Google laat ontwikkelaars Android 13-update terugdraaien op Pixel 6-toestellen

Ik ben vrij rigoreus geweest dus zou ik niet meteen aanbevelen, ik heb heel veel van Samsung weg gehaald ook bijv. omdat ik zoveel mogelijk van Google zelf erop wilde hebben. Ik heb ze ook niet weg gehaald, maar alleen gedeactiveert. Geen problemen met updates gehad tot nu toe. Ik weet niet wat jij slecht noemt qua batterij gebruik, maar ik haal iets van 6 uur screen on time met 13-14 uur off time. Hier een lijstje;
Action Blocks (com.google.android.apps.accessibility.maui.actionblocks) [v.1.5.440171149].apk
Android Auto (com.google.android.projection.gearhead) [v.7.7.622134-release].apk
AR Doodle (com.samsung.android.ardrawing) [v.4.1.00.41].apk
AR Emoji (com.samsung.android.aremoji) [v.6.1.01.8].apk
AR Emoji Editor (com.samsung.android.aremojieditor) [v.4.8.01.1].apk
AR Emoji Stickers (com.sec.android.mimage.avatarstickers) [v.3.1.00.0].apk
AR Zone (com.samsung.android.arzone) [v.1.7.00.26].apk
AutoDoodle (com.sec.android.autodoodle.service) [v.3.0.12.4].apk
Autofill with Samsung Pass (com.samsung.android.samsungpassautofill) [v.4.0.00.25].apk
Basic Daydreams (com.android.dreams.basic) [v.12].apk
Bixby dictation (com.samsung.android.bixby.service) [v.3.0.07.4].apk
Bixby Routines (com.samsung.android.app.routines) [v.3.5.01.31].apk
Bixby Voice (com.samsung.android.bixby.agent) [v.3.2.12.16].apk
BluetoothTest (com.sec.android.app.bluetoothtest) [v.12].apk
Bookmark Provider (com.android.bookmarkprovider) [v.12].apk
Calendar (com.samsung.android.calendar) [v.12.3.04.7000].apk
Clock (com.sec.android.app.clockpackage) [v.12.1.15.12].apk
CMFA AuthTouchService (com.samsung.cmfa.AuthTouch) [v.1.0.00.5].apk
CMFA Framework (com.samsung.android.cmfa.framework) [v.3.8.00.2].apk
com.android.providers.partnerbookmarks [v.12].apk
Contacts (com.samsung.android.app.contacts) [v.13.1.23.2].apk
Crocro and friends (com.samsung.android.app.camera.sticker.facearavatar.preload) [v.4.1.00].apk
DECO PIC (com.samsung.android.livestickers) [v.2.0.00.43].apk
DeX for PC (com.sec.android.app.dexonpc) [v.2.4.01.14].apk
Dictionary (com.diotek.sec.lookup.dictionary) [v.3.002.018].apk
Dual Messenger (com.samsung.android.da.daagent) [v.3.2.00.0].apk
Facebook App Installer (com.facebook.system) [v.75.0.18].apk
Facebook App Manager (com.facebook.appmanager) [v.75.0.18].apk
Facebook Services (com.facebook.services) [v.75.0.18].apk
Galaxy Store (com.sec.android.app.samsungapps) [v.4.5.41.9].apk
Galaxy Themes (com.samsung.android.themestore) [v.5.2.05.4].apk
Game Launcher (com.samsung.android.game.gamehome) [v.6.0.01.3].apk
Google Play Services for AR (com.google.ar.core) [v.1.32.221520033].apks
Hiya Service (com.hiya.star) [v.3.4.1-samsung-1601].apk
Launcher (com.sec.android.emergencylauncher) [v.2.0.00.17].apk
LED Cover (com.samsung.android.app.ledbackcover) [v.1.3.49].apk
Live Transcribe Sound Notifications (com.google.audio.hearing.visualization.accessibility.scribe) [v.5.0.445906011].apk
