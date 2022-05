SiFive: volgende generatie RISC-V-cores kan concurreren met Arm en Intel

SiFive heeft zijn volgende generatie RISC-V-core aangekondigd. Volgens het bedrijf presteert deze tot vijftig procent beter dan zijn huidige P550-core. Daarmee kunnen de nieuwe cores volgens het bedrijf concurreren met de huidige kernen van Arm en Intel.

De singlethreaded-prestaties van de volgende generatie SiFive RISC-V-cores 'komen in de buurt' van Intels Rocket Lake-generatie en de Cortex-A78-kernen van Arm. Dat claimt James Prior, het hoofd marketing en communicatie van SiFive, tegenover The Register. Het bedrijf deelt daarbij nog geen concrete benchmarkresultaten.

De nieuwe SiFive-cores hebben nog geen naam. Ze zouden gebaseerd zijn op de huidige SiFive P550-cores, die het bedrijf in juni introduceerde. De nieuwe generatie krijgt onder andere 16MB L3-cache en een kloksnelheid van 3,5GHz. De nieuwe kernen kunnen verder gecombineerd worden in clusters van maximaal zestien cores. De huidige P550-core heeft 4MB L3-cache en draait op 2,4GHz. De P550 ondersteunt verder kleinere clusters, van maximaal vier kernen.

De nieuwe SiFive-processors kunnen volgens het bedrijf gebruikt worden in pc's en servers, en teruggeschaalde varianten zouden gebruikt kunnen worden voor mobiele toepassingen en embedded apparaten. Tom's Hardware schrijft dat de nieuwe kernen bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in socs met maximaal 128 cores. De nieuwe kernen komen volgend jaar uit als rtl, zo meldt het bedrijf. Daarmee kunnen klanten de cores nabootsen op een fpga en deze bijvoorbeeld gebruiken om software te ontwikkelen.

SiFive is afgelopen week vaker in het nieuws gekomen. Intel was van plan om het bedrijf over te nemen, maar volgens bronnen van Bloomberg zijn deze overnamegesprekken gestaakt. Dat zou gebeurd zijn omdat de twee bedrijven het niet eens konden worden over 'financiële voorwaarden' voor de overname. SiFive wilde hierop niet reageren tegenover The Register.