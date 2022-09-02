Topman Google kondigt ondersteuning voor satellietverbindingen in Android 14 aan

Een topman bij Google heeft aangegeven dat het bedrijf werkt aan de ondersteuning voor satellietverbindingen in Android 14. Volgens de man wordt er nagedacht over de gebruikerservaring op toekomstige Android-telefoons die dergelijke verbindingen ondersteunen.

“Toen we de G1-smartphone in 2008 introduceerden, was het een heuse uitdaging om 3G en wifi samen werkende te krijgen”, klinkt het bij senior vicepresident voor Android, Hiroshi Lockheimer, op Twitter. “Nu maken we plannen voor satellieten”. Hij vermeldt dat er op dit moment wordt nagegaan hoe de gebruikerservaring op telefoons met een satellietverbinding er zal moeten uitzien en dat ondersteuning voor deze netwerken er in de volgende versie van Android aan zit te komen. Google bevestigt aan 9to5Google dat het om Android 14 gaat.

De aankondiging van Lockheimer komt er enkele dagen nadat SpaceX Starlink V2 aangekondigde. Dit is een nieuwe versie van zijn Starlink-satellieten die verbinding kan maken met smartphones. Starlink V2 wordt volgend jaar gelanceerd en zal snelheden van 2 tot 4Mbit/s leveren per cellzone. Bij de huidige Starlink-satellieten beslaat zo’n cellzone een oppervlakte van ongeveer 379 379km². Het is nog niet duidelijk hoe groot een cellzone bij Starlink V2-satellieten wordt.

De vermelde snelheden zijn niet voldoende om mobiel te internetten, maar wel om te bellen of sms’en. De Amerikaanse telecomoperator T-Mobile heeft aangekondigd dat het gebruik zal maken van de Starlink V2-satellieten om in bijna de hele VS dekking te geven, ook op plekken die voorheen onbereikbaar waren voor 'traditionele' gsm-signalen. Naar verwachting komt dit eind volgend jaar in bèta beschikbaar.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 02-09-2022 12:07 97

02-09-2022 • 12:07

97

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FrostyPeet 2 september 2022 13:21
T-Mobile en SpaceX gaan samen "to end dead zones", in Amerika.

https://www.youtube.com/watch?v=FHydPCYHmLE

Door de hype geprikt, voorlopig alleen sms. Later misschien spraak. Chat apps moeten ze nog bespreken met de makers. Die V2 satelliet moet nog gemaakt worden, heeft een mega antenne van 25m2. Het vervoermiddel moet nog gemaakt wordem. Downlink tussen de 2 en 4 mbits per zone, dus gedeeld met aantal actieve gebruikers. Opvangen van dopplereffect moet nog uitgezocht worden, werkt in het laboratorium. Oproep aan andere telco's om mee te doen.

Vermoed dat het nog wel jaren duurt. Wel leuk idee.
jip_86 @FrostyPeet2 september 2022 14:03
Het is geen hype, het is het verschil tussen leven en dood als je ergens gestrand bent in de wildernis. Starlink is altijd al voor buitengebieden geweest waar de alternatieven ruk zijn of extreem duur en daar valt dit ook onder.
SillieWous @jip_862 september 2022 14:17
Hoezo geen hype? 99% van de mensen heeft hier absoluut niks aan, maar dan ook echt niks. Toch wordt het door velen verkocht alsof het dé uitvindingen van de eeuw is/zal zijn. Lijkt mij zo ongeveer de definitie van hype.
jip_86 @SillieWous2 september 2022 15:31
Het word automatischeen hype omdat het een product van Elon Musk is. Het is vrij duidelijk gezegd waar het voor was maar het kwartje valt niet bij mensen. Net als dat mensen hier klagen over de prijs omdat hun glasvezel goedkoper is. Dan heb je dus niet begrepen waar Starlink voor is.
tweaker2010 @jip_864 september 2022 09:32
Kan zijn, maar betekent niet dat omdat Tesla ergens mee komt het ook gelijk een goed product is. Zelfde met de Cybertruck bijvoorbeeld, een hoop beloftes maar daar blijft het dan ook bij.
Ubartu @tweaker20104 september 2022 11:36
Je punt klopt, je voorbeeld is alleen een zwak.
De Cybertruck is nog niet in productie, daar is dan ook alles mee gezegd. De fabriek voor het bouwen ervan is pas net opgestart en recent nog zijn alpha prototypes gespot. Die auto's komen er binnenkort aan.

Neem dan als voorbeeld de trend die Tesla heeft gezet met touchscreens in plaats van fysieke knoppen. Die zijn een stuk lastiger te bedienen tijdens het rijden, wat onveilig is zolang auto's niet volledig autonoom kunnen rijden. Wat ook een ding is, 'full self driving' doet nog lang niet wat het belooft. Of het rechthoekige stuur zonder bovenkant, of de kwaliteit van de lak. Genoeg voorbeelden waar Tesla geen goed product levert.
tweaker2010 @Ubartu5 september 2022 01:54
De auto's komen er binnenkort aan.. Wat is binnenkort dan? Potentiële klanten kiezen voor een ander merk als er niet tijdig geleverd kan worden.
Ubartu @tweaker20105 september 2022 16:06
Uiteraard kiezen potentiële klanten voor een andere optie als dat hun enige keus is. Tesla zelf had ook veel eerder willen leveren. Maar helaas was er naast de gebruikelijke 'Elon time' en kwam daar nog even een flinke crisis overheen van Corona zelf en de nasleep in de vorm van wereldwijde chip- en andere tekorten.

