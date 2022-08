Bugbountyplatforms zijn waardevol voor bedrijven, maar wat gebeurt er als een onderzoeker ook persoonlijke data achterhaalt? Waar ligt dan de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld HackerOne voor het verwijderen ervan? Op BlackHat blijkt dat daar nog een wereld te winnen is.

Dylan Ayrey spreekt als baas van securitybedrijf Truffle regelmatig met beveiligingsonderzoekers over wat er gebeurt nádat ze op bugbountyplatforms een coordinated vulnerability disclosure doen. Steeds vaker gaan die cvd's over bugs waarbij het mogelijk is persoonlijke data van gebruikers te achterhalen: namen, e-mailadressen, dat werk. Een goede, ethische hacker gaat daar zorgvuldig mee om. Dat staat ook zo beschreven in de voorwaarden van bugbountyprogramma's, zegt Ayrey tijdens securityconferentie BlackHat in Las Vegas. Maar daarna vraagt hij zich af wat de verantwoordelijkheid is van de platforms zelf of de bedrijven die de bug in behandeling nemen. "Ik heb met veel onderzoekers gesproken die meestal hetzelfde zeggen", vertelt Ayrey aan Tweakers. "Dat is dat het getroffen bedrijf vaak niets doet om ervoor te zorgen dat onderzoekers de data verwijderen."