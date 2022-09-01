Google laat ontwikkelaars Android 13-update terugdraaien op Pixel 6-toestellen

Google heeft een Android 12 Developer Support Image-vrijgegeven waarmee ontwikkelaars de Android 13-update op een Pixel 6-, 6 Pro- of 6a-toestel kunnen terugdraaien. Google had het terugdraaien onmogelijk gemaakt wegens een kwetsbaarheid in de bootloader bij deze toestellen.

Die kwetsbaarheid in de bootloader zou volgens Google verholpen moeten zijn in deze image van Android 12. Toch raadt het bedrijf niet aan om de Developer Support Image als volwaardige Android-versie te gebruiken op toestellen. Google schrijft immers dat de Android 12 Developer Support Image in de toekomst geen updates krijgt en ook geen bugfixes of patches bevat die wel aan Android 13 werden toegevoegd.

Google meldt overigens dat de Android 12 Developer Support Image niet voldoet aan de eisen van de Compatibility Test Suite. Dat is een testomgeving voor Android waarmee kan nagegaan worden of het besturingssysteem al dan niet geroot werd en als ‘betrouwbaar’ kan worden beschouwd door apps. Hierdoor is het mogelijk dat sommige online bankingapps of games niet zullen draaien op deze Android 12 Developer Support Image.