Binnenkort is volgens de laatste update 'hopelijk 2023' (dat de massaproductie op gang komt).
tweaker2010 @Ubartu6 september 2022 01:28
Andere merken zoals een Kia kunnen wel leveren, ja iedere fabrikant heeft last van de chiptekorten maar Tesla spant de kroon. Ze zijn veel te afhankelijk van externe leveranciers waardoor hun keten stagneert.
IskaRiot @SillieWous2 september 2022 15:31
Ik ken genoeg mensen die jaarlijks meermaals gaan hiken in afgelegen gebieden en nu een dure satelliet telefoon moeten aanschaffen + duur abo om in noodgevallen de bewoonde wereld te kunnen contacteren. Dat dit op een smartphone mogelijk wordt is imo de grootste innovatie op dat gebied in jaren.


edit: vermelding abo voor satelliet telefoon

[Reactie gewijzigd door IskaRiot op 25 juli 2024 11:57]

SillieWous @IskaRiot2 september 2022 16:27
Dat is dan jouw bubble. Ik ken, en ben in mijn hele leven, nog nooit iemand tegen gekomen die een sat-telefoon nodig had om te gaan wandelen.
Amadeus1966 @SillieWous2 september 2022 20:06
Sommige vinden buiten de randstad komen al een hele uitdaging.
IskaRiot @SillieWous6 september 2022 16:11
dus als iets niet onmiddelijk nut heeft voor jouw bubbel heeft het nut voor niemand en is de feature onnodig?
Verwijderd @SillieWous2 september 2022 18:22
Haha, als ze die nodig hadden, dan had je het zeker geweten. Ik heb ook wel een tweetal meerdaagse hikes gedaan waar ik geen verbinding had. Maar als er iets mis was gegaan, dan was ik mooi het haasje geweest.

Ongeacht of je het ‘nodig’ hebt, het is toch mooi dat je het straks (mogelijk) niet meer nodig hebt?
Stel, er is een grote stroomstoring in Friesland, het mobile netwerk werkt niet goed en naast je krijgt iemand een hartaanval. Als je dan toch nog een sms met locatie naar 112 kan sturen dan is dat een win, toch?
Gezien de meer extreme situaties (klimaat, politiek, techniek) tegenwoordig zie ik het niet als een negatief ding..
Verwijderd @SillieWous2 september 2022 14:51
Hoezo geen hype? 99% van de mensen heeft hier absoluut niks aan
Nu wil ik niet zeggen dat er geen hype gemaakt wordt, de media en Musk zorgen daar automatisch voor, maar claimen dat 99% van de mensen hier absoluut niks aan heeft, is net zo scheef als de hype die gecreëerd wordt.

Ongeveer 70% van onze aarde is oceaan. Daar heb je geen telefoon towers? Daarnaast zijn 'dead zones' hier in Nederland niet vaak een ding (maar zeker wel aanwezig) maar in het buitenland is dat wel wat anders...

Toch wordt het door velen verkocht alsof het dé uitvindingen van de eeuw is/zal zijn
Dit systeem zal vooral praktisch nut hebben bij rampen en andere noodsituaties (zoals op zee).... Als het werkt, dan zal het een zeer grote impact kunnen hebben. Als in, mensen levens kunnen redden....

Wat is er überhaupt mis met enthousiast zijn over techniek? Vroeger was dit een techsite :+

Lijkt mij zo ongeveer de definitie van hype.
Het hele event is bedoeld om aandacht te creëren, dus ja.
Is toch niets mis mee? Ze proberen je niet eens wat te verkopen dus wees blij ;)
n4m3l355 @Verwijderd2 september 2022 15:49
Dead Zones zijn ook oorlogs gebieden zoals Ukraine maar zo zou je deze ook goed kunnen gebruiken in landen waar internet gemonitored/gecensureerd wordt. Zelf zit ik in zo'n land en geruik ik altijd een VPN maar als dit ooit wordt uitgerold heb ik hier wel oor naar om me volledig van het lokale netwerk af te kunnen sluiten.

Dat het wellicht nog even duurt geloof ik best neemt niet weg dat het mooi is dat dit in de toekomst ook beschikbaar is voor gewone mensen.
Verwijderd @n4m3l3552 september 2022 18:13
Goed punt, maar wees altijd alert en blijf vooral een VPN gebruiken. Het probleem met deze opzet is dat het ‘exit punt’ mogelijk ook in hetzelfde land (en dus onder controle van hetzelfde land) kan liggen. Maar inderdaad, een ‘onafhankelijke’ communicatie optie (zoals dit) zou alleen al de veiligheid van sms kunnen verhogen gezien daar vrijwel geen encryptie op zit.
SillieWous @Verwijderd2 september 2022 15:43
Ongeveer 70% van onze aarde is oceaan
Sterk argument, als dan ook 70% van de bevolking in/op de oceaan woonde…
Wat is er überhaupt mis met enthousiast zijn over techniek?
Heb ik nergens gesteld. En overenthousiast zijn maakt blind, vooral als het gaat om nog niet bestaande techniek.
Verwijderd @SillieWous2 september 2022 18:05
Sterk argument, als dan ook 70% van de bevolking in/op de oceaan woonde…
Ik doelde meer op deze mensen: https://www.marinetraffic.com/
Of deze: https://www.flightradar24.com/

Maar mijn argument was meer bedoelt als uitleg dat ‘deal zones’ bestaan en dat het een probleem is. Als er ook maar 1 persoon mee gered kan worden, dan mogen ze van mij hype maken. Focussen op het negatieve heeft nooit iemand geholpen.

