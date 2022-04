Bij hack op woningcorporaties zaten ID-bewijzen en rekeninggegevens

Criminelen die meerdere Nederlandse woningcorporaties hebben geïnfecteerd met ransomware hebben gegevens van duizenden Nederlanders online gezet. Daarin zitten onder andere kopieën van identiteitsbewijzen en bankgegevens, meldt RTL Nieuws, dat de documenten inzag.

RTL Nieuws zag de data in nadat die op het darkweb verschenen. De data is daar geplaatst door de ransomwaregroep Conti. De gegevens werden buitgemaakt bij The Sourcing Company, een ict-dienstverlener die werkte voor meerdere woningcorporaties in Nederland. Eerder deze week en ook vandaag bleek al dat zeker negen woningcorporaties waren getroffen door die aanval. De dienstverlener zou zijn aangevallen door de Conti-groep en met ransomware zijn geïnfecteerd. De groep heeft daarbij ook gegevens van The Sourcing Company buitgemaakt. De woningcorporaties zeiden eerder al tegen BN DeStem dat er losgeld werd geëist om die gegevens niet te laten uitlekken.

RTL schrijft nu dat de gegevens alsnog online zijn verschenen. Het gaat om gevoelige gegevens: RTL vond onder andere kopieën van paspoorten en rijbewijzen. Het is niet duidelijk om hoeveel exemplaren het gaat. De gegevens zouden afkomstig zijn van QuaWonen en in sommige gevallen al sinds 2016 in de systemen staan. Ook zouden er naast NAW- en contactgegevens, ook bankrekeningnummers zijn opgeslagen in spreadsheets. In sommige gevallen ging het ook om burgerservicenummers.

Het is nog steeds niet duidelijk hoe de hackers uiteindelijk bij het ict-bedrijf zijn binnengedrongen. Het bedrijf en de woningcorporaties doen daar nog onderzoek naar.