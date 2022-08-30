Google begint bugbountyprogramma voor eigen opensourcesoftware

Google begint een nieuw bugbountyprogramma voor zijn eigen opensourcesoftware. Het bedrijf voegt projecten als programmeertaal Golang en Angular toe aan het bestaande, zelfbeheerde bugbountyprogramma. Ook externe software valt binnen de scope.

Google schrijft dat het al zijn openbare repo's onderbrengt als apart onderdeel van het Vulnerability Rewards Program. Dat is Googles eigen bugbountyprogramma. VRP is onderverdeeld in verschillende onderdelen, zoals een programma voor apps in de Play Store, maar ook een apart programma voor apps van derde partijen. Nu komt daar ook het Google OSS-programma bij. Het bedrijf noemt bij de scope geen specifieke lijst, maar het bedrijf zegt dat 'alle publieke repositories in GitHub-organisaties van Google en bepaalde repositories in andere platformen' binnen die scope vallen.

Wel noemt Google een aantal projecten waarvan de impact groter is dan bij anderen. Daarvoor geldt ook een veel hogere beloning. Het gaat om Bazel, Angular, Golang, Fuschia en structuurplatform Protocol Buffers. Die projecten vallen binnen de hoogste tier van beloningen. Die leveren tussen de 500 en 31.137 dollar op. Dat laatste geldt voor een bug waarmee andere producten in een ontwikkelketen kunnen worden aangevallen. Ook is er een tier voor standaardprojecten, waar de beloningen uiteenlopen van 101 tot 13.137 dollar. De laagste tier is bedoeld voor bugs in repo's die niet meer worden bijgehouden of erg klein zijn. Daarvoor deelt Google geen beloning uit.

Google wil met name dat onderzoekers zich richten op apps die de supplychain kunnen raken. Dat moeten bugs zijn waarmee de broncode van software kan worden aangepast in de main branch van een repo, of waarbij bijvoorbeeld cryptografische sleutels kunnen worden gestolen.

Opvallend is dat het nieuwe bugbountyprogramma de mogelijkheid biedt om kwetsbaarheden in dependencies van derde partijen aan te dragen. Daarbij zegt Google dat onderzoekers wel eerst de originele ontwikkelaars van die software moeten aanspreken.