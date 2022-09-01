Google laat ontwikkelaars Android 13-update terugdraaien op Pixel 6-toestellen

Google heeft een Android 12 Developer Support Image-vrijgegeven waarmee ontwikkelaars de Android 13-update op een Pixel 6-, 6 Pro- of 6a-toestel kunnen terugdraaien. Google had het terugdraaien onmogelijk gemaakt wegens een kwetsbaarheid in de bootloader bij deze toestellen.

Die kwetsbaarheid in de bootloader zou volgens Google verholpen moeten zijn in deze image van Android 12. Toch raadt het bedrijf niet aan om de Developer Support Image als volwaardige Android-versie te gebruiken op toestellen. Google schrijft immers dat de Android 12 Developer Support Image in de toekomst geen updates krijgt en ook geen bugfixes of patches bevat die wel aan Android 13 werden toegevoegd.

Google meldt overigens dat de Android 12 Developer Support Image niet voldoet aan de eisen van de Compatibility Test Suite. Dat is een testomgeving voor Android waarmee kan nagegaan worden of het besturingssysteem al dan niet geroot werd en als ‘betrouwbaar’ kan worden beschouwd door apps. Hierdoor is het mogelijk dat sommige online bankingapps of games niet zullen draaien op deze Android 12 Developer Support Image.

Waarschuwing van Google voor Pixel 6-gebruikers bij het updaten naar Android 13
Waarschuwing van Google voor Pixel 6-gebruikers bij het updaten naar Android 13

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-09-2022 21:16 76

01-09-2022 • 21:16

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Reacties (76)

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maddog4004 1 september 2022 21:40
Ik sta echt op het punt een pixel 6 te kopen. Afrader? iemand ervaring?
SVMartin @maddog40041 september 2022 23:12
Pixel 6 hier, heel tevreden. Geen last van bugs. Heb nog een s21fe overwogen, maar wilde echt geen Facebook en andere meuk hebben. Gebruik het toestel overigens overwegend zakelijk, veel MS Teams. Als ik iets mag klagen: ik zou die Google search bar en de huidige datum nog van mijn hoofdscherm af willen hebben. Dat kan met een andere launcher, maar houdt hem liever standaard.
punishedbrains @SVMartin2 september 2022 11:02
Ik heb mijn s21fe gewoon gemod (zonder root), je hebt een bekend programmaatje (ADB appcontrol) en daarmee kan je wat je wilt (wel opletten natuurlijk) deactiveren. Het is nu een zuinig, snel, schoon toestel.
Marten Smook @punishedbrains2 september 2022 11:24
Welke apps heb je onder andere verwijderd?
Ik ondervind zelf wel dat de accu vrij snel leegraakt.
punishedbrains @Marten Smook2 september 2022 11:50
Ik ben vrij rigoreus geweest dus zou ik niet meteen aanbevelen, ik heb heel veel van Samsung weg gehaald ook bijv. omdat ik zoveel mogelijk van Google zelf erop wilde hebben. Ik heb ze ook niet weg gehaald, maar alleen gedeactiveert. Geen problemen met updates gehad tot nu toe. Ik weet niet wat jij slecht noemt qua batterij gebruik, maar ik haal iets van 6 uur screen on time met 13-14 uur off time. Hier een lijstje;