En overenthousiast zijn maakt blind, vooral als het gaat om nog niet bestaande techniek.
Dat is jouw perspectief en dat respecteer ik. Maar ik zie liever het glas half vol (en technisch gezien, al vol) dan leeg. Ik zie geen negative gevolgen uit dit nieuws dus zie niet waarom men hier niet enthousiast over mag zijn. Maar zo werken discussies dus ik hoor graag argumenten waarom men dit negatief moet beschouwen?
Verwijderd @SillieWous2 september 2022 14:37
Dit heeft helemaal niets met hype te maken. Het betreft hier een ontwikkeling die in de toekomst misschien veel impact kan hebben, maar misschien ook niet. Nieuwe technologie mag best toegejuicht worden zonder dat het direct iets oplevert. Of men hier wel of niet iets aan heeft en of het een hype was weten we over 10 jaar als de techniek verder ontwikkeld is.
SillieWous @Verwijderd2 september 2022 14:40
Dan hanteren we andere definities van hype.
latka @SillieWous2 september 2022 16:17
Ik denk niet dat je snel in een buitengebied strand met een starlink receiver. Die dingen zijn iets te groot voor je broekzak. Hopelijk maakt V2 dit beter.
Verwijderd @SillieWous2 september 2022 20:09
Hype en enthousiasme zijn twee verschillende dingen. Daarnaast is dit pas de eerste versie van deze technologie. Wie weet waar het over 5 of 10 jaar staat. Misschien is breedband mobiel bereik via satelliet dan wel de norm. Kunnen we al die zendmasten aftuigen. Internet via 2G was ook super traag maar het werkte. Ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt destijds, in een tijd dat emails beantwoorden in de trein op je PDA/smartphone nog verre van de norm was en men nog maar net een beetje aan mobiel bellen gewend was geraakt. Alle begin is moeilijk maar deze technologie belooft wel iets moois te worden op termijn. En uitgerekend op deze site ga je genoeg mensen tegenkomen die daar heel enthousiast van worden.
m4ikel @SillieWous2 september 2022 17:12
Je hebt er niets aan, totdat je merkt dat je geen bereik hebt (en er dus wél iets aan hebt). En geloof me, er zijn nog miljoenen plekken zonder bereik.
Skyaero @jip_862 september 2022 14:46
Je mag in de wildernis nooit vertrouwen op je mobiele telefoon, ook niet met Starlink of iets dergelijks. Hiervoor zijn speciale systemen ontwikkeld (PBL - personal beacon locator). Door deze te activeren, waar dan ook ter wereld, wordt een Search & Rescue actie opgestart.

Dat staat los van bovenstaande (goede) ontwikkelingen om buitengebieden voor niet-noodgeval communicatie te ontsluiten.
AlRoke @jip_862 september 2022 15:03
Satelliet telefoons kun je al jaren en jaren kopen. Kosten 'maar' een paar honderd euros. Alles waar dit om draait is dat duurdere en lagere satellieten het systeem toegankelijker kunnen maken... maar de vraag blijft wie de doelgroep is? Mensen die de echte wildernis in/oceaan op gaan hebben al een satelliettelefoon en/of EPIRB/PLB. Heb oprecht moeite te bedenken wie hier echt baat bij heeft en voor wie satelliet telefoons niet een betere oplossing zijn. Grootste potentiële voordeel zou kunnen zijn dat dit satelliettelefoon abbos goedkoper zou kunnen maken :/ .
FrostyPeet @jip_862 september 2022 15:23
Ik dacht na over het argument voor noodgevallen in de wildernis.

Echter, het systeem werkt alleen met een directe zichtlijn tussen het mobieltje en de satelliet. De kans is groot dat het sms-je niet doorkomt als je bijvoorbeeld in een bos bent, het dal tussen heuvels, in je auto, binnenshuis, in je tent of camper. Dus sta je met je camper met panne in het bos, moet je in elk geval een open plek zien te vinden om je nood sms te verzenden.

Het ontvangen van spoed sms-jes lijkt me helemaal lastig in real time. Zal waarschijnlijk niet lukken met het mobieltje in je jaszak of handtas.

Verder is de holdtime onbekend. Hoe snel pikt de satelliet de sms op als je op de zend knop drukt van het mobieltje? Blijft het sms-je nog in de satelliet tot het verder geleid wordt? Als de andere partij een antwoord sms stuurt, komt die dan wel aan bij je?

Een boer bezig op een tractor in het midden van het veld, die kan dan uitstappen tijdens de lunch om te kijken of er een sms is, of er eentje versturen dat alles goed is. Waarschijnlijk werkt een zend/ontvanger dan sneller.

Ik denk dat het een niche dienst is voor een hele kleine groep mensen. Maar goed, de tijd zal het leren.
laser50 @jip_862 september 2022 15:47
Dit is "coming soon... In 5 to 10 years.. Maybe", dat is in zekere zin wel gewoon een hype.

Denk dat als je binnen die tijd een leven en dood situatie hebt dat je beter kan gaan zoeken naar een zendmast :+
pe0mot @3raser2 september 2022 15:33
Inderdaad stranden er jaarlijks dit soort aantallen of misschien wel veel meer in deze gebieden. Waarom noem je dat niemand? Probeer eens uit je grachtengordel wereld met 5g te stappen.

