bij een bèta van versie 13, zijn er daadwerkelijk signalen dat het eraan komt. Daarover wijdt Rahman uit in een aanvullende blogpost over het onderwerp.

In de video die Rahman met enige experimentatie heeft weten te maken, valt te zien dat er naast de bovengenoemde apparaten bijvoorbeeld ook Chromecasts in het lijstje voorkomen. Dit zijn in de kern videoapparaten, maar die kunnen met deze functionaliteit ook als audioapparaat ingezet worden. Apparatuur als de Google Nest en Home ondersteunde al het overnemen van de audio-output, maar dan via de Google Home-app. Vermoedelijk zullen die apparaten ook na deze update in het lijstje verschijnen.

Rahman spreekt verder van een verwante functie: Stream Expansion. Dat houdt in dat verschillende apparaten de audio-output overnemen van bijvoorbeeld een smartphone. Deze functie vertoonde nog behoorlijk veel bugs, maar het is evident dat hij in de maak is bij Google.