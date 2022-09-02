Topman Google kondigt ondersteuning voor satellietverbindingen in Android 14 aan

Een topman bij Google heeft aangegeven dat het bedrijf werkt aan de ondersteuning voor satellietverbindingen in Android 14. Volgens de man wordt er nagedacht over de gebruikerservaring op toekomstige Android-telefoons die dergelijke verbindingen ondersteunen.

“Toen we de G1-smartphone in 2008 introduceerden, was het een heuse uitdaging om 3G en wifi samen werkende te krijgen”, klinkt het bij senior vicepresident voor Android, Hiroshi Lockheimer, op Twitter. “Nu maken we plannen voor satellieten”. Hij vermeldt dat er op dit moment wordt nagegaan hoe de gebruikerservaring op telefoons met een satellietverbinding er zal moeten uitzien en dat ondersteuning voor deze netwerken er in de volgende versie van Android aan zit te komen. Google bevestigt aan 9to5Google dat het om Android 14 gaat.

De aankondiging van Lockheimer komt er enkele dagen nadat SpaceX Starlink V2 aangekondigde. Dit is een nieuwe versie van zijn Starlink-satellieten die verbinding kan maken met smartphones. Starlink V2 wordt volgend jaar gelanceerd en zal snelheden van 2 tot 4Mbit/s leveren per cellzone. Bij de huidige Starlink-satellieten beslaat zo’n cellzone een oppervlakte van ongeveer 379 379km². Het is nog niet duidelijk hoe groot een cellzone bij Starlink V2-satellieten wordt.

De vermelde snelheden zijn niet voldoende om mobiel te internetten, maar wel om te bellen of sms’en. De Amerikaanse telecomoperator T-Mobile heeft aangekondigd dat het gebruik zal maken van de Starlink V2-satellieten om in bijna de hele VS dekking te geven, ook op plekken die voorheen onbereikbaar waren voor 'traditionele' gsm-signalen. Naar verwachting komt dit eind volgend jaar in bèta beschikbaar.