Het voorbeeld VS kent heel veel grote gebieden zonder mobiele dekking. Ik kan dat uit eigen ervaring bevestigen. Daar wil je liever niet stranden met je auto of wandeling.
jip_86 @3raser2 september 2022 15:50
Het is vreemd om te denken dat ze dit gaan doen als niemand er wat aan zou hebben. Ik denk dat het overgrote deel van de Amerikanen geen satelliet telefoon aanschaft voor die ene keer in hun leven dat ze pech krijgen in een dead zone of iets breken bij een actief weekendje in een natuurpark.
beerse @FrostyPeet2 september 2022 15:20
Bij t-mobile heb ik al jaren een abonnement waarbij aan het eind van de bundel de snelheid terug valt op 'good old' 64 kbits. Dat is 'genoeg' voor wat tekst zaken zoals bijvoorbeeld deze tweakers.net nieuws pagina. De plaatjes komen vanzelf maar wel traag binnen. Ook zaken als whatsapp, signal, telegram en zo werken best wel. Aan de andere kant is het mooi te zien hoe data-honger de socialmedia apps zoals instagram en facebook hebben, dat werkt echt niet via die 64 kbit.

Die 64 kbit was ooit voor isdn genoeg om een goede telefoon-spraak verbinding over te zetten (400 - 4000 Hz, mono). Daarmee zou die 2 tot 4 Mbits dus een paar spraak verbindingen mogelijk kunnen maken.

Of/wie/wat er mee zou moeten werken? Als ik met mijn telefoon een data verbinding kan opzetten naar mijn voice-provider kan ik een voip verbinding op zetten. Dat het wat trager wordt houdt in dat er rustig moet worden gecommuniceerd. Een goed debat of een echte ruzie wordt al snel gesust.
FrostyPeet @beerse2 september 2022 16:22
Mijn vraag betreft niet zozeer de bandbreedte. Wel de overhead. De V2 satellieten vliegen met duizenden kilometers/uur rond de aarde. Elke satelliet zal zijn zend/ontvangst frequentie aan elke actieve mobiel moeten aanpassen om het Doppler effect te compenseren. Op de een of de andere manier moet de satelliet dus real-time "weten" op welke frequentie gezonden en ontvangen moet worden, zodat contact met het mobieltje mogelijk is.

Bij een normaal gsm netwerk is het Doppler effect verwaarloosbaar klein. Immers de zendmasten staan stil, en een auto/trein zal ook niet veel sneller gaan dan 200 km/h.
beerse @FrostyPeet3 september 2022 14:45
Met bewegende sateliten is het vergelijkbaar met bewegende voertuigen bij gsm. En ook vergelijkbaar met het geluid van een voorbij razende trein: Als het op je af komt dan is de frequentie hoger, als ze van je af gaat is de frequentie lager. Met de radio zoals bij gsm of sateliet communicatie is het gewoon 'fijn afstelling' van de frequentie. Meer is er niet nodig. En gezien de paden van de satelieten bekend zijn en er van uit gegaan wordt dat het grond station niet beweegt (dat is niet de bedoeling volgens de 'regels') is de fijn afstemming te bereken. Aan de andere kant, in de analoge tijd was het ook al goed mogelijk om met deze snel bewegende zaken te communiceren. De U2 en BlachBird vliegtuigen vlogen ook al met meer dan 2 keer de geluidssnelheid en er was ook radio communicatie.

En net als met andere sateliet communicatie zal de sateliet betrekkelijk stabiel zijn in wat/hoe ze communiceert. Het grondstation moet de aanpassingen doen. Het grondstation moet toch ook kunnen aanpassen aan de volgende sateliet.

Nog iets bij het doppler effect: De sateliet gaat niet vlak langs je maar ze beweegt op vele kilometers afstand. Daarmee is het doppler effect betrekkelijk klein. Als je een sateliet volgt vanaf een vast punt dan maak je een draaiende beweging. De hoeksnelheid daar van is niet zo groot: Je hoeft niet zo snel te draaien. Ik denk vergelijkbaar met het zien van een vliegtuig hoog in de lucht.
Verwijderd @FrostyPeet2 september 2022 14:56
Hij vermeldt dat er op dit moment wordt nagegaan hoe de gebruikerservaring op telefoons met een satellietverbinding er zal moeten uitzien en dat ondersteuning voor deze netwerken er in de volgende versie van Android aan zit te komen.

Wat grappig is dat het Starlink concept 'gewoon' moet gaan werken met alle (bestaande) mobiele apparaten. Je telefoon weet niet eens dat hij verbindt met een satelliet in plaats van een cell toren.
Ik snap ook niet echt dit bericht van Google. Mogelijk praten ze over een ander systeem?
mikee368
@FrostyPeet2 september 2022 15:06
Die V2 satelliet moet nog gemaakt worden
Nope, Is al gemaakt en ligt zelfs al in de hangaar op Starbase voor integratie tests met Starship.

Daarbij zal een aangepaste versie gemaakt worden om gelanceerd te worden op de Falcon 9.

Tuurlijk zal het jaren duren voor er 100% dekking is. Net zoals het huidige netwerk van Starlink al jaren actief is maar ook nog veel meer jaren bezig is met het netwerk in de lucht krijgen.
Nees @FrostyPeet2 september 2022 16:46
Het vervoermiddel is Starship, die moet niet meer gemaakt worden maar afgewerkt worden.