Action Blocks (com.google.android.apps.accessibility.maui.actionblocks) [v.1.5.440171149].apk
Android Auto (com.google.android.projection.gearhead) [v.7.7.622134-release].apk
AR Doodle (com.samsung.android.ardrawing) [v.4.1.00.41].apk
AR Emoji (com.samsung.android.aremoji) [v.6.1.01.8].apk
AR Emoji Editor (com.samsung.android.aremojieditor) [v.4.8.01.1].apk
AR Emoji Stickers (com.sec.android.mimage.avatarstickers) [v.3.1.00.0].apk
AR Zone (com.samsung.android.arzone) [v.1.7.00.26].apk
AutoDoodle (com.sec.android.autodoodle.service) [v.3.0.12.4].apk
Autofill with Samsung Pass (com.samsung.android.samsungpassautofill) [v.4.0.00.25].apk
Basic Daydreams (com.android.dreams.basic) [v.12].apk
Bixby dictation (com.samsung.android.bixby.service) [v.3.0.07.4].apk
Bixby Routines (com.samsung.android.app.routines) [v.3.5.01.31].apk
Bixby Voice (com.samsung.android.bixby.agent) [v.3.2.12.16].apk
BluetoothTest (com.sec.android.app.bluetoothtest) [v.12].apk
Bookmark Provider (com.android.bookmarkprovider) [v.12].apk
Calendar (com.samsung.android.calendar) [v.12.3.04.7000].apk
Clock (com.sec.android.app.clockpackage) [v.12.1.15.12].apk
CMFA AuthTouchService (com.samsung.cmfa.AuthTouch) [v.1.0.00.5].apk
CMFA Framework (com.samsung.android.cmfa.framework) [v.3.8.00.2].apk
com.android.providers.partnerbookmarks [v.12].apk
Contacts (com.samsung.android.app.contacts) [v.13.1.23.2].apk
Crocro and friends (com.samsung.android.app.camera.sticker.facearavatar.preload) [v.4.1.00].apk
DECO PIC (com.samsung.android.livestickers) [v.2.0.00.43].apk
DeX for PC (com.sec.android.app.dexonpc) [v.2.4.01.14].apk
Dictionary (com.diotek.sec.lookup.dictionary) [v.3.002.018].apk
Dual Messenger (com.samsung.android.da.daagent) [v.3.2.00.0].apk
Facebook App Installer (com.facebook.system) [v.75.0.18].apk
Facebook App Manager (com.facebook.appmanager) [v.75.0.18].apk
Facebook Services (com.facebook.services) [v.75.0.18].apk
Galaxy Store (com.sec.android.app.samsungapps) [v.4.5.41.9].apk
Galaxy Themes (com.samsung.android.themestore) [v.5.2.05.4].apk
Game Launcher (com.samsung.android.game.gamehome) [v.6.0.01.3].apk
Google Play Services for AR (com.google.ar.core) [v.1.32.221520033].apks
Hiya Service (com.hiya.star) [v.3.4.1-samsung-1601].apk
Launcher (com.sec.android.emergencylauncher) [v.2.0.00.17].apk
LED Cover (com.samsung.android.app.ledbackcover) [v.1.3.49].apk
Live Transcribe Sound Notifications (com.google.audio.hearing.visualization.accessibility.scribe) [v.5.0.445906011].apk
Magnifier (com.sec.android.app.magnifier) [v.11.1.47].apk
Market Feedback Agent (com.google.android.feedback) [v.12-8361351].apk
Messages (com.samsung.android.messaging) [v.13.1.21.213].apk
Microsoft SwiftKey Factory Settings (com.swiftkey.swiftkeyconfigurator) [v.2.2.0.489].apk
Microsoft SwiftKey Keyboard (com.touchtype.swiftkey) [v.8.10.17.3].apks
Nearby device scanning (com.samsung.android.beaconmanager) [v.11.0.00.23].apk
Network unlock (com.samsung.ssu) [v.1.3.86].apk
OneDrive (com.microsoft.skydrive) [v.6.58].apk
Peripheral Framework (com.samsung.android.peripheral.framework) [v.2.5.00.2].apk
Photo Screensavers (com.android.dreams.phototable) [v.12].apk
Pixel Icons (com.pixelflow.apps.pixelicons) [v.2.5.6].apks
Print Service Recommendation Service (com.google.android.printservice.recommendation) [v.1.3.0].apk
Ruler (fr.ecp.ruler.app) [v.3.6.2].apk
Samsung Cloud (com.samsung.android.scloud) [v.5.1.05.9].apk
Samsung DeX (com.sec.android.desktopmode.uiservice) [v.4.2.03.4].apk
Samsung DeX home (com.sec.android.app.desktoplauncher) [v.3.0.08.12].apk
Samsung DeX System UI (com.samsung.desktopsystemui) [v.12].apk
Samsung Free (com.samsung.android.app.spage) [v.5.5.02.11].apk
Samsung Galaxy Friends (com.samsung.android.mateagent) [v.2.1.70.6].apk
Samsung Kids Installer (com.samsung.android.kidsinstaller) [v.10.4.01.0].apk
Samsung Location SDK (com.sec.location.nsflp2) [v.6.0.46].apk
Samsung Members (com.samsung.android.voc) [v.4.2.01.5].apk
Samsung Notes (com.samsung.android.app.notes) [v.4.3.14.39].apk
Samsung Notes Addons (com.samsung.android.app.notes.addons) [v.2.1.01.3].apk
Samsung Pass (com.samsung.android.samsungpass) [v.4.0.03.2].apk
Samsung PaymentFramework (com.samsung.android.spayfw) [v.2.9.09].apk
Samsung Push Service (com.sec.spp.push) [v.3.3.31.0].apk
Samsung texttospeech engine (com.samsung.SMT) [v.3.3.00.3].apk
Secure WiFi (com.samsung.android.fast) [v.7.0.01.5].apk
SIM toolkit (com.android.stk) [v.12].apk
Smart Tutor (com.rsupport.rs.activity.rsupport.aas2) [v.1.5 (build 322)].apk
Sticker Center (com.samsung.android.stickercenter) [v.2.2.50.3].apk
Styles wallpapers (com.google.android.apps.wallpaper) [v.10-6793674].apk
Tags (com.android.apps.tag) [v.4.3.02].apk
Tags (com.samsung.android.service.tagservice) [v.1.7.16.0].apk
TalkBack (com.samsung.android.accessibility.talkback) [v.13.1.02.0].apk
Tides (com.SeventhGear.tides) [v.2.35].apks
upday (de.axelspringer.yana.zeropage) [v.3.1.14678].apk
User manual (com.sec.android.widgetapp.webmanual) [v.3.0.15].apk
Video call effects (com.samsung.android.vtcamerasettings) [v.2.2.01.2].apk
Voice wakeup (com.samsung.android.bixby.wakeup) [v.2.1.38.22].apk
Wallpaper services (com.samsung.android.dynamiclock) [v.3.3.03.66].apk
Weather (com.sec.android.daemonapp) [v.1.6.42.1].apk
Work Setup (com.android.managedprovisioning) [v.12].apk

