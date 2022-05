Intel investeert 1 miljard dollar in RISC-V

Intel investeert een miljard dollar om samen met andere bedrijven en start-ups de adoptie van RISC-V te versnellen. Het chipconcern werkt daarbij samen met onder andere Andes Technology, Esperanto Technologies en SiFive.

De investering van omgerekend 880 miljoen euro komt van Intel Capital en Intel Foundry Services en moet ervoor zorgen dat Intel marktaandeel wint bij de productie van chips op basis van de belangrijkste instruction set architectures: x86, Arm en RISC-V. Dat streven is onderdeel van Intels IDM 2.0-strategie, die het bedrijf een jaar geleden presenteerde. Het doel daarvan is om chips voor derde partijen te produceren en zo de concurrentie met Samsung en TSMC aan te gaan. Intel investeert miljarden dollars in de uitbreiding van zijn chipproductie om dat mogelijk te maken.

RISC-V is een opensource-ISA die in populariteit stijgt. Intel hoopt het ecosysteem verder te laten groeien en mee te liften op de populariteit door in een vroeg stadium te investeren in start-ups en groeiende bedrijven die hier mee bezig zijn. Intel wijst onder andere op het gebruik van RISC-V-chiplets op packages, die dan gecombineerd kunnen worden met Xeon-cores en waarbij de verbinding via interconnects verloopt die door Intel ontwikkeld zijn.

Intel meldt graag samen te willen werken met bedrijven om tot een open standaard voor dit soort die-to-die-interconnects op een package te komen. Een van de bedrijven waar Intel mee samenwerkt voor zijn RISC-V-initiatief is SiFive. Vorig jaar waren er geruchten dat Intel dit bedrijf wilde overnemen. Meer informatie over RISC-V is te lezen in De opmars van RISC-VPlus - Op weg naar opensource-processors.