Ook zei Musk als het niet lukt Starship op tijd van de grond te krijgen, een kleinere versie reeds te lanceren als het echt moet.
witstert @FrostyPeet3 september 2022 01:58
What about the "dead zones" in Africa. In November>December 2019 my Partner were in a "dead zone" in west Zimbabwe and had to walk 4kms out of the bush, in which I a lot of Elephant and Buffalo spoor and heard Lion on 2 successive mornings. We/I were/was lucky it was "only" 4kms in heat of over 45°C in the sun. Another 1, or more, kms and there is a good chance my Partner would have died. My fault! For the first time I reject the "offer" of a SatPhone. It should be standard equipment. Never again. Next time I will have my own, at least.
Xander2 @FrostyPeet3 september 2022 17:28
Vermoed dat het nog wel jaren duurt. Wel leuk idee.
Tot blijkt dat elke satelliet camera's aan boord heeft...
spNk 2 september 2022 12:13
Via 2-4Mbit/s kan je toch prima internetten? Of is dat dan gedeeld over de hele "celzone"?
Sorcerer8472
@spNk2 september 2022 12:31
Klinkt als dat deze snelheid gedeeld moet worden. Ik vermoed dat men 1.4 MHz brede LTE-kanalen hiervoor gaat inzetten omdat het anders te veel capaciteit op de grond wegneemt. Er wordt namelijk gewoon PCS-spectrum gebruikt (1900 MHz-band).

Dit gaat ook betekenen dat:
* bij rampen in dichtbevolkte gebieden dit systeem onbruikbaar wordt (signaling storm)
* er waarschijnlijk maar <100 gelijktijdige voice calls mogelijk zijn per cell
* het op stroperig 3G zal lijken qua snelheid

Manieren om het op te lossen zullen lijken op vliegtuig-internet. Bijv. alleen messaging toestaan zonder afbeeldingen. Zodra mensen gaan proberen TikTok of Instagram te gebruiken op satelliet houdt het heel snel op allemaal.

Waar dit wel ideaal is, is in landelijke gebieden in de VS. Daar zijn gebieden bij waar je geen enkel netwerk kunt vinden en waar ook bijna niemand aanwezig is. Starlink is daar een ideale oplossing. Op zee geldt hetzelfde. En op bepaalde gebieden die wel dichter bevolkt zijn maar met dekkingsgaten is dit ook ideaal, met name in bergachtig gebied met bevolking aan de ene kant en alleen bijv. hikers aan de andere kant. Als je de bevolking van dat stukje spectrum weert dan blijft het effectief vrij voor anderen.

1.4 MHz is niet veel, T-Mobile heeft iets van 20 of 30 MHz in die band. Meer dan 1.4 MHz zie ik ze niet zo snel doen, of wellicht alleen in bepaalde gebieden in rural America. Daar zou je dan wel hogere snelheden kunnen halen. Vereist wel next-level software ontwerp om dit te ondersteunen trouwens, die satellieten moeten echt continu op andere modi en andere frequenties overspringen en wellicht zelfs in de ene beam een andere carrier aanbieden dan in de andere, en dat terwijl alle doppler-effecten voor elke gebruiker moeten worden gemitigate, zonder dat dat invloed op elkaar heeft. Om die reden denk ik ook dat het onmogelijk gaat worden om meer dan 100 ofzo actieve gebruikers in één cell zone te bedienen. Ik ben trouwens benieuwd hoeveel cell zones één satelliet kan bedienen.
mikee368
@Sorcerer84722 september 2022 15:23
Ze hadden het zelf over PCS spectrum verbinding met de telefoon dus snap niet waarom u over de 1.4 MHz spectrum begint? Of begrijp ik dat niet helemaal goed?
* er waarschijnlijk maar <100 gelijktijdige voice calls mogelijk zijn per cell
Het benoemde doel is 1000-2000 gelijktijdige telefoontjes te kunnen plegen per cell area.

We gaan het wel zien.
In het begin zal het al vet zijn als ze 10 gesprekken percell area kunnen doen haha.
Sorcerer8472
@mikee3683 september 2022 11:11
1.4 MHz gaat om de bandbreedte binnen het spectrum. Hoeveel bandbreedte er precies gebruikt gaat worden moeten we afwachten. Misschien wel een stuk meer. Maar dat aantal telefoontjes lijkt me vrij hoog en optimistisch.
Niosus
@Sorcerer84722 september 2022 15:05
We mogen natuurlijk niet vergeten dat dit niet gemaakt is om een hele community van internet te voorzien. Als je dat wil doen, dan kan je beter een aantal Starlink terminals aanschaffen en een WAN aanbouwen voor je dorp. Of individuele gezinnen kopen hun eigen terminal en werken er rechtstreeks op. Dit is de backup in geval van nood. Voor je woonplaats zijn er betere oplossingen.

Eer dat je op een locatie (niet thuis) zit waar mensen richting de 100 gelijktijdige calls zouden willen doen, maar er geen normaal netwerk is... Dat lijkt me toch uitzonderlijk. Inderdaad bij natuurrampen kan dit het geval zijn. Maar ik vrees dat je voor die use case toch echt dichter bij de gebruikers moet kunnen zitten. Ik denk dat het dan veel efficiënter zou zijn als je een vliegtuig als mobiele GSM mast gebruikt, die dan een high bandwidth uplink heeft naar een satelliet of een grondstation. Dat gaat veel kosten-effectiever zijn dan genoeg satelliet capaciteit uitbouwen om eender waar op de planeet heel de tijd een hogere capaciteit te hebben voor communicatie met GSMs. Dit zouden dan natuurlijk projecten van overheden zijn, maar om eerlijk te zijn is correct reageren bij rampen ook gewoon hun verantwoordelijkheid. Je kan moeilijk verwachten van privébedrijven van dat probleem op eigen houtje gaan oplossen.
HakanX @spNk2 september 2022 12:18
Zeker genoeg voor mobiel internet. Ik zit nu ergens met vaste internet op dezelfde snelheid :) Heb er met browsen geen problemen mee. Zelfs social media is prima te doen aangezien de afbeeldingen daar toch tot 99% gecomprimeerd zijn.

