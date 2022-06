SiFive begint met leveren Mini-ITX-ontwikkelbord met RISC-V-soc

Systeembouwer SiFive maakt bekend dat het zijn eerste ladingen HiFive Unmatched-pc's met RISC-V-soc heeft geleverd aan zijn distributeurs. De eerste leveringen zouden vorig jaar al plaatsvinden, maar dit werd uitgesteld vanwege problemen in de toeleveringsketen.

SiFive meldt op zijn forum dat het bedrijf aanvankelijk werd getroffen door aan covid-19 gerelateerde problemen. Volgens het bedrijf zijn deze problemen nu opgelost. De eerste lading HiFive Unmatched-borden is inmiddels onderweg naar distributeurs. Medio juni zullen genoeg systemen verscheept zijn om alle pre-orders te vervullen, verwacht het bedrijf.

SiFive kondigde zijn HiFive Unmatched vorig jaar al aan. Het betreft een mini-itx-ontwikkelbord met een FU740-RISC-V-soc die is ontworpen door SiFive. Volgens de maker is dit de 'eerste RISC-V-pc'. Het product is bedoeld voor ontwikkelaars, en dus niet zozeer voor reguliere consumenten. Vanwege zijn formaat moet het systeem in iedere standaard Mini-ITX-behuizing passen. Het ontwikkelbord werkt ook met reguliere ATX-voedingen. Het systeem ondersteunt Linux-distributies als Debian, Fedora en Yocto.

De HiFive Unmatched beschikt hiermee over vier SiFive U74-cores en een SiFive S7-kern. Het systeem beschikt daarnaast over 16GB DDR4-geheugen, een PCIe 3.0-connector, en twee M.2-aansluitingen, respectievelijk voor ssd's en wifikaarten. Verder heeft het ontwikkelbord vier USB 3.2 Gen 1-aansluitingen, een microSD-kaartlezer en een RJ45-connector voor gigabitethernet. De HiFive Unmatched heeft een adviesprijs van 665 dollar, wat omgerekend en met btw neerkomt op ongeveer 660,55 euro.

RISC-V is een instruction set architecture, die oorspronkelijk werd ontwikkeld door de Computer Science Division van de University of California. Deze isa is open source, waardoor chipontwerpers deze kosteloos in hun chips kunnen integreren. Andere RISC -achtige architecturen, zoals die van Arm, worden enkel tegen betaling onder licentie verstrekt. Verschillende bedrijven werken aan RISC-V-chips, waaronder Western Digital en Samsung. Western Digital doet dit voor zijn opslagproducten, Samsung werkt met SiFive samen aan chips voor IoT-, automotive- en 5G-toepassingen. Tweakers publiceerde vorig jaar een achtergrondverhaal over RISC-V.

Update, 19:46: Aanvankelijk stond in dit artikel dat de HiFive Unmatched over 8GB DDR4-geheugen beschikt. SiFive heeft dit voor de release van het systeem opgehoogd naar 16GB. Met dank aan een reactie van VoDkA12.