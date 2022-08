VS toont voor het eerst foto vermeend lid Conti-ransomwarebende

De Verenigde Staten laten een foto zien van een vermeend lid van de Conti-ransomwarebende, met de bijnaam Target. Ze loven al langer een beloning van maximaal tien miljoen dollar uit voor informatie over hooggeplaatste leden van de ransomwarebende.

De Conti-ransomwarebende is naar verluidt uit elkaar gegaan, maar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is onverminderd geïnteresseerd in de bende, meldt Wired. Ze zouden zich inmiddels hebben gevoegd bij andere ransomwarebendes, zoals TrickBot en Wizard Spider. Naast Target willen de Amerikanen informatie over de hackers Tramp, Dandis, Professor en Reshaev.

Tramp is volgens bronnen van Bleeping Computer tegenwoordig de leider van de BlackRasta-ransomwarebende en de bestuurder van de Qbot-ransomware. Dandis was de pentester voor Conti, Professor deed de operaties 'op tactisch niveau', Reshaev was de developer en Target was de officemanager en teamleider. Die laatste heeft een politie-achtergrond. Hoewel alleen van Tramp vermeld wordt waar hij nu actief is, zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat ze allemaal ondergebracht zijn bij verschillende ransomwarebendes.

De bal begon wat de jacht op Conti betreft flink te rollen nadat een securityonderzoeker uit Oekraïne meer dan 60.000 berichten uit interne Conti-correspondentie liet uitlekken. Dat deed de onderzoeker naar aanleiding van Conti's bondgenootschap met Rusland: de groep dreigde met tegenaanvallen als iemand een cyberaanval op Rusland zou plegen.

De Amerikanen zijn vooral geïnteresseerd in de locatie en de reisplannen van de Conti-kopstukken, vermoedelijk omdat ze in Rusland en omgeving zitten en dat land in het huidige politieke klimaat niet zal meewerken aan uitleveringsverzoeken. Ze zullen dus in de kraag gevat moeten worden tijdens bijvoorbeeld een vakantie. De Amerikanen zeggen dat ze de oproep ook delen op Russische platformen en hackingfora.

De vermeende doelwitten van Conti zijn er te veel om op te noemen. Aanvallen waarbij de bende betrokken of vermoedelijk betrokken was, zijn die op Nederlandse woningcorporaties, JVC Kenwood, een Antwerps IT-bedrijf, Ierse zorginstellingen en een Schotse milieuwaakhond. Vorig jaar hebben ze volgens Wired meer dan 180 miljoen dollar binnengehaald met hun aanvallen.

Update, 11.18 uur: in de titel van dit artikel stond vermeld dat de VS een beloning van maximaal tien miljoen dollar uitlooft voor informatie over Conti-leden. Die beloning wordt echter al langer aangeboden. De titel is aangepast om het werkelijke nieuwsfeit, de plaatsing van de foto, te bevatten. Met dank aan MAX3400.