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 23 juli 2024 23:43]

Marten Smook @punishedbrains2 september 2022 12:09
Geweldig, bedankt.
Ch3vr0n @Marten Smook4 september 2022 17:12
gewoon ter info. via adb wordt NIKS verwijderd, enkel gedeactiveerd zoals @punishedbrains zegt. Ze worden uitgeschakeld zodat ze niet meer op de achtegrond draaien, en ze worden daardoor ook verborgen op op je laucher. Ze blijven echter wel gewoon aanwezig op je toestel, waardoor er ook geen opslagruimte effectief wordt vrijgemaakt. Daardoor is het ook mogelijk om via dezelfde ADB weg die apps gewoon terug te activeren.
punishedbrains @Ch3vr0n4 september 2022 19:32
Volgens mij heb je de keuze, weghalen of deactiveren. Ik kies deactivatie omdat ik hoop dat dat het minst stoort tijdens updates.
Ch3vr0n @punishedbrains5 september 2022 00:02
weghalen (als je hiermee effectief verwijderen bedoeld) is gewoon onmogelijk zonder ROOT access op het toestel. Daarvoor heeft adb de rechten niet zonder root. Zelfs als kies je verwijderen "uninstall", het effect is hetzelfde, wordt gewoon gedeactiveerd. Das nu net ook de reden waarom je aps kan "herinstalleren" via adb.

Bijkomend is ook het feit dat de ruimte ingenomen door apps die "uninstalled" zijn via adb, ook nog steeds op het toestel aanwezig zijn. Met root acces kunnen apps wel degelijk verwijdered worden maar dan nog is er een caveat. De ruimte die dan vrijgemaakt wordt op de /system partitie (in beslag genomen door de system rom aka android zelf) BLIJFT toegewezen aan /system. Ze wordt NIET automatisch toegewezen aan /userdata (de gebruikerspartitie), om die "nieuwe" ruimte toe te wijzen aan /userdata moet het toestel geherpartitioneerd worden.
punishedbrains @Ch3vr0n5 september 2022 15:04
Ah check, dat was me niet duidelijk in adb zelf. Thanks!
fapkonijntje @SVMartin2 september 2022 07:34
Facebook e.a. kan gewoon van zo'n S21fe af.
batjes @SVMartin2 september 2022 08:52
maar wilde echt geen Facebook en andere meuk hebben
En dan een Google pixel kopen :+
Darlek @batjes2 september 2022 11:08
Ik snap deze niet helemaal. De bloat op een pixel is toch minimaal?
batjes @Darlek2 september 2022 11:29
Ik ga er vanuit dat @SVMartin geen Facebook gebruikt wegens hun (privacy schendende) praktijken. Maar Google is in dat optiek gewoon net zo erg.
SVMartin @batjes2 september 2022 17:22
Klopt, en wat ik niet gebruik wil ik ook niet geïnstalleerd hebben staan. En ja, Google is ook niet alles, maar dan zou ik eerst moeten beginnen met het afscheid nemen van Gmail en op het werk workspace.
YangWenli @Darlek2 september 2022 12:26
Als je de Google meuk niet meetelt wellicht.
maddog4004 @SVMartin2 september 2022 08:49
Thanks voor je feedback, ik gebruik al jaar en dag Nova Launcher. Give it a try, je kunt heel veel customizen en heeft altijd goed gewerkt voor mij, vanaf mijn samsung s3 tot aan mijn pixel 4 !
d3x @SVMartin2 september 2022 09:21
idem nieuwe gebruiker met 2 toestellen.... kom van meerdere generaties oneplus en weggegaan wegens OS changes...
het is nog steeds wat aanpassen, veelal tevreden, maar het is altijd wennen aan ander OS.