Edit: er staat dat een celzone 379 379km² beslaat, waardoor het onwaarschijnlijk leek dat het over zo'n oppervlakte gedeeld zou worden, dat moet wss 'maar' 379km² zijn. Om je er iets bij voor te stellen, Rotterdam is 319km² en Amsterdam 219km². Blijft wel een groot gebied voor een relatief lage snelheid dat gedeeld moet worden

[Reactie gewijzigd door HakanX op 25 juli 2024 11:57]

avlt @HakanX2 september 2022 13:52
Inderdaad, Moet 379 km². 379.379 km² is iets groter dan Duitsland (357.521km², zie https://nl.wikipedia.org/...n_landen_naar_oppervlakte
theobril @HakanX2 september 2022 22:16
"Rotterdam is 319km² en Amsterdam 219m²"
Are u sure? :)
HakanX @theobril2 september 2022 22:48
Heb het niet nagemeten, info heb ik van Wikipedia om zelf een idee te krijgen. Of je hebt het over een letter die ik heb vergeten ;(
Rotterdam
Amsterdam
theobril @HakanX2 september 2022 23:00
Ja die letter. :)
kipppertje @spNk2 september 2022 12:18
Het is inderdaad gedeeld over de hele celzone.
Verwijderd @spNk2 september 2022 12:19
Over de hele celzone, maar waarschijnlijk zal lichte applicaties zoals whatsapp wel werken
iampeter @spNk2 september 2022 12:26
Ik begreep dat dit per celzone is (nog 10x10 km gebied). Dat weer genoeg zou zijn voor voor 10,000-20,000 gesprekken of 100.000 tekst berichten.

De huidige cellenzijn nu in iedergeval een stuk groter nog. Deze kan je met deze tool goed zien. https://starlink.sx

[Reactie gewijzigd door iampeter op 25 juli 2024 11:57]

PjotrX @spNk2 september 2022 12:31
Het is niet alleen dat het gedeeld is. De satellieten die dit mogelijk moeten maken vliegen snel voorbij. Zolang er niet genoeg satellieten in de lucht zijn zal je te maken hebben met periodes dat je geen verbinding hebt. Niet alle apps kunnen daar goed mee overweg en op dit vlak is er nog veel te verbeteren aan de gebruikerservaring.
Ook zou het handig zijn als je telefoon aan kan geven wanneer je weer verbinding en voor hoe lang.
klokslag @spNk2 september 2022 12:17
Ja. Ja.
gaskabouter 2 september 2022 12:49
Misschien een hele domme vraag maar dan zullen er toch ook eerst telefoons moeten komen die deze signalen kunnen ontvangen? de sat telefoons die ik heb gebruikt waren lellen van dingen waar je niet bepaald mee op het idee komt lekker te gaan internetten.....
Bender @gaskabouter2 september 2022 12:54
Het is tweezijdig. Heeft het zin om een Sateliet telefoon met Android te ontwikkelen als Android geen ondersteuning heeft voor Sateliet?

Overigens bestaan ze al wel:
https://www.thuraya.com/e...nd-voice/thuraya-x5-touch
jongetje
@Bender2 september 2022 13:02
Je kunt als telefoonmaker ook zelf een driver/app maken zodat je de hardware kunt gebruiken om met satellieten te communiceren. Daar heb je Google niet voor nodig. Is natuurlijk handiger als het al door het OS geregeld wordt.
Bender @jongetje2 september 2022 13:12
Zeker, maar dat maakt de ontwikkelkosten wel complexer (zeker als je ook nog updates hebt).
Sorcerer8472
@gaskabouter2 september 2022 13:12
Nee, dit zal kunnen met gewone mobiele telefoons dankzij zeer forse antenneversterking (zenden+ontvangen) op de satelliet.

Als je buiten bent en een directe lijn zicht hebt kun je het gewoon gebruiken.

In de tijd van 2G waren er al gevallen waar er op 100+ km afstand gebeld kon worden. Heel zeldzaam maar als er geen storing is en een directe zichtlijn dan kan het, zeker met de geavanceerde antennes met beamforming die ze gebruiken; dat versterkt bij zowel zenden als ontvangen.
Aaargh! @gaskabouter2 september 2022 13:12
De geruchten zijn dat de iPhone 14 die volgende week aangekondigd wordt hier ondersteuning voor heeft. Het lijkt er op dat Google met deze aankondiging Apple voor wilde zijn.
Tozz 2 september 2022 12:21
Google leert mij dat een celzone nu 15 vierkante miles is (+/- 20km). Dit artikel heeft het over 379379km2?

2-4 Mbit over 379379km2 is te weinig, ook voor bellen. 2-4 Mbit over 379km2 is ook te weinig om er iets nuttigs mee te kunnen. 2-4 Mbit per 20km2 is wel bruikbaar.
Sorcerer8472
@Tozz2 september 2022 12:37
Het hangt allemaal af van het aantal gebruikers, en de manier waarop die beperkt worden.

In extreem dunbevolkt gebied kan dit wel degelijk nuttig zijn. Zie ook:
Sorcerer8472 in 'Topman Google kondigt ondersteuning voor satellietverbindingen in Android 14 aan'

In bepaalde gebieden is het wellicht noodzakelijk om gebruikers te beperken, denk aan hoe dat nu ook gaat met messaging-only bundels in vliegtuigen, alleen text en geen images.

