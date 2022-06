Uitgelekte MSI-presentatie bevestigt komst GeForce RTX 3080 Ti en RTX 3070 Ti

MSI brengt binnenkort waarschijnlijk een GeForce RTX 3080 Ti en RTX 3070 Ti uit in zijn Suprim-serie. Dat blijkt uit een uitgelekte presentatie die in handen van VideoCardz is. Volgens eerdere geruchten komen de videokaarten begin juni uit.

De uitgelekte presentatie lijkt deze eerdere geruchten te bevestigen, schrijft ook VideoCardz. De slides bevestigen ook de geheugenconfiguratie van beide gpu's. De RTX 3080 Ti beschikt over 12GB geheugen, terwijl de RTX 3070 Ti 8GB aan vram krijgt. Dat komt overeen met eerdere geruchten, die de afgelopen maanden meermaals zijn opgedoken.

MSI komt volgens de presentatie met Suprim- en Suprim X-varianten van de RTX 3080 Ti en RTX 3070 Ti. De slides noemen geen concrete specificaties. Daardoor is het nog onbekend welke gpu's de twee videokaarten gebruiken. Volgens eerdere geruchten krijgt de RTX 3080 Ti 10.240 CUDA-cores, terwijl de RTX 3070 Ti een GA104-chip met 6144 CUDA-cores zou krijgen. Ook is nog niet bevestigd of de RTX 3070 Ti Gddr6x-geheugen krijgt, hoewel dat wel wordt verwacht.

Volgens eerdere geruchten kondigt Nvidia de nieuwe GeForce RTX-videokaarten op 29 mei aan. Reviews van de RTX 3080 Ti zouden op 2 juni gepubliceerd worden. Reviews van de RTX 3070 Ti zouden een week later uitkomen. De releasedata van de gpu's zijn nog niet bekend, maar doorgaans vinden dergelijke releases op dezelfde dag van de reviews of een dag later plaats.

Nvidia heeft de RTX 3080 Ti en RTX 3070 Ti nog niet officieel aangekondigd, hoewel er al maanden geruchten rondgaan over de twee videokaarten. De gpu's lijken zo goed als klaar te zijn voor release; onlangs dook al een pallet met MSI RTX 3080 Ti Ventus 3X-videokaarten op. De eerdergenoemde specificaties van de RTX 3080 Ti werden in februari al gepubliceerd door Twitter-gebruiker kopite7kimi.

De MSI-presentatie in kwestie. Afbeeldingen via VideoCardz

Nvidia GeForce RTX 30-serie Model RTX 3090 RTX 3080 Ti* RTX 3080 RTX 3070 Ti* RTX 3070 CUDA-cores 10.496 10.240 8704 6144 5888 Boostsnelheid 1700MHz 1665MHz 1710MHz nnb 1730MHz Vram 24GB Gddr6x 12GB Gddr6x 10GB Gddr6x 8GB Gddr6x? 8GB GDDR6 Geheugensnelheid 19,5GBit/s 19Gbit/s 19Gbit/s 19Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 384bit 384bit(?) 320bit 256bit 256bit Bandbreedte 936GB/s 912GB/s 760GB/s 608GB/s 448GB/s Tgp 350W 320W(?) 320W nnb 220W Releasedatum 24 september Juni(?) 17 september Juni(?) 29 oktober Adviesprijs

(Founders Edition) 1549 euro Nnb 719 euro Nnb 519 euro

* Op basis van onbevestigde geruchten