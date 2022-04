Antwerps IT-bedrijf betaalt 252.000 euro losgeld na ransomware-aanval - update

De Antwerpse managed service provider ITxx heeft 252.000 euro losgeld betaald aan cybercriminelen, nadat het bedrijf op 2 juli slachtoffer werd van een ransomwareaanval door hackersgroep Conti.

ITxx laat weten dat het inmiddels de decryptiesleutels van de hackers heeft ontvangen. Daarmee is de ransomwareaanval ten einde. Volgens het bedrijf bleek 'na grondig onderzoek' dat losgeld betalen de enige manier was om getroffen klanten weer in het bezit te stellen van hun data. "In het belang van onze klanten en omdat experten ons op het hart drukten dat er geen alternatief was, zijn we overgegaan tot de betaling van het losgeld. We doen er nu alles aan om onze klanten snel weer operationeel te krijgen", schrijft het bedrijf.

Volgens ITxx werden door de ransomwareaanval de gegevens van 'een zestigtal klanten' in HR en accounting versleuteld. Hierdoor kon 'het merendeel' van de ITxx-klanten niet bij hun data en werden ze 'ernstig verstoord' in hun operaties. Aanvankelijk zouden de hackers 1,5 miljoen dollar geëist hebben, meldt cybersecuritybedrijf Secutec, dat betrokken was bij de onderhandelingen. Uiteindelijk heeft ITxx naar eigen zeggen 300.000 dollar losgeld betaald, wat omgerekend neerkomt op 252.000 euro.

Het IT-bedrijf meldt dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat er gegevens van bedrijven, klanten of werknemers zijn gecompromitteerd. ITxx claimt dat het 'geen schuld trof' in de infectie. "Qua beveiliging van de infrastructuur en klantendata wijst alles erop dat ITxx geen schuld trof in de ransomwareaanval", schrijft het bedrijf.

De serviceprovider werd op 2 juli getroffen. Hoewel dat overeenkomt met de grootschalige aanval op Kaseya, is ITxx daar niet bij betrokken. Het Antwerpse IT-bedrijf liet eerder namelijk weten dat het geen VSA-software van Kaseya gebruikt, schrijven ook Belgische media De Standaard en Het Nieuwsblad.

Secutec meldt in plaats daarvan dat het om Conti gaat. Dat is volgens het cybersecuritybedrijf de tweede grootste ransomwaregroep, na REvil. Eerder dit jaar werd de publieke gezondheidsdienst van Ierland getroffen door diezelfde ransomware, maar de ransomware-infectie bij ITxx is volgens Secutec de eerste grootschalige aanval van Conti in België.

Update, 14:10: Belgische website Data News schrijft dat een deel van het losgeld is bijgelegd door klanten van ITxx. De website schrijft dat de klanten die bijdragen vrijwillig deden. ITxx-bestuurder Steven Holvoet vertelt aan Data News: "Al vanaf het begin hebben enkele klanten zelf aangegeven dat ze graag hun steentje willen bijdragen als dat helpt om de data sneller terug te krijgen. Wij hebben nooit zelf aan klanten gevraagd om mee te betalen, maar als er klanten bereid waren dat te doen, dan kon dat." Het is niet bekend hoeveel geld klanten hebben bijgedragen.