gezien de lifecycle support en huidige prijs van de 6 is het volgens mij een goede optie momenteel in dat budget.
appie35 @SVMartin2 september 2022 10:21
Ik heb ook de 6 Pro zeer te vreden! Ik kwam van een pixel 3XL Enigste nadeel als je google maps veel gebruikt in de wandel modus met AR hij snel warm wordt(waardoor google maps vaste loopt. @SVMartin Hoe vindt jij de accu duur nu met Android 13?
Azerox @appie352 september 2022 12:37
De accuduur met A13 is verschikkelijk slecht geworden idem als het snel laden. Las dat een fact reset dat kan oplossen. Heb daar alleen geen zin in.
appie35 @Azerox2 september 2022 14:56
Bedankt ik hoorde dit ook al! Bedankt! (ga ff Googlen)
SVMartin @appie352 september 2022 17:20
Ik ben daar niet heel erg mee bezig. Gedurende de dag laadt ik in de auto of even tussendoor met de lunch of het avondeten en dan gaat het zonder problemen. Ik speel ook geen games, kijk geen lange video's. Wel soms een standup meeting videobellen. Maps gebruik ik in de auto en dan hangt hij aan de lader.
GuiltyNL @maddog40041 september 2022 21:50
Aanrader, gewoon heel fijn toestel!
Rub3s @maddog40041 september 2022 22:30
Goed:
-Accu
-Camera
-Snel genoeg (ik zie zelf het nut niet in van snellere processors maar goed, zal wel aan mij liggen)

Slecht:
-Scherm (niet zo mooi)
-Vingerafdrukscanner
-Kan een beetje lomp groot en zwaar aanvoelen, zeker als je er een hoesje rond doet.
g_v_rijn @Rub3s1 september 2022 23:41
'thin' hoesje kopen, perfect !
Irsu85 @Rub3s2 september 2022 09:27
Daarom had ik dus op mijn vorige telefoon (iPhone 5c) geen hoesje, en om mijn Nokia Baksteen ook niet. Maar ja je hebt gelijk, er is nu een trend in telefoons om ze groter te maken waar ik niet zo'n fan van ben.
Rub3s @Irsu852 september 2022 10:34
Ik heb ook een poosje zonder hoesje gedaan, maar de telefoon is zo breekbaar :'( Glazen voorkant, glazen achterkant. Recipe for disaster.

[edit] En owja, ook nog eens spekglad.

[Reactie gewijzigd door Rub3s op 23 juli 2024 23:43]

Piet54321 @maddog40042 september 2022 05:31
Ik heb mijn pixel 6 pro binnen de maand teruggebracht vanwege langzame vingerafdruk lezer en softwareproblemen betreffende de schermhelderheid. Koop een Oneplus of zo, veel betere toestellen. De camera's van de pixel zijn echter uitstekend.
jh26 @maddog40042 september 2022 07:11
Zeker een aanrader!
ik lees vaak allerlei problemen erover maar ik heb er zelf nog nooit wat van gemerkt.
enige klacht voor mij is de vingerafdruk scanner wat traag en soms niet accuraat is.
maar verder echt een top toestel!
the Runningman @maddog40042 september 2022 08:19
Wat mij betreft de beste telefoon sinds de Nokia Lumia. (ik heb de Pro). Enige nadeel is mogelijk het gewicht wat mij betreft.
satya @the Runningman2 september 2022 11:11
Ik hou niet van de afgeronde schermkanten, vandaar dat het mogelijk de 6 wordt. Wel jammer van de zoom lens.
84hannes @maddog40042 september 2022 08:27
Tweakers is echt een goede website om informatie over de aanschaf van een nieuw toestel in te winnen, maar de discussie onder nieuwsartikelen is misschien niet de beste plek. Ik zou even op het forum kijken
Google Pixel 6 (pro) of toch iets anders
[Google Pixel 6 (A) / (Pro)] Ervaringen & Discussie

Of natuurlijk de pricewatch
https://tweakers.net/smar...pixel-6_p1304594/reviews/
fapkonijntje @maddog40041 september 2022 21:46
Goed hardware op de vingerafdrukscanner na, die is een hel, goede camera, buggy software. De SoC is niet de snelste maar komt aardig mee.

Zelf ben ik uiteindelijk voor de iets snellere Samsung S21fe gegaan. Er is simpelweg teveel niet helemaal lekker met de Pixel 6. En die snapdragon 888 is toch echt fors sneller, vooral de GPU. Daarbij was 'ie voor mij goedkoper dan de Pixel 6 en heb ik slechte ervaringen met stock Android. Samsung is een beetje vol van bloatware, maar stock Android is wel heel kaal. Ik miste wel wat handigheidjes op de Pixel 6.
GuiltyNL @fapkonijntje1 september 2022 22:00
Vingerafdrukscanner werkt als een zonnetje tegenwoordig, maar is niet de snelste. Buggy software heb ik geen last van? Alles draait soepel en probleemloos hier.
adje123 @maddog40041 september 2022 23:07
Dude, nee. Niet doen.
Ik heb de 6 Pro en de software is echt matig.
Bijvoorbeeld, Google chrome loopt heel vaak vast.
Youtube kan extreem langzaam raken
De telefoon wordt ook erg, erg warm. Ik heb al meerdere overhitting berichten gekregen.