Magnifier (com.sec.android.app.magnifier) [v.11.1.47].apk
Market Feedback Agent (com.google.android.feedback) [v.12-8361351].apk
Messages (com.samsung.android.messaging) [v.13.1.21.213].apk
Microsoft SwiftKey Factory Settings (com.swiftkey.swiftkeyconfigurator) [v.2.2.0.489].apk
Microsoft SwiftKey Keyboard (com.touchtype.swiftkey) [v.8.10.17.3].apks
Nearby device scanning (com.samsung.android.beaconmanager) [v.11.0.00.23].apk
Network unlock (com.samsung.ssu) [v.1.3.86].apk
OneDrive (com.microsoft.skydrive) [v.6.58].apk
Peripheral Framework (com.samsung.android.peripheral.framework) [v.2.5.00.2].apk
Photo Screensavers (com.android.dreams.phototable) [v.12].apk
Pixel Icons (com.pixelflow.apps.pixelicons) [v.2.5.6].apks
Print Service Recommendation Service (com.google.android.printservice.recommendation) [v.1.3.0].apk
Ruler (fr.ecp.ruler.app) [v.3.6.2].apk
Samsung Cloud (com.samsung.android.scloud) [v.5.1.05.9].apk
Samsung DeX (com.sec.android.desktopmode.uiservice) [v.4.2.03.4].apk
Samsung DeX home (com.sec.android.app.desktoplauncher) [v.3.0.08.12].apk
Samsung DeX System UI (com.samsung.desktopsystemui) [v.12].apk
Samsung Free (com.samsung.android.app.spage) [v.5.5.02.11].apk
Samsung Galaxy Friends (com.samsung.android.mateagent) [v.2.1.70.6].apk
Samsung Kids Installer (com.samsung.android.kidsinstaller) [v.10.4.01.0].apk
Samsung Location SDK (com.sec.location.nsflp2) [v.6.0.46].apk
Samsung Members (com.samsung.android.voc) [v.4.2.01.5].apk
Samsung Notes (com.samsung.android.app.notes) [v.4.3.14.39].apk
Samsung Notes Addons (com.samsung.android.app.notes.addons) [v.2.1.01.3].apk
Samsung Pass (com.samsung.android.samsungpass) [v.4.0.03.2].apk
Samsung PaymentFramework (com.samsung.android.spayfw) [v.2.9.09].apk
Samsung Push Service (com.sec.spp.push) [v.3.3.31.0].apk
Samsung texttospeech engine (com.samsung.SMT) [v.3.3.00.3].apk
Secure WiFi (com.samsung.android.fast) [v.7.0.01.5].apk
SIM toolkit (com.android.stk) [v.12].apk
Smart Tutor (com.rsupport.rs.activity.rsupport.aas2) [v.1.5 (build 322)].apk
Sticker Center (com.samsung.android.stickercenter) [v.2.2.50.3].apk
Styles wallpapers (com.google.android.apps.wallpaper) [v.10-6793674].apk
Tags (com.android.apps.tag) [v.4.3.02].apk
Tags (com.samsung.android.service.tagservice) [v.1.7.16.0].apk
TalkBack (com.samsung.android.accessibility.talkback) [v.13.1.02.0].apk
Tides (com.SeventhGear.tides) [v.2.35].apks
upday (de.axelspringer.yana.zeropage) [v.3.1.14678].apk
User manual (com.sec.android.widgetapp.webmanual) [v.3.0.15].apk
Video call effects (com.samsung.android.vtcamerasettings) [v.2.2.01.2].apk
Voice wakeup (com.samsung.android.bixby.wakeup) [v.2.1.38.22].apk
Wallpaper services (com.samsung.android.dynamiclock) [v.3.3.03.66].apk
Weather (com.sec.android.daemonapp) [v.1.6.42.1].apk
Work Setup (com.android.managedprovisioning) [v.12].apk
[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 23 juli 2024 23:43]