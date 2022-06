Razer start voorverkoop desktops met GeForce RTX 3080 Ti- en RTX 3070 Ti-gpu's

De officiële Razer-webshop op de Chinese website Tmall is begonnen met de voorverkoop van desktop-pc's met Nvidia GeForce RTX 3080 Ti- en RTX 3070 Ti-videokaarten. Die gpu's zijn nog niet officieel aangekondigd, maar verschijnen volgens eerdere geruchten begin juni.

Razer biedt in de webshop verschillende configuraties met deze gpu's, merkte ook VideoCardz op. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een GeForce RTX 3080 Ti 12GB-systeem uitrusten met een AMD Ryzen 9 5900X-processor in een B550- of X570-moederbord, respectievelijk met 16GB of 32GB geheugen.

De 16GB-variant kost 22.999 Chinese yuan, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 2935 euro. De 32GB-versie kost daarbij ongeveer 3190 euro. Het bedrijf levert ook eenzelfde desktop met een RTX 3090, voor 5104 euro. De webshop toont ook twee configuraties met een RTX 3070 Ti 8GB-videokaart. Een versie met een Ryzen 5 5600X kost 1722,50 euro, terwijl een RTX 3070 Ti-pc met een Ryzen 7 5800X ongeveer 1914 euro kost.

De webshop bevat enkele fouten. Zo wordt op een webpagina vermeld dat de GeForce RTX 3080 Ti 10GB geheugen krijgt. Dat lijkt verkeerd te zijn overgenomen van de reguliere RTX 3080-specificaties. Op andere plekken wordt aangegeven dat de vooralsnog onaangekondigde videokaart 12GB vram krijgt, wat overeenkomt met eerdere geruchten.

Er gaan al langer geruchten rond over de RTX 3080 Ti en RTX 3070 Ti. De videokaarten zouden respectievelijk 12GB en 8GB aan Gddr6x-geheugen krijgen. De 3080 Ti krijgt volgens geruchten 10.240 CUDA-cores, terwijl de 3070 Ti over 6144 CUDA-cores moet beschikken. De videokaarten worden naar verwachting eind deze maand aangekondigd. De RTX 3080 Ti zou op 3 juni officieel uitkomen, terwijl de RTX 3070 Ti een week later in de winkels moet verschijnen, schreef VideoCardz eerder deze week.

Nvidia GeForce RTX 30-serie Model RTX 3090 RTX 3080 Ti* RTX 3080 RTX 3070 Ti* RTX 3070 CUDA-cores 10.496 10.240 8704 6144 5888 Boostsnelheid 1700MHz 1665MHz 1710MHz nnb 1730MHz Vram 24GB Gddr6x 12GB Gddr6x 10GB Gddr6x 8GB Gddr6x? 8GB GDDR6 Geheugensnelheid 19,5GBit/s 19Gbit/s 19Gbit/s 19Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 384bit 384bit(?) 320bit 256bit 256bit Bandbreedte 936GB/s 912GB/s 760GB/s 608GB/s 448GB/s Tgp 350W 320W(?) 320W nnb 220W Releasedatum 24 september Juni(?) 17 september Juni(?) 29 oktober Adviesprijs

(Founders Edition) 1549 euro Nnb 719 euro Nnb 519 euro

* Op basis van onbevestigde geruchten