De camera is dan wel weer een van de beste op de markt.
GuiltyNL @adje1231 september 2022 23:58
Chrome loopt bij mij echt nooit vast. Kan me ook niet voorstellen dat dat type gerelateerd is. Youtube werkt bij mij ook gewoon altijd normaal. Ik denk dat er iets anders met jouw telefoon aan de hand is.
appie35 @adje1232 september 2022 10:22
Hier ken ik mij dan niet in, misschien een appje (verkeerd) geïnstalleerd?
Svrooij86 @maddog40041 september 2022 21:58
Geen ervaring met de pixel 6, maar mijn pixel 5 doet het prima.
jotheman @maddog40042 september 2022 09:28
Ik heb sinds november tot 2 maanden terug een Pixel 6 Pro gehad, maar geen goede ervaringen. Software vond ik redelijk, maar echt niet geweldig. Maar triviale dingen, oververhitting bij Teams en Android Auto gelijktijdig draaien, slecht bereik etc.
Viel me helaas heel erg tegen. Wil niet bashen maar mijn eerlijke ervaring met je delen.
newq @maddog40042 september 2022 11:10
Ik heb hem nu een half jaar. De eerste maand was echt een drama, maar dat kwam doordat ik de oude apps en files van mijn Oneplus via het setup proces had gekopieerd naar de Pixel. Hij bleef continu oververhitte en crashen.

Na een factory reset draai hij echter als een zonnetje. Echt een werkpaard.

Nadelen:
  • Het curved scherm (ik heb de 6 pro)
  • Superglad zonder hoesje. glijd echt overal vanaf
  • Google producten proberen de hele tijd te upsellen. Nee Google Photos, ik wil geen foto boek
Blekkienl @maddog40044 september 2022 19:36
Afrader, nog steeds battery drain, af en toe screen freezes en dat het lockscherm door bijvoorbeeld de webbrowser schijnt. Enige optie herstart, wifi valt soms weg en kleine ergernissen zoals stock Android is niet geoptimaliseerd voor dual sim, bijvoorbeeld 2 verschillende ringtones. En achter kan er maar 1 sim-kaart tegelijkertijd actief zijn.

Door de keuze van een pixel 6 sta ik op het punt om over te stappen naar iphone. Dit terwijl ik juist pro Android was, samsung-> OnePlus -> xiaomi->poco-> pixel 6.
Soldaatje 1 september 2022 21:39
Waarom zou je terug willen naar 12, ik snap het niet echt?
thedicemaster @Soldaatje1 september 2022 21:44
"ontwikkelaars"
kan best handig zijn om je app ook op een oudere android versie te kunnen testen.
IrBaboon79 @thedicemaster1 september 2022 21:52
Lijkt mij toch een stuk praktischer om een aantal toestellen op verschillende supported versies aan te houden ipv regelmatig heen en weer flashen… tijd is geld.

Een beetje serieuze ontwikkelaar gaat niet prutsen met flashen; gewoon een stuk of wat telefoons om een beetje je installed base te kunnen testen… niet alles natuurlijk maar toch een aantal.

[Reactie gewijzigd door IrBaboon79 op 23 juli 2024 23:43]

GekkePrutser @IrBaboon791 september 2022 22:54
Lijkt mij toch een stuk praktischer om een aantal toestellen op verschillende supported versies aan te houden ipv regelmatig heen en weer flashen… tijd is geld.
Niet elke dev werkt voor een groot bedrijf. Sommigen doen het voor de lol (open source!) of als bijbaantje. Die hebben geen geld voor een hele vloot aan testtoestellen.
Xeneonic @GekkePrutser2 september 2022 07:15
Op een pc kan je ook Android draaien, zowel officieel in Google's Android SDK als andere emulators (Android Studio + AVD van de SDK), Genymotion, Windows Subsystem for Android etc.
RoamingZombie @Xeneonic2 september 2022 08:34
En toch is dat niet het zelfde als een echt toestel en als je goed QA wil doen, dan doe je dat in een echte omgeving en niet een geemuleerde.

