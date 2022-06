Ransomware-aanvallers Ierse zorg eisen losgeld, maar premier weigert te betalen

In de zaak van de ransomware-aanval op de Ierse publieke gezondheidsdienst is inmiddels losgeld geëist, maar lerland zegt dat het niet van plan is om dat te betalen. Hoe groot het losgeldbedrag is, is niet bekend.

Dat standpunt is ingenomen door de Ierse premier Micheál Martin, zo schrijft Reuters. "We zijn er heel duidelijk in: we gaan geen losgeld betalen". Verder liet de Director-general van de Ierse Health Service Executive op de radio weten dat het om de Conti-ransomware zou gaan en tegenover Reuters meldde hij dat er een zeroday-kwetsbaarheid uitgebuit is. Ossian Smyth, de Ierse minister van eGovernment, omschrijft het als 'mogelijk de meest significante cyberaanval op de Ierse staat'.

De ransomware-aanval vond plaats op vrijdagochtend. Doordat het centrale it-systeem van de Ierse zorg is getroffen, heeft de zorg in het hele land te maken met problemen. De systemen zijn uit voorzorg offline gehaald en daardoor zijn de meeste Ierse zorgdiensten momenteel niet actief. Als de problemen maandag nog niet verholpen zijn, moeten afspraken afgezegd worden, maar omdat het systeem eruit ligt, is niet eens bekend wie dan afgebeld moet worden.

De zorgdienst werkt samen met het nationale cybersecurityteam en beveiligingsexperts om de aanval te stoppen. De Health Service Executive denkt dat de hackers binnenkwamen via het patiëntenregistratiesysteem.

Het is momenteel niet mogelijk om nieuwe afspraken voor coronatests te maken, waardoor mensen die wellicht het virus hebben, op eigen initiatief naar een inlooptestlocatie moeten gaan. Die zijn er echter in iets meer dan de helft van de 26 counties in Ierland. Het portaal voor het boeken van een vaccinafspraak was tijdelijk offline, maar werkt nu weer.