Te veel gebruikers zal leiden tot signalling storms, en zal leiden tot problemen met doppler, iets waar telefoons nauwelijks voor kunnen compenseren en wat dus vanuit de satelliet zal moeten gebeuren.
barbarbar @Tozz2 september 2022 12:41
Waarschijnlijk heb je de cellzone van het normale mobiele netwerk gevonden. Hoe groot het gebied beslaat van de nieuwe V2 satellieten is niet exact bekend, maar aannemelijk is dat vele malen groter gebied.
sdziscool 2 september 2022 13:13
Het idee achter (huidige) sattellietcommunicatie is eigenlijk dat je, indien heel erg nodig, nog steeds contact kan leggen met de buitenwereld.

Denk aan mensen die in de natuur verdwaald raken, of hulpverleners in landen waar geen goede infrastructuur is dankzij oorlog etc. Het is heel geruststellend om te weten dat je, in het allerergste geval, nog een uitweg hebt. Abbonement op satteliettelefoons etc zijn dan ook bizar duur.

Ik hoop dat starlink er wat leuks van kan maken, maar niet dat het straks in de weg gaat zitten van dit superbelangrijke (backup) netwerk.
Bender @sdziscool2 september 2022 13:16
Denk aan mensen die in de natuur verdwaald raken
Vergeet niet dat je telefoon ook hardware moet hebben om met een satelliet te kunnen communiceren, het is niet zo dat alle android telefoons met een update ineens over SpaceX satellieten kunnen gaan bellen (ook niet als je verdwaald bent).
mikee368
@Bender2 september 2022 15:10
Waarom zie ik zo veel mensen dit roepen terwijl dit compleet niet waar is?

Het gaat simpel weg om de al gebruikte bandbreedtes die een gemiddelde smartphone vandaag de dag gebruikt. Met de geleverde hardware om deze bandbreedtes te gebruiken.

Dus niks nieuwe telefoon en hooguit een software updatje.
Bender @mikee3682 september 2022 16:07
Ik laat me graag informeren.

Maar mijn huidige android telefoon is dus in staat om 2-weg te communiceren met een satelliet op dit moment?
mikee368
@Bender2 september 2022 17:19
Alleen met wat SpaceX heeft voorgesteld.

Er zijn netwerken zoals die van Iridium waar je met een speciale satelliet telefoon mee kan communiceren.

Echter wat SpaceX met T-Mobile vorige week heeft gepresenteerd zal de zelfde bandbreedtes gebruiken als de meeste gewone telefoons aanbieden.

Echter doordat ze zo "hoog" (~500-600 km hoogte is eigenlijk super laag) vliegen heeft dit een zeer zwak bereik. Je telefoon zal daardoor gewoon met een zendmast verbinden wanneer dit kan. Echter als dit niet kan en je telefoon vind niks anders zal deze met de satelliet verbinden. Simpelweg omdat hij word herkent als "zendmast".

Althans zo hebben ze het uitgelegd in de presentatie ongeveer.

Dit maakt dus wel dat je met een satelliet telefoon wel in de stad zou kunnen communiceren en met Starlink niet als ik het goed begrijp.
Bender @mikee3682 september 2022 18:02
Maar dan heb je toch nog steeds speciale hardware nodig?
Ik geloof niet dat mijn huidige telefoon een bereik heeft van 500km?
mikee368
@Bender2 september 2022 18:50
De speciale hardware zit op de nieuwe V2 Starlink satellieten die ze gaan lanceren vanaf volgend jaar.

Deze zullen speciale antennes/schotels hebben om deze communicatie mogelijk te maken. Extreem krachtige maar ook gevoelige antennes zullen nodig zijn om het zeer zwakke signaal op te kunnen vangen en terug te zenden zeer gericht. Vandaar ook de beperkte 2-4 Mbits die ze per cell kunnen aanbieden voor zoals het er nu naar uit ziet.
Sorcerer8472
@Bender3 september 2022 11:14
Als je direct zicht hebt dan is ineens veel mogelijk.
RocketKoen
@Bender2 september 2022 14:52
Dat is dus juist de innovatie. Dit werkt met vrijwel iedere smartphone. Je hebt geen nieuwe hardware nodig. Hooguit een software update of een app van je provider
Bender @RocketKoen2 september 2022 15:03
Hoe zet je telefoon dan een tweeweg verbinding op met een satelliet zonder een dergelijke antenne?

Of is de innovatie dat je 4g antenne nu satellieten kan bereiken met een software update?
RocketKoen
@Bender2 september 2022 16:09
Ze gebruiken frequenties die ook voor 3g/4g worden gebruikt. Voor de telefoon is het gewoon een antenne die erg ver weg staat.