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 23 juli 2024 23:43]

Irsu85 @RoamingZombie2 september 2022 09:29
Zeker aangezien een geëmuleerde omgeving meestal langzaam is (dan kijk ik vooral naar Anbox en Android Studio, behalve als er een methode is om die snel te maken die ik niet ken)
nst6ldr
@Xeneonic2 september 2022 09:12
Ik zie dat meer als een test voor ontwikkelaars zodat je in korte tijd een redelijk beeld krijgt van de features die je bouwt, uiteindelijk wil je een acceptatie test op een telefoon draaien. Anders kom je er nooit achter wat voor invloed de app heeft op de prestaties van de telefoon, de battery drain, en misschien is de GUI wel helemaal niet zo handig als je 'm met één hand moet bedienen.

[Reactie gewijzigd door nst6ldr op 23 juli 2024 23:43]

naaitsab @IrBaboon791 september 2022 21:58
Dat gebeurt ook niet. Dit is gewoon een slimme manier van Google om onder, mijn inziens erg kortzichtige kritiek uit te komen dat je niet kan terug rollen. Ze scharen het onder "development" met de nadruk op eigen risico.

Als je het zo belangrijk vind als ontwikkelaar dan is het nog veel handiger om gewoon op 12 te blijven draaien gezien men vooraf is gewaarschuwd. :P
swhnld
@IrBaboon791 september 2022 23:02
Of browserstack gebruiken, kun je tegen een tientallen verschillende configuraties testen.
https://www.browserstack.com/
appie35 @IrBaboon792 september 2022 10:26
Helemaal mee eens, mijn oudere toestellen die bewaar ik dan en draai daar mijn apps op (zelfs op mijn oude HTC Desire HD :) )
Olympus884 @Soldaatje2 september 2022 09:12
Omdat je onder Android 13 ineens niet meer draadloos kunt laden met je Pixel phone?
En zoveel voegt A13 niet toe dus als ik niet tegen de backup en restore opzag zou ik ook terug gaan.
appie35 @Olympus8842 september 2022 10:27
Die is voor mij echt nieuw! Ik heb verschillende draadloze laders liggen, maar het werkt gewoon?
Olympus884 @appie352 september 2022 10:57
https://issuetracker.google.com/issues/242836221
en zoek maar eens op "android 13 pixel wireless charging"https://www.google.com/se...3+pixel+wireless+charging

Voornamelijk Pixel 4 (en ja die voldoet nog prima, ik wacht wel tot de ellende van 6 in Pixel 7 is opgelost)
spnw 1 september 2022 21:40
De personen waar dit van toepassing is, de bootloader dan, die draaien toch vast al een custom rom ? Reguliere gebruikers hebben er vast geen last van. Android 13 is net windows 11, wat grafisch opsmuk maar niks nieuws, vooral vervelend qua veranderen...
Riddle007 @spnw2 september 2022 07:10
Android 13 is wat meer dan enkel opsmuk hoor. Onder de motorkap zijn er enkele grote wijzigingen gebeurd, enkel visueel is de impact beperkt. Als je dan wil vergelijken met Windows versies kan je beter zeggen dat Android 13 is gelijk Windows 7 (en 12 gelijk vista, te ambitieus en vol bugs)
batjes @Riddle0072 september 2022 08:55
Vista vol bugs? In verhouding met release XP viel dat redelijk mee en 7 had ook zijn problemen bij launch. Vista draaide over het algemeen probleemloos en soepel op fatsoenlijke hardware (dual core en 2gb+ ram)
Irsu85 @Riddle0072 september 2022 09:32
En dat terwijl Windows Vista met SP2 eigenlijk redelijk goed is gezien de huidige Microsoft standaarden (naar mijn mening zelfs beter dan Win11)
YamatoSan 1 september 2022 22:08
Ik gebruik de Google Pixel toestellen vanwege GrapheneOS, kan ik iedereen aanraden (voornamelijk voor hij/zij die zich bekommerd om privacy en security). Zelfs met cellebrite valt een google pixel telefoon (indien een degelijk wachtwoord) niet te kraken (heb zelf cellebrite gehad om te testen).

[Reactie gewijzigd door YamatoSan op 23 juli 2024 23:43]

adje123 1 september 2022 22:12
Google moet de Pixel 6 helemaal terugdraaien en opnieuw beginnen.
Man man man, de software is matig
Daoka 2 september 2022 05:59
Ik zou liever gewoon altijd betere support op downgrade willen zien. Ik heb mensen wel horen klagen dat er na een upgrade problemen waren of zo aangepast dat het niet meer makkelijk in gebruik is. Maar even de update deinstalleren gaat niet. En via andere wegen installeren gaat ook niet altijd of is gewoon niet makkelijk voor iedereen.

