Google voert optimalisaties door die Google TV sneller moeten maken

Google voert optimalisaties door bij Google TV waardoor de software sneller moet draaien. Het bedrijf heeft ook nieuwe opties toegevoegd waardoor gebruikers eenvoudiger opslagruimte kunnen vrijmaken om nieuwe apps te installeren.

Alle wijzigingen die Google heeft doorgevoerd zijn te lezen op de Google TV-supportpagina. Daarin schrijft een medewerker dat het Google TV-team cpu-optimalisaties en verbeteringen in het cachemanagementsysteem heeft doorgevoerd. Hierdoor moet onder andere de opstarttijd van Google TV minder lang worden en de navigatie door de verschillende tabbladen in de menu’s sneller verlopen. Het wisselen naar een profiel voor kinderen zou volgens Google voortaan ook sneller kunnen gebeuren.

Google heeft ook een nieuwe optie aan het instellingenmenu toegevoegd waarmee gebruikers opslagruimte kunnen vrijmaken als ze dat tekortkomen op apparaten met Google TV. Via deze optie kunnen ze cachegeheugen vrijmaken en apps verwijderen die niet gebruikt worden. Het bedrijf heeft ook een tool toegevoegd die automatisch en in de achtergrond opslagruimte vrijmaakt voor gebruikers als dat mogelijk is. In de toekomst zouden er ook minder foutmeldingen te zien zijn die te maken hebben met de interne opslag. Alle bovenvermelde optimalisaties worden volgens Google op dit moment uitgerold.