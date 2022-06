Radxa brengt Rock Pi 4 Plus-ontwikkelbord met eMMC-opslag en snellere soc uit

Chinees bedrijf Radxa heeft een nieuwe versie van zijn Rock Pi 4-singleboardcomputer uitgebracht. Deze Plus-variant krijgt onder andere een snellere soc, en bevat geïntegreerd eMMC-geheugen waarop een OS geïnstalleerd kan worden.

De Rock Pi 4 Plus krijgt onder andere een Rockchip OP1-soc. Dat is een nieuwe versie van de RK3399-chip, die elf procent hoger geklokt is, merkt CNX Software op. Deze chip bevat twee Cortex-A72-cores op 2GHz en vier Cortex-A53-kernen op 1,5GHz. Deze cores hadden in de oude variant respectievelijk kloksnelheden van 1,8GHz en 1,4GHz.

Verder krijgt de Rock Pi 4 Plus eMMC-opslag meegeleverd. Radxa levert momenteel een variant met 2GB en 16GB opslag, en modellen met 4GB Lpddr4-geheugen met 16GB, 32GB, 64GB of 128GB aan eMMC-opslag. Vorige varianten van de Rock Pi 4 hadden al een eMMC-socket, maar werden niet geleverd met dergelijk geheugen. De adviesprijs blijft verder ongewijzigd, schrijft het bedrijf in een nieuwsbrief. Een 2GB-variant met 16GB eMMC-opslag zou bijvoorbeeld 49 dollar kosten. Standaard wordt Twister OS op de eMMC-module geïnstalleerd. Dat is een op Armbian gebaseerde Linux-distributie, die gebruikmaakt van de Xfce-desktopomgeving. Gebruikers kunnen ook Android 9.0, Debian, of Ubuntu Server installeren.

Verdere specificaties blijven ongewijzigd. Zo beschikken de sbc's over een RJ45-aansluiting voor gigabitethernet, een 3,5mm-jack voor audio, HDMI 2.0, een USB 3.0-aansluiting en twee USB 2.0-connectors van het type A. De Rock Pi 4 Plus beschikt verder over een microSD-kaartlezer, een gpio-header, en een M.2-connector met ondersteuning voor NVMe-ssd's. Rock Pi 4B Plus-varianten krijgen ondersteuning voor Wi-Fi 5 en Bluetooth 5.0.