Update verwijderen / oudere versie installeren zou ik graag ook zien voor apps. Uiteraard online spellen uitgezonderd aangezien daar verschillende versies problemen kunnen geven.
84hannes @Daoka2 september 2022 08:33
Ik zou liever gewoon altijd betere support op downgrade willen zien.
Ik niet. Ik heb bij softwareontwikkeling rekening moeten houden met willekeurige upgrades en het heeft nogal wat voeten in de aarde. Als je een instelling wijzigt moet je functies schrijven die dat allemaal omzetten. Bijvoorbeeld, als je de pincode eerst onder vergrendeling in kon stellen, maar de pincode nu een onderdeel wordt van het privacyprofiel, dan moet je gaan migreren van lockscreen.pincode naar user.privacy.password. Maar een password is veel ruimer dan een pincode (kan ook letters bevatten) dus moet je een downgrade blokkeren als een password iets anders dan cijfers bevat. Dit kost aanzienlijk test- en implementatietijd, tijd die ook gestoken kan worden in een upgrade zo goed maken dat niemand terug wil.

Natuurlijk is dit een versimpeld voorbeeld, alles kan geoptimaliseerd worden, maar uiteindelijk kost het allemaal extra tijd en geld.
Daoka @84hannes2 september 2022 11:21
Als programmeur kan ik het inderdaad snappen. Maar moet je evengoed geen rekening houden met verschillende versies? Ik ben bijvoorbeeld iemand die amper updates installeert zodat ik niet zo vaak met veranderingen hoeft om te gaan. Andere mensen installeren elke update zodra die uitkomt. Dus het lijkt me dat je evengoed moet controleren en rekening houden met verschillende versies.
Dit kost aanzienlijk test- en implementatietijd, tijd die ook gestoken kan worden in een upgrade zo goed maken dat niemand terug wil.
Ik zou het knap vinden als je iedereen tevreden zou kunnen houden bij elke grote update (uitgezonderd updates die alleen bugfixes zijn). Meeste grote updates (waar visueel veel veranderd) van een OS, apps/programma's of websites vind ik meestal slecht. Ja er kunnen handige nieuwe features erbij komen maar dit komt dus wel vaak met extra veranderingen waardoor het meestal meer negatief is dan positief voor mij tenmiste. Dus de gedachte is leuk maar voor mij dus niet realistisch.

En even voor de duidelijkheid. Ik bedoelde wel alleen maar kunnen downgraden tot de eerste versie die meegeleverd werd met de telefoon. Dus niet dat een telefoon van vandaag OS versie 1 moet kunnen draaien.
84hannes @Daoka2 september 2022 12:49
Bedoel je dat je een herinstallatie zou willen, of echt een volledige downgrade met behoud van instellingen?

Verder snap ik echt wel dat gebruikers soms een downgrade willen, maar tegen welke prijs? Nieuwe telefoons ontvangen tot wel vijf jaar veiligheidsupdates en drie verschillende Android-versies. Moeten fabrikanten dat allemaal maar flexibel maken met alle gevolgen van dien? Natuurlijk is het vervelend als je favoriete widget niet meer werkt, maar moeten ontwikkelaars hun tijd steken in het optimaliseren van de nieuwste versie, of aan het ondersteunen van mensen die terug in de tijd willen? Ja, je zult altijd mensen hebben die ontevreden zijn, in Oost-Duitsland zijn genoeg mensen die terug willen naar de DDR en op deze site heb je vast mensen die nog Classic-shell voor Windows 10 (en 11?) installeren omdat ze niet met een toetsenbord kunnen omgaan, maar ik vind het verspilling van energie.
Daoka @84hannes2 september 2022 23:46
Bedoel je dat je een herinstallatie zou willen, of echt een volledige downgrade met behoud van instellingen?
Ik bedoelde een echte downgrade het liefst me behoudt van instellingen. Ik zal even beter uitleggen wat ik bedoelde. De Galaxy Z Flip4 is nog niet lang uit en heeft Android 12. Dus deze telefoon zal waarschijnlijk (hopelijk) Android 12, 13 en 14 krijgen. Tussen deze 3 versies zou ik dus graag simpele manier van upgrade en downgrades zien. Ik verwacht dus niet dat men hier Android 11 of lager gaat ondersteunen.
Verder snap ik echt wel dat gebruikers soms een downgrade willen, maar tegen welke prijs? Nieuwe telefoons ontvangen tot wel vijf jaar veiligheidsupdates en drie verschillende Android-versies.
Ik ben iemand die niet echt makkelijk met veranderingen omgaat wanneer het voor mij gevoel juist minder fijn werkt. Ik heb een Samsung galaxy A5 2017. Tijdje geleden gaf de Rabobank aan dat Android 7 niet meer ondersteund zou worden en ik dus moest updaten naar een nieuwe versie. Omdat de app toch wel handig is heb ik het maar gedaan. Maar ik heb er wel spijt van gehad. Wat een ergenis vond ik Android 8. Om even een paar voorbeelden te geven. Bij Android 7 kon ik een app ingedrukt houden en snel naar app info om de rechten aan te passen. Android 8 heeft dat niet meer (nieuwere versies wel weer maar daar heb ik dus nu niets aan). Android 7 kon ik een melding wegvegen en bleef de badge bij de app staan. Bij Android 8 gaat de badge ook weg en dit kan niet uitgezet worden. Bij Android 7 kon ik gewoon altijd mijn vingerscanner gebruiken. Android 8 is het dat je 1 keer in de zoveel tijd je pincode moet invullen. Het is maar een klein ding maar ik erger me er wel steeds aan omdat ik het beter had. Dat en nog meer ergenissen alleen maar omdat ik dus 1 app wilde blijven gebruiken. Maar had ik makkelijk een downgrade kunnen doen had ik dus dit gedaan en gezegd pech voor de rabo app. Of te wel ik zou de prijs van 5 jaar geen (veiligheids)updates wel willen betalen om een hoop ergenissen te voorkomen. Maar misschien ben ik wel in de grote minderheid met deze problemen.
84hannes @Daoka3 september 2022 06:18
Of te wel ik zou de prijs van 5 jaar geen (veiligheids)updates wel willen betalen om een hoop ergenissen te voorkomen. Maar misschien ben ik wel in de grote minderheid met deze problemen.
Ik was niet duidelijk. De prijs voor jou als individu die niet mee wil gaan met de voortgang zoals die gedefinieerd wordt door Google zal mij een biet zijn. Het gaat mij om de prijs om dit in software mogelijk te maken.

