'Intel staakt overnamegesprekken met SiFive'

Intel gaat SiFive toch niet overnemen. Volgens eerdere geruchten zou Intel het bedrijf voor zo'n twee miljard dollar over willen nemen, maar die gesprekken zijn volgens een nieuw gerucht gestaakt.

De twee bedrijven konden het niet eens worden over 'financiële voorwaarden', schrijft Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Daarnaast was er onenigheid over hoe SiFive's technologie in Intels chiproadmap geïntegreerd kon worden.

Hoewel de overnamegesprekken zijn gestaakt, sluit SiFive volgens de bronnen niet uit om die gesprekken later weer op te starten. Ook andere overnamekandidaten worden niet uitgesloten. Voorlopig wil het bedrijf echter onafhankelijk blijven en eventueel een beursgang maken. De twee bedrijven wilden niet reageren op de bronnen van Bloomberg. Intel en SiFive werken nu al samen; in juni kondigde SiFive cpu-cores aan voor Intel-processors.

In diezelfde maand schreef het financiële persbureau op basis van bronnen dat Intel een bod van ruim twee miljard dollar had uitgebracht op het chipbedrijf. Andere partijen zouden ook overnamebiedingen hebben gedaan. SiFive ontwerpt chips op basis van de opensource RISC-V-architectuur. Eerder bracht het bedrijf een Mini-ITX-bord uit voor ontwikkelaars. Tweakers publiceerde afgelopen december een achtergrondartikel over RISC-V.