De software update zorgt waarschijnlijk dat je telefoon in zo'n geval alleen berichtjes probeert te sturen. Of bij geen signaal berichtjes in een queue zet voor als ze een satelliet zien.
pauldaytona 2 september 2022 12:33
We zijn in Nederland verwend dat je een heel grote dekking met 3/4 g hebt, kom je in het Europese buitenland dan is het heel anders, In de wat minder bewoonde duitse of engelse gebieden zit je regelmatig zonder dekking. Dus als dit alle gaten vult, is daar zeker een markt voor.
Elidibus @pauldaytona2 september 2022 13:15
Een maat van me is op vakantie in Namibie, of all places..., moest dus een satelliet telefoon huren. Die dingen kosten enorm veel geld en worden echt alleen gebruikt als nood. Dit soort oplossingen kunnen in dergelijke landen ook enorm veel betekenen, niet alleen voor toeristen, maar ook voor lokale bevolking.
pauldaytona @Elidibus2 september 2022 13:31
Ik was ook in Namibie, maar je hebt niet overal bereik met 1-4g, maar zeer regelmatig wel.
RocketKoen
@pauldaytona2 september 2022 14:50
Ligt er aan waar je precies heen gaat. Off-road midden in de woestijn is een satelliet telefoon echt noodzakelijk. Als je auto er mee stopt zijn er geen toevallige voorbijgangers om je te redden.
Gitano 2 september 2022 12:23
Het is genoeg om een gesprek te doen of een app-je/sms te sturen. Niet bedoeld om je abonnement te vervangen of flink te internetten :-). Hele mooie aanvulling is het wel voor als je net even buiten bereik ben en vooral in noodgevallen.
barbarbar @Gitano2 september 2022 12:44
Voor noodgevallen inderdaad mooi dat praktisch iedereen waar ook op aarde er gebruik van kan maken. Genoeg voorbeelden van verdwaalde mensen die nog zouden leven als ze een sms hadden kunnen sturen met hun locatie naar hulpdiensten. Heb zelf de Garmin inReach mini vaak mee (werkt via iridium), dat zou dan eigenlijk overbodig zijn voor mijn gebruik. Al blijft een los apparaatje die veel robuuster is voor avonturiers wel een must.
Michael_OsGroot 2 september 2022 12:25
Lijkt me heel prima. 4mbit is natuurlijk niet veel naar moderne maatstaven, helemaal niet als het gedeeld wordt met een cel van 380km2.

Uit het eerdere artikel is dat een hexagon met een doorsnede van ongeveer 24 kilometer. 4 mbit met iedereen gedeeld in een straal van 12 kilometer vanaf de Dam in Amsterdam is uiteraard niets. Maar in die gevallen heb je uiteraard normale ontvangst. In de buitengebieden, een noordelijk eiland in Noorwegen of midden op zee geeft je dan effectief wel flink wat bandbreedte. Daarbij is 4 megabit voor puur tekst versturen uiteraard wel gigantisch. Genoeg voor noodsignalen, maar ook nieuwsberichten of bijvoorbeeld weerberichten, navigatie of voor vissers wat de huidige vangst is om te communiceren naar het land om te checken of quota worden overschreven. Of in vliegtuigen om in elk geval via chat bereikbaar te blijven tijdens het doorwerken. Ik zie veel dingen die niet kunnen, en nog meer dingen die wel kunnen. Dingen die niet interessant genoeg zijn om een satelliet internet abbo van 10k per maand voor af te nemen maar anderszins wel handig zijn.
mikee368
@Michael_OsGroot2 september 2022 15:17
Zaken zoals op vliegtuigen of op schepen waar gewerkt wordt kan beter een Starlink schotel geplaatst worden. Deze bied snelheden van 150Mbit+ aan en is niet gelimiteerd tot 150Mbit per cell.

https://www.theverge.com/...ships-celebrity-silversea
https://www.reuters.com/b...-boats-planes-2022-06-30/

Het gaat echt om de nood situaties etc waar dit mobiele verbinding gebeuren voor bedoeld is.
x37 2 september 2022 12:38
De vermelde snelheden zijn niet voldoende om mobiel te internetten, maar wel om te bellen of sms’en.
Grappig dat de auteur dit schrijft, want tweakers is voor mij juist altijd hét voorbeeld van een complexe site die prima werkt via een trage verbinding. Lange tijd ontving ik alleen GPRS of EDGE op mijn slaapkamer en tweakers was dan prima bruikbaar, terwijl bv nu.nl totaal niet laadde (zelfs niet na een kwartier) en twitter via de app trager werkte met 140 karakters per bericht, dan tweakers met hele nieuwsartikelen.

In de praktijk is het geclaimde dus waar, maar dat heeft vooral met luie ontwikkelaars te maken en niet met technische beperkingen (zoals door deze site wordt gedemonstreerd).
mikee368
@x372 september 2022 15:13
di 2-4 mbits is voor een gebied net zo groot als 1 van de grootste steden in nederland grofweg. Als je met 2 mensen verbinding maakt halveert je snelheid al en met 4 mensen heb je nog maar een kwart.

Zal niet vaak gebeuren dat je echt toegang hebt tot die volledige 2-4 mbit dus normaliter zal dit te weinig zijn om gebruik te maken van functioneel internet dat niet te lang duurt om maar iets te laden.
Master Chieftec 2 september 2022 16:58
2-4 Mbit niet voldoende om mobiel te internetten? Hoe dan? Ooit ben ik begonnen met breedband internet(thuis) bij Quicknet, dat was 256 Kbit/s. Voor mobiel internet is 2-4 Mbit prima te gebruiken. Bellen, SMS en IM apps mogen geen probleem zijn. Surfen met wat geduld ook wel.
mikee368
@Master Chieftec2 september 2022 17:24
2-4 mbit per oppervlakte groter dan de grootste steden in Nederland. ~380 vierkante kilometer per "cell"

Voor alle gebruikers die er dan zijn.

Zoals het vorige week gepresenteerd werd hebben ze bepaalde doelen laten zien.
Om te beginnen bericht apps en sms'en zullen het doel zijn. Uiteindelijk verwachten ze per cell dus die 2-4 Mbit aan te kunnen bieden en dan 1000-2000 telefoon gesprekken tegelijk kunnen faciliteren. En misschien zelfs video bellen werd gezegd.

Je hoef maar 10 gebruikers te hebben om die snelheden waar u naar refereert te krijgen.
bgsn @Master Chieftec2 september 2022 18:49
Maar is het niet zo dat content op het internet steeds mooier, groter en dus zwaarder moet? Sommige Android telefoons kunnen 4k beeld laten zien.

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