Vroeg of laat moet je overstappen naar een nieuwe versie. Wat mij betreft kun je die pleister er beter zo snel mogelijk vanaf trekken in plaats van tienduizenden euros uitgeven om klanten de mogelijkheid te geven die pleister nog een paar jaar te laten zitten.

Ik geef een vreemd voorbeeld. In de buurt was een nieuw metrostation in gebruik genomen. Dat leek een groot voordeel, tot bleek dat er nu minder lange afstandsbussen gingen rijden waardoor mijn dorpsgenoten opeens vaker over moesten stappen op de metro voor een route die vroeger puur per bus kon. Moet de gemeente nu nog jarenlang betalen voor de nieuwe metro én de oude bussen zodat de 'vooruitgang' aan niemand opgedrongen wordt? Of is dat duidelijk verspilling van geld?

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 23 juli 2024 23:43]

vktheo 2 september 2022 11:21
Ik heb nu een Pixel 6a, met Android 13, gewoon een heerlijk toestel! Snel en schoon! Een erg fijn formaat! Ligt voor mij lekkerder in de hand dan een 6 en een 6 Pro! (heb beide ook zelf gehad). Ik mis de 90 en 120Hz niet echt, batterijduur is goed! En voor mij werkt deze vingerafdrukscanner na de laatste updates nu steeds beter! In ieder geval beter dan bij de 6 en 6 Pro. Kortom, top!
fapkonijntje @Darkstriker1 september 2022 21:40
Wat is er precies slecht? Want ik zie niets raars.
GuiltyNL @Darkstriker1 september 2022 21:49
Snap je wel wat er staat. Er staat dat de Pixel 6 na het updaten naar 13 niet meer terug kan naar 12, omdat de bootloader geupdatet is. Ben je developer en moet je per se wisselen van image, dan kun je die speciale developer versie van 12 gebruiken waar ze die nieuwe bootloader in verwerkt hebben. Maar die versie is alleen voor devs bedoeld en niet voor productie.

Verder is de 6 Pro een fantastisch toestel! Je hebt echt geen idee waar je over praat.
Snake @GuiltyNL2 september 2022 00:39
Een dev koopt een tweede device.
Irsu85 @Snake2 september 2022 09:34
Ik niet (devver in opleiding). Ik heb namelijk te weinig geld om een tweede device te kopen, das namelijk veel te duur. Doe mij maar Anbox, das veel goedkoper (ookal is da langzaam)
GuiltyNL @Darkstriker1 september 2022 22:37
Fanboy? Mag ik gewoon tevreden zijn? Ik heb 13 op mijn 6 Pro en ik heb nergens problemen mee.

Wat een frustraties van jou, haha. Het begint er vooral mee dat je reageert op een manier waaruit blijkt dat je het artikel niet snapt. Dan kun je er vervolgens er een leuke draai aan geven, maar je sloeg de plank aardig mis.

Edit: volgens mij zit jij ook nog eens uit frustratie verschillende reacties te downvoten. 🤣

[Reactie gewijzigd door GuiltyNL op 23 juli 2024 23:43]

appie35 @GuiltyNL2 september 2022 10:32
Door dat laatste zinnetje van jou druk ik dan weer spontaan bij jou op +2 en ga weer verder met development!

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